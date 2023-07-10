Коляда о критике: «Я живой и ранимый, на многое реагирую. Сейчас знаю, что с этим делать, а раньше не знал»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Р-Спорт Фигурное катание

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал об отношении к критике.

— Помните момент, когда вы решили, что будете принципиально иначе строить отношения с внешним миром? Я даже не про журналистов, а про соцсети личные. Когда это было и с чем связано?

— Помню. Я забросил инстаграм, потому что понял, что он отнимает у меня много сил и энергии. И потом их может не хватить уже на реальные дела. Отказался от социальных сетей, от «ВКонтакте». Веду сейчас только телегу, но постольку-поскольку. Появляются новости — радую публику. А когда новостей нет… Я же комментарии тоже читаю. Пишут: «Ой, как ты там, жив-здоров?» Я жив-здоров, все нормально.

А в глобальном смысле о моих переменах… Может, я просто такой человек, который не любит надоедать. Ладно, не буду это все разводить.

— Нет уж, разводите, пожалуйста.
 
— Ну, есть такое моральное правило: относись к миру так, как хотел бы, чтобы он относился к тебе. Но это в реальности не работает. Бывает, что мир относится хорошо, но далеко не всегда. Чаще всего мир ужасно жестокий. И когда начинаешь это осознавать, есть два варианта: скатиться в депрессию либо взять на себя ответственность за собственную жизнь и жить ее так, как ты хочешь. Что я и сделал.

— Вы как-то говорили, что не расстраиваетесь из-за злой критики, общего негатива вокруг вас. Выходит, это все же защитная маска такая?

— Конечно, я расстраиваюсь. Я живой и ранимый, я на многое реагирую. Было бы здорово, если бы я ни на что не обращал внимание — уколы в мой адрес, в адрес близких и так далее. Просто я сейчас знаю, что с этим делать, а раньше не знал. Поэтому мне было плохо, обидно, больно, плюс я еще больше сам себя накручивал, – сказал Коляда

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15 комментариев

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Елена Ковалёва
Вот такие мы добрые.. Тут напишем, на соревнованиях "пожурим" Комментаторы просто огонь.. Но просто кто то может на это всё забить, а кто то нет. Люди все разные. Но хотя бы в добрых пожеланиях не надо скупится.
+12
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Katerina Sunny
Если это прошлогоднее интервью, то получается, что для себя научился реагировать на комментарии других, но в себе так и не разобрался.
+4
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TUGRI
Ответ Додик Аксель
Миша справится с душевной депрессией, рядом есть кому помочь ( я о супруге ). Всё взвесит, проанализирует и несомненно вернётся на лёд, а мы подождём.
да нет у него никакой депрессии. Просто таких, как Миша
нельзя публично унижать. А у нас все комментаторы - один другого культурнее))) ну вы поняли.
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Irina037
Миша,возвращайся.
Лучше тебя у нас никого нет.
Такое красивое скольжение, очень только чувствует музыку, хочется видеть ещё и ещё в соревнованиях
+5
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+2
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Додик Аксель
Миша справится с душевной депрессией, рядом есть кому помочь ( я о супруге ). Всё взвесит, проанализирует и несомненно вернётся на лёд, а мы подождём.
+2
0
+2
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TUGRI
Ответ Додик Аксель
Миша справится с душевной депрессией, рядом есть кому помочь ( я о супруге ). Всё взвесит, проанализирует и несомненно вернётся на лёд, а мы подождём.
Запретить унижать публично всех спортсменов или сразу всех комментаторов на пенсию без права появляться в публичном пространстве!
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Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Мих, не загоняйся.Верная армия останется с тобой в любом случае, даже в количестве нескольких человек. А глоры...
Их любовь запросто покупается и продается, поэтому не стоит из-за них расстраиваться.
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Tan Tan
К сожалению, это обратная сторона публичности и человеческой природы. Кусают просто потому, что зубы чешутся
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Додик Аксель
Ответ TUGRI
да нет у него никакой депрессии. Просто таких, как Миша нельзя публично унижать. А у нас все комментаторы - один другого культурнее))) ну вы поняли.
Я бы назвал этих "комментаторов" и по жизни, и по диагнозу, так забанят.
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Natalia Gladkia
Ответ TUGRI
Запретить унижать публично всех спортсменов или сразу всех комментаторов на пенсию без права появляться в публичном пространстве!
Так и только ... так и сколько судеб не будет уничтожено этим террариумом, под названием" Спортивная журналистика" и иже с ними!???
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Ирина Петрова
Ответ Gemma157
Естественно. Не только Коляда, но и все фигуристы живые, у них есть чувтсва. Поэтому призываем всех комментаторов уважать всех без исключения фигуристов, уважать их личности, их труд и ни в коем случае не позволять себе никаких колкостей в их адрес! Запомните, люди, словом можно убить, словом можно вылечить ☝
Гемма, вы ли это?
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Charliz
Да, уровни стрессоустойчивости у всех разные. Тот же Миша вряд ли бы справился с тем, что сваливается на девочек, когда он не справляется с тем, что есть в его сторону.
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Естественно. Не только Коляда, но и все фигуристы живые, у них есть чувтсва. Поэтому призываем всех комментаторов уважать всех без исключения фигуристов, уважать их личности, их труд и ни в коем случае не позволять себе никаких колкостей в их адрес! Запомните, люди, словом можно убить, словом можно вылечить ☝
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Natalia Gladkia
Ответ TUGRI
да нет у него никакой депрессии. Просто таких, как Миша нельзя публично унижать. А у нас все комментаторы - один другого культурнее))) ну вы поняли.
Спасибо все так и есть и это и есть суть вопроса!!!Одно крылатое выражение " Дать леща Коляде" чего стоит , а это только часть всех его оскорблений прилюдных , а чего стоит " Девчачья программа" и тд и тп и это все это лилось бесконечно!!!
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Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Gemma157
Естественно. Не только Коляда, но и все фигуристы живые, у них есть чувтсва. Поэтому призываем всех комментаторов уважать всех без исключения фигуристов, уважать их личности, их труд и ни в коем случае не позволять себе никаких колкостей в их адрес! Запомните, люди, словом можно убить, словом можно вылечить ☝
Так не получится))В спорте все завязано в первую очередь на противостоянии болельщиков - чем выше накал, тем интереснее соревнование))Всегда так было.Именно болельщики и их войны и принесли ФК популярность)
Просто нужно всегда помнить, что есть свои, а есть и чужие.
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