«Я прилетела в Мурманск с важной миссией – сделать наш мир чуточку чище». Щербакова приняла участие в акции по уборке мусора
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова приняла участие в акции по уборке мусора в Мурманске.
«Я прилетела в Мурманск. Прилетела с одной важной миссией – сделать наш мир чуточку лучше и чуточку чище.
Сегодня очень важно поддерживать экологические активности, ведь именно через сохранение нашей окружающей среды возможно развитие нашего общества», – сказала Щербакова.
Давай уже на лёд, Аня! Так не хватает красоты в твоём исполнении!
Ну какая подготовка к сезону? Смешно...