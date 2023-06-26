«Я прилетела в Мурманск с важной миссией – сделать наш мир чуточку чище». Щербакова приняла участие в акции по уборке мусора

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова приняла участие в акции по уборке мусора в Мурманске.

«Я прилетела в Мурманск. Прилетела с одной важной миссией – сделать наш мир чуточку лучше и чуточку чище.

Сегодня очень важно поддерживать экологические активности, ведь именно через сохранение нашей окружающей среды возможно развитие нашего общества», – сказала .