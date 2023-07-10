Михаил Коляда: «За ошибки мне ставят то, что и положено, а если много ставят за все остальное – так в остальном я хорошо катаюсь»

Михаил Коляда рассказал, как относится к критике из-за оценок.

— Как относитесь к разговорам о том, что вам завышают оценки?

— Я к себе отношусь очень самокритично. За ошибки мне ставят то, что и положено, а если много ставят за все остальное… Так в остальном я хорошо катаюсь.

— Некоторые ваши критики считают, что вы пофигистически относитесь к ошибкам. Мол, ну упал — и ладно. Никакой ответственности не чувствуете. Это не так?

— Мне странно это слышать, потому что я всегда очень сильно переживаю. Может быть, даже сильнее, чем надо. Может, это меня и терзает изнутри, хотя непосредственно в момент выступления я не должен думать об этом. Упал и упал, бог с ним, надо дальше работать.

Но у меня не всегда получается отпустить ситуацию, – сказал .