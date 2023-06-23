«Желаю самого крепкого здоровья, невероятных мгновений в жизни, миллион улыбок эвридэй». Самоделкина поздравила Трусову с днем рождения

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Софья Самоделкина Фигурное катание

Софья Самоделкина поздравила Александру Трусову с днем рождения.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 в женском одиночном катании исполнилось 19 лет.

«Дорогая Саша, от всей души хотелось бы пожелать тебе самого крепкого здоровья в мире, невероятных мгновений в жизни, миллион улыбок эвридэй, и чтобы все что ты загадаешь, пожелаешь, попросишь – сбывалось.

Я невероятно рада, что знакома с таким человеком, как ты, ты в любой момент можешь меня поддержать, рассмешить, выслушать, дать нужный совет, подсказать, как правильно сделать, и многое другое.

С тобой очень весело и скучно не бывает никогда😁 Спасибо тебе за то, что ты такая, какая есть.

Я тебя очень люблю, ценю, и всегда равняюсь, равнялась и буду равняться. Пусть этот день запомнится надолго. С днем рождения», – написала Самоделкина

10 комментариев

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natali5228
Софа давно симпатизирует Саше)
Милое и искреннее поздравление, спасибо, Софа🌸
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vanessa2021
Ктото прошелся с минусами на обычном поздравлении Саши с ДР! Болельщик какой фигуристки это мог быть, как думаете?

ПС: поправила минусы на плюсы)))
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Второй эксперт
Ох уж эти фигуристки! Правильно было бы: «Желаю самого крепкого хелс, невероятных мгновений в лайф, миллион улыбок эвридэй».
+3
-1
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tanya_1111
Ответ natali5228
Софа давно симпатизирует Саше) Милое и искреннее поздравление, спасибо, Софа🌸
Они обе достаточно открытые девушки, не стараются казаться лучше чем они есть, отсюда видимо и симпатия появляется.
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Мария Коваленко
С днём рождения Сашу, здоровья и успехов🥳
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Olga.t
Хорошее поздравление от Самоделочки, молодец Соня.
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Сергей Жарковский
👏👏👏
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Додик Аксель
Искренне, по-дружески и от всей души Софья поздравила Сашу с Днём рождения. Общайтесь, дружите, тренируйтесь и соревнуйтесь, а мы будем смотреть и болеть.
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