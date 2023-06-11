Илья Авербух: «Очень огорчен решением ISU, оно абсолютно конъюнктурное и ошибочное. И точно повлияет на развитие мирового фигурного катания»

Илья Авербух назвал ошибочным решение ISU продлить отстранение российских спортсменов.

«Очень огорчен данным решением, оно абсолютно конъюнктурное и ошибочное, и точно повлияет на развитие мирового фигурного катания. Без конкуренции роста быть не может, а российские фигуристы являются хедлайнерами мирового катания», – сказал .

«Все, что было сказано вчера в коммюнике про снижение доходов, ничто иное, как выкачивание денег со ссылкой на отсутствие россиян. Как мы видим, реального сожаления от того, что наши спортсмены не выступают, у них нет», – цитирует Авербуха «Матч ТВ».

Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований

ISU: «Отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав»