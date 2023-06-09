Киляков о Дэвис и Смолкине: «Ребята очень соскучились по соревнованиям и с нетерпением ждут начала сезона»
Тренер Алексей Киляков высказался о дальнейшей работе с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным.
Ранее стало известно о переходе танцевального дуэта в сборную Грузии.
«Ребята очень соскучились по соревнованиям и с нетерпением ждут начала сезона. Тренеры нашей академии будут сопровождать Диану и Глеба на соревнования.
По поводу программ нового сезона позволю себе сохранить небольшую интригу», – сказал Киляков.
Дэвис и Смолкин тренируются под руководством Килякова в течение последнего года.
В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они
Эти двое каким боком к нам? Они то ли грузины, то ли американцы.