Комолов о новой короткой Горбачевой: «Мы поставили египетскую тему. Уверен, что летом еще пересечемся для отработки программы»
Хореограф Сергей Комолов рассказал о новой короткой программе Алины Горбачевой.
– Недавно ты работал с Алиной Горбачевой. Какую программу поставили?
– Они хотели еще раньше менять короткую, но правильно сделали, что не поменяли. Мы как-то пассивно пообщались зимой, свели этот вопрос на нет, а после окончания сезона вернулись к разговору.
Я всегда позитивно отношусь к сотрудничеству. Если есть возможность прилететь, то я всех приглашаю в Дубай. Там можно найти хорошие условия для постановки. Мы поставили египетскую тему. Алина даже выкладывала кусок программы в социальных сетях.
– Ты уже работал с ней раньше?
– До нашего сотрудничества я не видел ни одного турнира Алины. Так получилось, что я немного отошел от российского фигурного катания и практически не слежу за соревнованиями. Когда со мной связалась [Софья] Федченко, я знал только одного Горбачева – бывшего президента СССР.
Пока мне сравнивать не с чем. Когда пройдет первый турнир Алины с моей программой, я уже смогу оценить результат. Уверен, что мы еще летом пересечемся с ними для отработки программы.
– Почему они решили ставить произвольную с Никитой Михайловым?
– Потому что он великолепный постановщик. Они давно работают с Никитой. Это хорошая идея ставить с человеком, с которым уже был хороший результат. Плюс он в Москве, это удобно, – сказал Комолов.
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