Матвей Ветлугин: «Помимо фигурного катания, интересуюсь музыкой и путешествиями. Хочется всю Россию объездить, все регионы посмотреть»

Фигурист Матвей Ветлугин рассказал о себе в интервью для Первого канала.

– Три твоих главных качества как фигуриста?

– Любовь к искусству, какое-то внутреннее ощущение, желание творить, исследовать. Огромное желание развивать себя, пробовать себя в разных жанрах, стилистиках. Преданность в целом фигурному катанию.

– Что в спорте мешает больше всего?

– Здоровье, а точнее, периодические проблемы с ним. Лечиться и терпеть.

– Плющенко или Ягудин?

– Не могу выделить. Мы все были детьми, следили за ними. Алексей чуть раньше закончил, а вот после Олимпиады 2006 года (когда победил Плющенко – Sports.ru) родители и привели меня (в фигурное катание).

– Чем будешь удивлять в новом сезоне?

– Удивлю, наверное, нестандартной идеей. Впрочем, ничего нового я не открываю тем, что объединяю историю короткой и произвольной. Именно соединением двух образов в один для короткой и произвольной – мне кажется, это будет свежо, даже лично для меня.

– Что тебе интересно, помимо фигурного катания?

– Музыка. Слушаю, подбираю, все время составляю какие-то плейлисты с прицелом на выбор для программ или будущих постановок. Путешествия. Хочется всю Россию объездить, все регионы посмотреть. В Карачаево-Черкесию на выходные съездили.

– О чем ты мечтаешь?

– На сегодняшний день главная цель и мечта – полностью реализовать себя в спорте. Чтобы потом, когда я закончу, у меня не было сожалений ни о чем: что где-то не доработал, где-то не дотерпел, что-то не дожал, – сказал Ветлугин.