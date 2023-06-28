Артур Гачинский: «Был фигуристом – был молодой, дурной. Сейчас стал тренером, тут дурным быть не получится»

Теги сборная России Артур Гачинский мужское катание Фигурное катание

Экс-фигурист Артур Гачинский заявил, что в тренерской работе «дурным быть не получится».

Гачинский – бронзовый призер ЧМ-2011. Сейчас он работает тренером вместе с Алексеем Мишиным.

– Артур Гачинский – тренер и Артур Гачинский – фигурист: это разные люди? В чем проявляется разница?

– Да, безусловно. Когда Артур Гачинский был фигуристом – был молодой, дурной. Сейчас Артур Гачинский стал тренером, тут дурным быть не получится.

– То есть раньше вам не была присуща строгость?

– Будучи спортсменом, я был строг к себе в достижении результата, на тренировках. Для меня это было очень важно. А сейчас, ввиду того что я тренер, происходит ситуация немножко другим образом.

Во-первых, мне нужно следить за собой, потому что работа идет с детьми, а дети имеют тенденцию копировать либо за тренером, либо за человеком, которого считают для себя примером.

Поэтому, чтобы тренировки проходили плодотворно и чтобы дети далее немножечко уже понимали, что происходит, мне тоже нужно за собой следить, – сказал Гачинский.

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6 комментариев

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Elena Savanuk
Артур в качестве тренера, находясь в КиКе со своим ведущим учеником, со всей строгостью подходил к разбору полетов после не совсем удачных прокатов Семена . Но в прошедшем сезоне воспитанник Артура порадовал своего тренера , сумев в борьбе с сильными соперниками в финале российского Гран-при среди юниоров взять бронзу.
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Mariaku
Артур и сейчас довольно молод! Всегда болела за него в моём детстве, какой же талантливый, но и валидольный был фигурист! Достойный ученик у него подрастает, Семён Соловьёв, порадовал тренера бронзой в соревновании с серьёзными соперниками на завершающем старте сезона.
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Девушка Безимени
у тренеров своя "дурость"
тренерская
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Додик Аксель
Ответ Elena Savanuk
Артур в качестве тренера, находясь в КиКе со своим ведущим учеником, со всей строгостью подходил к разбору полетов после не совсем удачных прокатов Семена . Но в прошедшем сезоне воспитанник Артура порадовал своего тренера , сумев в борьбе с сильными соперниками в финале российского Гран-при среди юниоров взять бронзу.
Артур в КиКе похвалит и строго спросит разбирая прокат ученика и пошутит, порой и прикалывается. Держит их в тонусе не давя своим авторитетом.
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Elena Savanuk
Ответ Додик Аксель
Артур в КиКе похвалит и строго спросит разбирая прокат ученика и пошутит, порой и прикалывается. Держит их в тонусе не давя своим авторитетом.
Да, в прошедшем сезоне Артур часто улыбался и шутил в КиКе.
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Додик Аксель
Ответ Elena Savanuk
Да, в прошедшем сезоне Артур часто улыбался и шутил в КиКе.
Интересно наблюдать и слышать его разговор с учениками в КиКе. Он в этом плане выделяется от остальных тренеров.
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