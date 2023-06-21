Варданян об уходе из Федерации фигурного катания Венгрии: «Родители неперспективных спортсменов обвинили меня в том, что я привожу в команду толпы россиян»

Гурген Варданян рассказал, почему покинул пост спортивного директора венгерской федерации.

Венгерские СМИ критиковали политику федерации фигурного катания, связанную с большим количеством переходов россиян в команду.

– Почему минувшей весной вам пришлось покинуть пост главы Федерации фигурного катания Венгрии?

– Началось все с того, что родители двух неперспективных спортсменов подумали, будто некоторые новые члены сборной страны занимают места их детей. Они начали грязную борьбу: обвинили меня в том, что я привожу в команду толпы россиян.

Венгерская пресса на это повелась и распространила ничем не подкрепленные эмоциональные заявления. Самое обидное, что два журналиста, которые развязали этот скандал и активнее всех писали, сами в прошлом успешные спортсмены.

Они знают, как много надо трудиться ради высоких результатов, постоянно доказывать, что ты лучший. Эти люди прекрасно меня знают и должны были дать возможность ответить на обвинения.

Но они ни разу не звонили, а опубликовали однобокие высказывания. Поэтому я не хочу разговаривать с данными журналистами и даже имен их называть.

Я поговорил с президентом федерации и решил, что покину свой пост. Не хочется отвечать на всякую грязь, опускаться на столь низкий уровень и оправдываться перед кем-либо. Я ценю свой многолетний опыт и достижения в спортивной работе, никому не позволю портить мою репутацию!

– Вероятно, претензии насчет прихода фигуристов из России оказались столь яркими на фоне ситуации последнего времени?

– Нет, это недовольство исключительно на локальном уровне. Венгрия – очень спортивная страна. Здесь живут много чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр.

Ни один из них за всю карьеру не получил столько внимания в прессе, сколько родители двух обычных фигуристов, устроившие скандал. Этих «обделенных» людей до недавнего времени почти никто не знал. Они пока ничего в своей жизни не показали, чтобы обсуждать других.

И вот что я еще хочу сказать: происхождение второстепенно. В сборной США много успешных фигуристов-чемпионов, которые родились на других континентах. Возьмите протокол любого турнира – везде катаются ребята иностранного происхождения.

Последний чемпионат США выиграл Илья Малинин, и там выступали еще русские мальчики. Поэтому никакого отношения к политике данная ситуация не имеет. Если человек любит спорт и хочет совершенствоваться, его происхождение не важно. <...>

– Чем вы намерены заниматься теперь?

– Я недавно наконец-то окончательно сдал дела (процесс длился больше месяца). Сейчас отдохну от всего и буду думать. Мне приходит масса предложений. Хочу спокойно все проанализировать и выбрать лучшее. Амбиции у меня большие, – сказал Варданян.

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