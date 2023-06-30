Анастасия Скопцова: «После произволки в раздевалку заходит Пападакис и достает из чемодана бутылку вина. Я сижу и думаю: вот это да»
Фигуристка Анастасия Скопцова поделился историей об олимпийской чемпионке Габриэле Пападакис.
«После показательных… Нет, не после показательных, прямо после произволки! В раздевалку зашла Габриэла Пападакис. Это сюр: она из чемодана достает бутылку вина, открывает ее. Дальше достает стеклянные фужеры под вино – не просто абы какие, а под белое. Видимо, у нее какие-то походные.
Достает два бокала, наливает себе и Мэдисон Чок.
Я сижу и думаю: вот это да, когда-нибудь, если я буду так кататься и мне будет столько лет, после произволки можно будет себе позволить такое», – сказала Скопцова в шоу «Есть история».
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