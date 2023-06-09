Комолов о новой короткой Горбачевой: «Мы поставили египетскую тему. Уверен, что летом еще пересечемся для отработки программы»

Теги сборная России женское катание Никита Михайлов Алина Горбачева Сергей Комолов Софья Федченко Фигурное катание

Хореограф Сергей Комолов рассказал о новой короткой программе Алины Горбачевой.

– Недавно ты работал с Алиной Горбачевой. Какую программу поставили?

– Они хотели еще раньше менять короткую, но правильно сделали, что не поменяли. Мы как-то пассивно пообщались зимой, свели этот вопрос на нет, а после окончания сезона вернулись к разговору.

Я всегда позитивно отношусь к сотрудничеству. Если есть возможность прилететь, то я всех приглашаю в Дубай. Там можно найти хорошие условия для постановки. Мы поставили египетскую тему. Алина даже выкладывала кусок программы в социальных сетях.

– Ты уже работал с ней раньше?

– До нашего сотрудничества я не видел ни одного турнира Алины. Так получилось, что я немного отошел от российского фигурного катания и практически не слежу за соревнованиями. Когда со мной связалась [Софья] Федченко, я знал только одного Горбачева – бывшего президента СССР.

Пока мне сравнивать не с чем. Когда пройдет первый турнир Алины с моей программой, я уже смогу оценить результат. Уверен, что мы еще летом пересечемся с ними для отработки программы.

– Почему они решили ставить произвольную с Никитой Михайловым?

– Потому что он великолепный постановщик. Они давно работают с Никитой. Это хорошая идея ставить с человеком, с которым уже был хороший результат. Плюс он в Москве, это удобно, – сказал Комолов.

Сергей Комолов поставил программу Алине Горбачевой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий