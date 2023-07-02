Усачева о выступлении на Дне Московского спорта: «Спасибо всем, кто пришел. Вы подарили мне целый спектр эмоций»

Теги сборная России женское катание Дарья Усачева Фигурное катание

Фигуристка Дарья Усачева поделилась впечатлениями от Дня Московского спорта.

Мероприятия, посвященные 100-летию Московского спорта, прошли накануне в «Лужниках». Усачева выступала с показательным номером.

«Вчера был прекрасный день «100 лет Московскому спорту»!🔥

Помимо различных интересных мероприятий, прошел ледовый гала-концерт, где я перенеслась на несколько лет назад и откатала свою программу One Day I’ll Fly Away.✨

Спасибо всем, кто пришел. Вы подарили мне целый спектр эмоций. Чувствовалась ваша невероятная поддержка🫂», – написала Усачева.

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5 комментариев

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alexnew
Мне Хромых понравилась, с поправкой на ее особенности.
Петросян тоже ничего.
+5
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Маргарита В Сафронова
Даша, а сколько эмоций ты нам даришь! Возвращайся на турниры!
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-5
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