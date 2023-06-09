Киляков о Дэвис и Смолкине: «Ребята очень соскучились по соревнованиям и с нетерпением ждут начала сезона»

Теги танцы на льду сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Алексей Киляков Фигурное катание

Тренер Алексей Киляков высказался о дальнейшей работе с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным.

Ранее стало известно о переходе танцевального дуэта в сборную Грузии.

«Ребята очень соскучились по соревнованиям и с нетерпением ждут начала сезона. Тренеры нашей академии будут сопровождать Диану и Глеба на соревнования.

По поводу программ нового сезона позволю себе сохранить небольшую интригу», – сказал Киляков.

Дэвис и Смолкин тренируются под руководством Килякова в течение последнего года.

В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они

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13 комментариев

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Jessi
Наши ребята тоже соскучились по международным соревнованиям. А эти, водимо, российские турниры за соревнования не считают
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pravda87
Ребята члены российской сборной. Кто им мешал весь год соревноваться, как другие, а не только получать стипендию из бюджета России.
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Anneta28
А что, Смолкину уже можно выезжать из Штатов?
+7
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Orange carrot
Спасибо, это очень интересно. Мы теперь новости про настроения всех постсоветских стран соберем?

Эти двое каким боком к нам? Они то ли грузины, то ли американцы.
+6
-1
+5
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Viks
"Тренеры нашей академии будут сопровождать Диану и Глеба на соревнования." --- У Смолкина уже есть Вид на жительство США, который позволяет выезжать из США и возвращаться?
+3
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JL JL
Чемпионат Европы держись! ДС идут!
+3
0
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Viks
ИСУ ещё не выдал этой паре Разрешение выступать за Грузию. И не выдаст, пока не представят грузинский паспорт Дэвис или Вид на жительство в Грузии.
+3
0
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pravda87
Ответ Orange carrot
Спасибо, это очень интересно. Мы теперь новости про настроения всех постсоветских стран соберем? Эти двое каким боком к нам? Они то ли грузины, то ли американцы.
И не только. Оказывается еще и евреи. Хотелось бы, чтобы папа Глеба об этом узнал и порадовался.
+4
-1
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Viks
Ответ pravda87
И не только. Оказывается еще и евреи. Хотелось бы, чтобы папа Глеба об этом узнал и порадовался.
Да, папа всё узнаёт от журналистов - вот теперь узнает, что он еврей.
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Александр Шульгин
Вот же задолбали да всем уже пофигу что там они делать хотят. Хватит про них писать и создавать им лишний пиар.
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Viks
А документик у них имеется?
+1
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Viks
Ответ pravda87
Ребята члены российской сборной. Кто им мешал весь год соревноваться, как другие, а не только получать стипендию из бюджета России.
У Смолкина не было и нет Вида на жительство в США, который позволяет выезжать из страны и возвращаться.
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