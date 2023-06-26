«Я прилетела в Мурманск с важной миссией – сделать наш мир чуточку чище». Щербакова приняла участие в акции по уборке мусора

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова приняла участие в акции по уборке мусора в Мурманске.

«Я прилетела в Мурманск. Прилетела с одной важной миссией – сделать наш мир чуточку лучше и чуточку чище.

Сегодня очень важно поддерживать экологические активности, ведь именно через сохранение нашей окружающей среды возможно развитие нашего общества», – сказала Щербакова.  

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17 комментариев

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Самасебезвезда
В Москве мусор неправильный, что ли?
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Люблю Женьку
Ответ Алеся Ткаченко
Аня молодец,не словом а делом помогает
Каким делом? 🤷‍♀️ 2 кило мусора уберёт, а какие траты на её этот якобы нужный поступок - авиабилеты и прочие плюшки её присутствия там.
+6
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Александр Шульгин
Ответ Люблю Женьку
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Это мероприятием со спонсором ОМОДА куда сказали туда и приехала
+3
0
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Джаспер
Анюта умница – использует свою популярность для благого дела👍
+7
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Александр Шульгин
Ответ ретроградный меркурий
Хотелось бы видеть полноценную подготовку к сезону, а не пиар акции посреди тренировочных сборов. Это выглядит бесцельной тратой времени
Это теперь ее работа, где ее спонсор ОМОДА проводит мероприятия туда она и едет. Давно понятно что она не вернётся к соревнованиям
+3
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Люблю Женьку
Ответ Самасебезвезда
В Москве мусор неправильный, что ли?
Видимо, не такой популярный. 🤷‍♀️
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inspire162
Везде успевает наша Феечка!
Давай уже на лёд, Аня! Так не хватает красоты в твоём исполнении!
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Люблю Женьку
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76yjgh98tr675dyt45
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Для этого нужно было в Мурманск ехать? Там одним своим пр чутствием создать ещё гору су ора от упаковок и пакетов. Она смотрю за загитовой по пятам ходит
+6
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Два уха
Загитова дала мусору второй шанс, Щербакова его забирает.
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ретроградный меркурий
Хотелось бы видеть полноценную подготовку к сезону, а не пиар акции посреди тренировочных сборов. Это выглядит бесцельной тратой времени
+3
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AlexFed
А где уборка то? Сфоткалась у речки и она очистилась? 🤡
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Надежда Б.
Зря Щербакову в уме обвиняют...
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yulia-25.ru
Красивая какая стала! 🥰
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плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Для этого нужно было в Мурманск ехать? Там одним своим пр чутствием создать ещё гору су ора от упаковок и пакетов. Она смотрю за загитовой по пятам ходит
Вопрос ещë когда приехала в Мурманск, с 23-го на 24-е? Дешëые билеты в южном направлении кончились, пришлось на север лететь подальше?
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Люблю Женьку
Ответ ретроградный меркурий
Хотелось бы видеть полноценную подготовку к сезону, а не пиар акции посреди тренировочных сборов. Это выглядит бесцельной тратой времени
У вас надежда умирает последней? 🤷‍♀️
Ну какая подготовка к сезону? Смешно...
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