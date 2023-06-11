Илья Авербух: «Очень огорчен решением ISU, оно абсолютно конъюнктурное и ошибочное. И точно повлияет на развитие мирового фигурного катания»

Теги Илья Авербух сборная России ISU Фигурное катание

Илья Авербух назвал ошибочным решение ISU продлить отстранение российских спортсменов.

«Очень огорчен данным решением, оно абсолютно конъюнктурное и ошибочное, и точно повлияет на развитие мирового фигурного катания. Без конкуренции роста быть не может, а российские фигуристы являются хедлайнерами мирового катания», – сказал Авербух

«Все, что было сказано вчера в коммюнике про снижение доходов, ничто иное, как выкачивание денег со ссылкой на отсутствие россиян. Как мы видим, реального сожаления от того, что наши спортсмены не выступают, у них нет», – цитирует Авербуха «Матч ТВ».

Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян и белорусов от соревнований

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1 комментарий

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Ann P
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