Михаил Коляда: «За ошибки мне ставят то, что и положено, а если много ставят за все остальное – так в остальном я хорошо катаюсь»
Михаил Коляда рассказал, как относится к критике из-за оценок.
— Как относитесь к разговорам о том, что вам завышают оценки?
— Я к себе отношусь очень самокритично. За ошибки мне ставят то, что и положено, а если много ставят за все остальное… Так в остальном я хорошо катаюсь.
— Некоторые ваши критики считают, что вы пофигистически относитесь к ошибкам. Мол, ну упал — и ладно. Никакой ответственности не чувствуете. Это не так?
— Мне странно это слышать, потому что я всегда очень сильно переживаю. Может быть, даже сильнее, чем надо. Может, это меня и терзает изнутри, хотя непосредственно в момент выступления я не должен думать об этом. Упал и упал, бог с ним, надо дальше работать.
Но у меня не всегда получается отпустить ситуацию, – сказал Коляда.
Миша Коляда по сравнению с ним - бог стабильности. У него и средняя стоимость программы по итогу куда выше, и косячит он меньше, потому что Самарин косячит больше всех