ISU, скорее всего, отложит вопрос допуска российских фигуристов к турнирам до октября.

На этой неделе в Будапеште пройдет заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU). Ранее почетный вице-президент организации сообщил, что на заседании могут рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов.

«Вероятнее всего, вопрос будет отложен на заседание в октябре. На совете в июне почти наверняка он будет затронут в том или ином виде, но решений, скорее всего, не будет, так как мы пока не знаем, какова будет ситуация в мире к осени.

При этом по юниорам, вероятно, решение будет гораздо раньше, так как у нас нет возможности его откладывать. Если не поставить точку в этом вопросе сейчас, у российских фигуристов просто не останется времени на подготовку к юниорским этапам Гран-при, на которых у России есть резервные квоты», – сообщил источник «Р-Спорта».

Другой источник агентства отметил, что в вопросах допуска будет полагаться на позицию Международного олимпийского комитета (МОК). По этой причине окончательное решение по поводу допуска россиян может быть принято в августе на экстренном заседании.

«Я бы сказал, что в июне решения на 99,9% не будет», – сказал источник.