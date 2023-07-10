Коляда о критике: «Я живой и ранимый, на многое реагирую. Сейчас знаю, что с этим делать, а раньше не знал»

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал об отношении к критике.

— Помните момент, когда вы решили, что будете принципиально иначе строить отношения с внешним миром? Я даже не про журналистов, а про соцсети личные. Когда это было и с чем связано?

— Помню. Я забросил инстаграм, потому что понял, что он отнимает у меня много сил и энергии. И потом их может не хватить уже на реальные дела. Отказался от социальных сетей, от «ВКонтакте». Веду сейчас только телегу, но постольку-поскольку. Появляются новости — радую публику. А когда новостей нет… Я же комментарии тоже читаю. Пишут: «Ой, как ты там, жив-здоров?» Я жив-здоров, все нормально.

А в глобальном смысле о моих переменах… Может, я просто такой человек, который не любит надоедать. Ладно, не буду это все разводить.

— Нет уж, разводите, пожалуйста.



— Ну, есть такое моральное правило: относись к миру так, как хотел бы, чтобы он относился к тебе. Но это в реальности не работает. Бывает, что мир относится хорошо, но далеко не всегда. Чаще всего мир ужасно жестокий. И когда начинаешь это осознавать, есть два варианта: скатиться в депрессию либо взять на себя ответственность за собственную жизнь и жить ее так, как ты хочешь. Что я и сделал.

— Вы как-то говорили, что не расстраиваетесь из-за злой критики, общего негатива вокруг вас. Выходит, это все же защитная маска такая?

— Конечно, я расстраиваюсь. Я живой и ранимый, я на многое реагирую. Было бы здорово, если бы я ни на что не обращал внимание — уколы в мой адрес, в адрес близких и так далее. Просто я сейчас знаю, что с этим делать, а раньше не знал. Поэтому мне было плохо, обидно, больно, плюс я еще больше сам себя накручивал, – сказал .