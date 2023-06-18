Тарасова о переходе Ефимовой в США: «Она на чемпионате России занимала очень далекие места, поэтому большой значимости не имела»

Татьяна Тарасова не считает потерей уход фигуристки Алисы Ефимовой в сборную США.

Ефимова встанет в пару с американцем Мишей Митрофановым. В прошлом сезоне она каталась с Рубеном Бломмартом и представляла Германию, а ранее также выступала за Россию и Финляндию.

«Не вижу смысла разговаривать о Ефимовой, которая третий раз меняет спортивное гражданство.

Она на чемпионате России занимала очень далекие места, поэтому большой значимости она не имела (свой лучший результат на ЧР Ефимова показала в сезоне-2018/19, заняв шестое место в паре с Александром Коровиным – Sports.ru).

Это небольшая потеря, пусть развивается там. А обсуждать двадцатые-тридцатые места не стоит», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

В 2023 году Ефимова и Бломмарт заняли четвертое место на чемпионате Европы и десятое на чемпионате мира.