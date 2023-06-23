«Желаю самого крепкого здоровья, невероятных мгновений в жизни, миллион улыбок эвридэй». Самоделкина поздравила Трусову с днем рождения

Софья Самоделкина поздравила Александру Трусову с днем рождения.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 в женском одиночном катании исполнилось 19 лет.

«Дорогая Саша, от всей души хотелось бы пожелать тебе самого крепкого здоровья в мире, невероятных мгновений в жизни, миллион улыбок эвридэй, и чтобы все что ты загадаешь, пожелаешь, попросишь – сбывалось.

Я невероятно рада, что знакома с таким человеком, как ты, ты в любой момент можешь меня поддержать, рассмешить, выслушать, дать нужный совет, подсказать, как правильно сделать, и многое другое.

С тобой очень весело и скучно не бывает никогда😁 Спасибо тебе за то, что ты такая, какая есть.

Я тебя очень люблю, ценю, и всегда равняюсь, равнялась и буду равняться. Пусть этот день запомнится надолго. С днем рождения», – написала .