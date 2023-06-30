Анастасия Скопцова: «После произволки в раздевалку заходит Пападакис и достает из чемодана бутылку вина. Я сижу и думаю: вот это да»

Теги сборная России танцы на льду сборная Франции сборная США Мэдисон Чок Габриэла Пападакис Анастасия Скопцова Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Скопцова поделился историей об олимпийской чемпионке Габриэле Пападакис.

«После показательных… Нет, не после показательных, прямо после произволки! В раздевалку зашла Габриэла Пападакис. Это сюр: она из чемодана достает бутылку вина, открывает ее. Дальше достает стеклянные фужеры под вино – не просто абы какие, а под белое. Видимо, у нее какие-то походные.

Достает два бокала, наливает себе и Мэдисон Чок.

Я сижу и думаю: вот это да, когда-нибудь, если я буду так кататься и мне будет столько лет, после произволки можно будет себе позволить такое», – сказала Скопцова в шоу «Есть история». 

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15 комментариев

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Tresk2
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Ну а я достала водку и отхлеблула из горла.
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Иван Иванов
Галустян как то рассказывала что на банкете после ГП там вообще треш и угар происходит даже с трезвенниками и язвенниками...
+5
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Оксана Иванова
Непонятно, она осуждает или завидует?
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bezsugar
...и тут я достаю стакан деда Валиевой
+1
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Mariaku
Всегда догадывалась, что Габи - наш человек, а вот распить бутылку вина интереснее, кажется, с Мэди Хаббелл, а не Чок))
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Маргарита В Сафронова
А по Габи видно, что она ВотЭто Да!
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Блинчик
А у нас Валиева перед произволкой заходит в раздевалку, достаёт из чемодана дедушкин стакан (видимо, он у неё какой-то походный) и пьёт из него, ни с кем не делится.
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Evgenia Sokolova
Ответ Tresk2
Ну а я достала водку и отхлеблула из горла.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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victoire
Ответ Оксана Иванова
Непонятно, она осуждает или завидует?
восхищается
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Лена Диор
Ответ Оксана Иванова
Непонятно, она осуждает или завидует?
Завидует
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Irinka-kartinka
Ответ Оксана Иванова
Непонятно, она осуждает или завидует?
Определенно, завидует, ее произволка уже никогда не случится🤷‍♀️
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