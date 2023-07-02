Усачева о выступлении на Дне Московского спорта: «Спасибо всем, кто пришел. Вы подарили мне целый спектр эмоций»

Фигуристка Дарья Усачева поделилась впечатлениями от Дня Московского спорта.

Мероприятия, посвященные 100-летию Московского спорта, прошли накануне в «Лужниках». Усачева выступала с показательным номером.

«Вчера был прекрасный день «100 лет Московскому спорту»!🔥

Помимо различных интересных мероприятий, прошел ледовый гала-концерт, где я перенеслась на несколько лет назад и откатала свою программу One Day I’ll Fly Away.✨

Спасибо всем, кто пришел. Вы подарили мне целый спектр эмоций. Чувствовалась ваша невероятная поддержка🫂», – написала .

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