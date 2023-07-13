Александр Волков: «У Ковалева просто трещина, перелома никакого нет. К прокатам все будет нормально, мы там обязательно выступим»

Тренер Артема Ковалева Александр Волков заявил, что травма спортсмена несерьезна.

Ранее фигурист сообщил, что получил стрессовый перелом левой большеберцовой кости.

«Наша группа недавно закончила сборы и окунулась в тренировки, у нас отличное настроение. Мы с Артемом еще не решили, где он будет выступать в следующем сезоне. На турниры нас распределит ФФКР после контрольных прокатов.

Мы активно готовимся к сезону. Травма небольшая. Просто в заключении написали «стрессовый перелом», – компьютер медучреждения выдал такой диагноз. На самом деле, просто трещина, перелома никакого нет.

Звучит страшно, а на деле – ерунда. Артем прямо сейчас передо мной тренируется на льду. Мы лишь чуть снизили нагрузку на ближайшие две недели, убрали один элемент с левой ноги, и он сейчас делает его с правой ноги.

Так что спасибо всем болельщикам за беспокойство и слова поддержки! К прокатам все будет нормально, мы с Артемом обязательно там выступим», – сказал Волков.

Также тренер сообщил, что Ковалев планирует выступить на чемпионате России по прыжкам в начале декабря.

«Идея провести турнир в Петербурге великолепна. Мы в прошлом году увидели, как там популярно фигурное катание – полные трибуны. Значит, в этом году тоже придет много зрителей.

Единственный город, где еще можно было бы организовать столь же масштабное соревнование, – Сочи. Тоже неплохо, думаю.

Жалко, для нас с Артемом прошлогодний турнир был короткий. Мы ведь в первом же раунде вылетели, сорвали прыжки. Надеюсь, в этом году поучаствуем и возьмем реванш.

Правда, состав участников определяет ФФКР, то есть, попадаешь не по квоте или результатам отбора. Ну мы с Артемом будем стараться осенью достойно выступать на всех стартах, чтобы нас захотели пригласить на турнир по прыжкам», – цитирует Волкова «Матч ТВ».