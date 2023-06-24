Яна Рудковская: «Ангелы Плющенко» находятся на сборах в Кисловодске до 30 июня. Можем только наблюдать и ждать»

Яна Рудковская рассказала о сборе фигуристов из «Ангелов Плющенко» в Кисловодске.

«Много наших родителей волнуется: и по поводу детей, и по поводу того, как мы дальше будем тренироваться, участвовать в соревнованиях – учитывая режим КТО в Москве.

Увы, это такая ситуация, где все, что мы можем, – это наблюдать и ждать. Сейчас это наивысшая храбрость – бездействие и надежда, что скоро все завершится.

Нужно всем соблюдать терпение и перестать наводить панику. Читайте только проверенные каналы и берите инфо из достоверных источников.

Тоже вся на нервах во Франции. Билеты на 27 июня в Москву. Надеюсь, улечу.

Кто беспокоится за «Ангелов». Команда «Ангелы Плющенко» – 33 спортсмена и 4 тренера во главе с Евгением Плющенко – находятся на сборах в Кисловодске на тренировочной Олимпийской базе до 30 июня. Саша Плющенко там же. Надеюсь, тоже смогут выехать», – написала супруга Евгения Плющенко.