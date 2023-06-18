Тарасова о переходе Ефимовой в США: «Она на чемпионате России занимала очень далекие места, поэтому большой значимости не имела»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России сборная США сборная Германии пары переходы Алиса Ефимова Фигурное катание

Татьяна Тарасова не считает потерей уход фигуристки Алисы Ефимовой в сборную США.

Ефимова встанет в пару с американцем Мишей Митрофановым. В прошлом сезоне она каталась с Рубеном Бломмартом и представляла Германию, а ранее также выступала за Россию и Финляндию.

«Не вижу смысла разговаривать о Ефимовой, которая третий раз меняет спортивное гражданство.

Она на чемпионате России занимала очень далекие места, поэтому большой значимости она не имела (свой лучший результат на ЧР Ефимова показала в сезоне-2018/19, заняв шестое место в паре с Александром Коровиным – Sports.ru).

Это небольшая потеря, пусть развивается там. А обсуждать двадцатые-тридцатые места не стоит», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

В 2023 году Ефимова и Бломмарт заняли четвертое место на чемпионате Европы и десятое на чемпионате мира.

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6 комментариев

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АНтошка
Только наши так умеют "пожелать удачи "
+21
-7
+14
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Olga.t
спасибо предательницей не назвала.
+10
-6
+4
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Анастасия Внукова
6-9 места на ЧР, 4 место на ЧЕ, 10 место на ЧМ - это не двадцатые и не тридцатые. Ей релиз 2 года не давали, как победительныце универсиады?
+10
-7
+3
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Lol Ko
Ответ Анастасия Внукова
6-9 места на ЧР, 4 место на ЧЕ, 10 место на ЧМ - это не двадцатые и не тридцатые. Ей релиз 2 года не давали, как победительныце универсиады?
Да какая разница. Это образно же.
+2
0
+2
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Rumov
Зачем 90- летней бабушке столько денег? Ведь она продает российское фигурное катание. Через 2 года продавать будет нечего и некого, а эта тварь не сдохнет и будет доить бюджет той страны, которая останется и продавать всех и все...
0
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