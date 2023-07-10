Михаил Коляда: «За ошибки мне ставят то, что и положено, а если много ставят за все остальное – так в остальном я хорошо катаюсь»

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Р-Спорт Фигурное катание

Михаил Коляда рассказал, как относится к критике из-за оценок.

— Как относитесь к разговорам о том, что вам завышают оценки?

— Я к себе отношусь очень самокритично. За ошибки мне ставят то, что и положено, а если много ставят за все остальное… Так в остальном я хорошо катаюсь.

— Некоторые ваши критики считают, что вы пофигистически относитесь к ошибкам. Мол, ну упал — и ладно. Никакой ответственности не чувствуете. Это не так?

— Мне странно это слышать, потому что я всегда очень сильно переживаю. Может быть, даже сильнее, чем надо. Может, это меня и терзает изнутри, хотя непосредственно в момент выступления я не должен думать об этом. Упал и упал, бог с ним, надо дальше работать.

Но у меня не всегда получается отпустить ситуацию, – сказал Коляда

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Романова
Насчет завышенных оценок пожалуйте в ЦСКА.Деревянный Самарин,корявый Кондратюк тренируются там.А любитель травмоопасных приземлений носом в лед наш чемпиен Семененко с завышенными оценками у профессора Мишина.
+37
-5
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ретроградный меркурий
Какой ж... пардон, журналист задал такой бестактный вопрос? Коляда сам себе, что ли, оценки ставит? А оценки он получает совершенно заслуженные за свое катание. Когда я вижу, как он прыгает тройной лутц, докручивая его в воздухе задолго до приземления, с мягким длинным выездом, я готов +5 за такой прыжок ставить. И это не только прыжков касается, но и катания в принципе. Осанка, дотянутые позиции, руки, причём в отличие от того же Брауна и Плющенко, у Коляды чисто мужское катание без нарциссизима и самолюбования. Так что его оценки вполне заслуженные, чего не скажешь про грибы ЦСКА и отдельно Кондратюка. Вот уж где судьи вконец стыд потеряли
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4x Qqqq
Ответ Gemma157
Ну кстати у перечисленных вами фигуристов может и нет катания, достойного девяток за компы и образцовых элементов на +4-5, но в плане чистых выступлений у них все намного лучше чем у Коляды, который ПП ни разу не катал без ошибок с года 2016) У него в принципе очень трудно найти протокол проката ПП без минусов за какой-либо элемент
Это у Самарина лучше? У САМАРИНА? Самарин самый падучий в нашей сборной!
Миша Коляда по сравнению с ним - бог стабильности. У него и средняя стоимость программы по итогу куда выше, и косячит он меньше, потому что Самарин косячит больше всех
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Stefan
Вот именно. Один упал и упал, а у Миши наверняка сразу появляются мысли, что после выступления начнётся известно что. Понятно, что их надо гнать, но как это сделать, если раз за разом повторяется одно и то же? Не железный человек конечно Миша, ну а кто железный, много ли их?
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Романова
Ответ Gemma157
Ну кстати у перечисленных вами фигуристов может и нет катания, достойного девяток за компы и образцовых элементов на +4-5, но в плане чистых выступлений у них все намного лучше чем у Коляды, который ПП ни разу не катал без ошибок с года 2016) У него в принципе очень трудно найти протокол проката ПП без минусов за какой-либо элемент
А чо с такими то талантами они у нас не призеры ЧМ и ФГП.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Orange carrot
Ну катание Мишеля в самом деле прекрасное, и прыжки, если уж он прыгает, то тоже красивые. Еще бы прыгать их😀и приземлять🤪
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сáмсон Самсонов
Ответ Светлана Романова
Насчет завышенных оценок пожалуйте в ЦСКА.Деревянный Самарин,корявый Кондратюк тренируются там.А любитель травмоопасных приземлений носом в лед наш чемпиен Семененко с завышенными оценками у профессора Мишина.
Насчет этих двоих вы правы, когда Кондратюку в фгп с полностью разваленной программой поставили компоненты 92 , чтобы протащить его на подиум, в итоге мозалев и Семененко вне подиума, в последнее время судьи ставят ровно столько, сколько скажет федра
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Петрова
Ответ Gemma157
Это скорее вопрос везения. Например Кондратюк чемпион Европы, у Коляды нет этого титула, хотя титул этот ему всяко был по силам
Геммочка, везение это в лоторее, а спорт это труд и умение собраться перед стартом, получается не у всех и не всегда
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лилибет
Миша—человек тонкой душевной организации, возможно,меланхолик. Он больше творец,чем борец, поэтому как бы он ни был хорош в катании,по голове собрать себя сложно,отсюда и ошибки. Несмотря ни на что,у нас он лучший в презентации да и не только у нас,он в принципе топ фигурист по компонентам
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самасебезвезда
Теперь в мо вообще смотреть не кого будет
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Stefan
Ответ Gemma157
