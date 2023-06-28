Артур Гачинский: «Был фигуристом – был молодой, дурной. Сейчас стал тренером, тут дурным быть не получится»

Экс-фигурист Артур Гачинский заявил, что в тренерской работе «дурным быть не получится».

Гачинский – бронзовый призер ЧМ-2011. Сейчас он работает тренером вместе с Алексеем Мишиным.

– Артур Гачинский – тренер и Артур Гачинский – фигурист: это разные люди? В чем проявляется разница?

– Да, безусловно. Когда Артур Гачинский был фигуристом – был молодой, дурной. Сейчас Артур Гачинский стал тренером, тут дурным быть не получится.

– То есть раньше вам не была присуща строгость?

– Будучи спортсменом, я был строг к себе в достижении результата, на тренировках. Для меня это было очень важно. А сейчас, ввиду того что я тренер, происходит ситуация немножко другим образом.

Во-первых, мне нужно следить за собой, потому что работа идет с детьми, а дети имеют тенденцию копировать либо за тренером, либо за человеком, которого считают для себя примером.

Поэтому, чтобы тренировки проходили плодотворно и чтобы дети далее немножечко уже понимали, что происходит, мне тоже нужно за собой следить, – сказал Гачинский.