Ну кстати у перечисленных вами фигуристов может и нет катания, достойного девяток за компы и образцовых элементов на +4-5, но в плане чистых выступлений у них все намного лучше чем у Коляды, который ПП ни разу не катал без ошибок с года 2016) У него в принципе очень трудно найти протокол проката ПП без минусов за какой-либо элемент
Гемма, вы шутите? Особенно про Самарина? Когда он с того самого ЧЕ катал чисто хотя бы один раз?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marya Y
Ответ ретроградный меркурий
Какой ж... пардон, журналист задал такой бестактный вопрос? Коляда сам себе, что ли, оценки ставит? А оценки он получает совершенно заслуженные за свое катание. Когда я вижу, как он прыгает тройной лутц, докручивая его в воздухе задолго до приземления, с мягким длинным выездом, я готов +5 за такой прыжок ставить. И это не только прыжков касается, но и катания в принципе. Осанка, дотянутые позиции, руки, причём в отличие от того же Брауна и Плющенко, у Коляды чисто мужское катание без нарциссизима и самолюбования. Так что его оценки вполне заслуженные, чего не скажешь про грибы ЦСКА и отдельно Кондратюка. Вот уж где судьи вконец стыд потеряли
==Какой ж... пардон, журналист задал== По ссылке понятно - Анаставия Панина с Р-Спорт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4x Qqqq
Ответ Anna Stefan
Это в каком, напомните, было году?🤔 И сколько с тех пор у него было чистых прокатов? Что касается капы - офигеть какое достижение, с его-то грибами. Миша, по-моему, тоже выигрывал её не раз.
Да смотрит просто "на глаз". Если посмотреть статистику, то откроется ужасная правда. Миша чуть ли не самый стабильный наш одиночник был. Да, пару сезонов Семененко провел стабильно, полсезона - Кондратюк (а Самарин вообще никогда не был стабильным). Но, если смотреть в общем и целом историю его выступлений, то косячил он много, и особенно сильно там, где не надо, но не больше, а даже несколько меньше, чем все парни, кроме Семененко. Кондратюка не учитываем, он только полсезона был стабилен, о чём вообще можно говорить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marya Y
Ответ Сáмсон Самсонов
Насчет этих двоих вы правы, когда Кондратюку в фгп с полностью разваленной программой поставили компоненты 92 , чтобы протащить его на подиум, в итоге мозалев и Семененко вне подиума, в последнее время судьи ставят ровно столько, сколько скажет федра
Кондратюк отбирался в ФГП? Или вы о внутреннем сезоне? Так там и танцорам с падениями чуть ли не мировой рекорд рисовали. Нашли, что обсуждать, внутренние старты в сезон бана.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Stefan
Ответ Gemma157
На том самом ЧЕ он был после Фернандеса, при чем по технике он был кажется сильно впереди, а Коляда оттуда уехал без медали. И даже, к сожалению, палец сломал при падении. А в следующем сезоне Самарин выиграл капу
Это в каком, напомните, было году?🤔 И сколько с тех пор у него было чистых прокатов? Что касается капы - офигеть какое достижение, с его-то грибами. Миша, по-моему, тоже выигрывал её не раз.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bechet
Как боженька смолвил
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Романова
Ответ Gemma157
Это скорее вопрос везения. Например Кондратюк чемпион Европы, у Коляды нет этого титула, хотя титул этот ему всяко был по силам
Ну после ваших восторженных отзывов о стабильном Самарине,заслужившем высоченные липовые оценки за компоненты и ГОЕ,о чем вообще можно с вами говорить,только разве о Медведевой,которая так и не стала ОЧ.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Morgan
Ну, вот мишаня действительно переживает, плюс ожидания от него. Чет мне кажется он не вернется
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TUGRI
У нас в фигурке два.....отпущения- Коляда и Загитова- первая не оправдала ожидания бомона, потому что все выиграла, второй- наоборот, но заклевали их не по детски одинаково!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karina kolesnikova
Еще один пример, когда редкостный дар идет в комплекте с непростым характером. Желаю Михаилу удачного восстановления и вдохновляющих новых проектов! Не сомневаюсь, что еще увидим его прекрасное катание.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Скольжение Миши, хорео и пластика это отдушина в нашем МО катании. Отдохнёт морально и физически и, надеюсь, снова вернётся на лёд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Ответ ретроградный меркурий
Какой ж... пардон, журналист задал такой бестактный вопрос? Коляда сам себе, что ли, оценки ставит? А оценки он получает совершенно заслуженные за свое катание. Когда я вижу, как он прыгает тройной лутц, докручивая его в воздухе задолго до приземления, с мягким длинным выездом, я готов +5 за такой прыжок ставить. И это не только прыжков касается, но и катания в принципе. Осанка, дотянутые позиции, руки, причём в отличие от того же Брауна и Плющенко, у Коляды чисто мужское катание без нарциссизима и самолюбования. Так что его оценки вполне заслуженные, чего не скажешь про грибы ЦСКА и отдельно Кондратюка. Вот уж где судьи вконец стыд потеряли
++++
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Ответ Самасебезвезда
Теперь в мо вообще смотреть не кого будет
А Гуменник?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий