ISU, вероятно, отложит вопрос допуска российских фигуристов до октября. Ситуация с юниорами может решиться оперативнее («Р-Спорт»)

Теги сборная России ISU Александр Лакерник Фигурное катание

ISU, скорее всего, отложит вопрос допуска российских фигуристов к турнирам до октября.

На этой неделе в Будапеште пройдет заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU). Ранее почетный вице-президент организации Александр Лакерник сообщил, что на заседании могут рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов. 

«Вероятнее всего, вопрос будет отложен на заседание в октябре. На совете в июне почти наверняка он будет затронут в том или ином виде, но решений, скорее всего, не будет, так как мы пока не знаем, какова будет ситуация в мире к осени.

При этом по юниорам, вероятно, решение будет гораздо раньше, так как у нас нет возможности его откладывать. Если не поставить точку в этом вопросе сейчас, у российских фигуристов просто не останется времени на подготовку к юниорским этапам Гран-при, на которых у России есть резервные квоты», – сообщил источник «Р-Спорта».

Другой источник агентства отметил, что ISU в вопросах допуска будет полагаться на позицию Международного олимпийского комитета (МОК). По этой причине окончательное решение по поводу допуска россиян может быть принято в августе на экстренном заседании.

«Я бы сказал, что в июне решения на 99,9% не будет», – сказал источник.

13 комментариев

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Sky Smoker
А потом опять отложат до следующего октября. Дело ж не срочное, не горит)
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Светлана Менова
Дык а толку. Ну, пустят, например, юниоров. А визы им всё равно не дадут. И поди докажи, что это дискриминация. Откажут с формулировкой, что условный Арсений Федотов угрожает безопасности страны - и привет.
+8
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Самая цитируемая и вообще недура
Никого они не допустят, лицемеры. Ибо даже неподготовленная Акатьева не оставит ни одного шанса соперницам, и они прекрасно это знают. А "их "спортсмены только вспомнили вкус медалей в ЖО и парных. Так что...
+13
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Viktoria Petrovskaya
Ответ Sky Smoker
А потом опять отложат до следующего октября. Дело ж не срочное, не горит)
Так они и сейчас не обозначили, об октябре какого года идёт речь
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Kareglazaya
Даже если и допустят, есть много других сложностей. Могут не дать визы, могут заставлять подписать какие-то бумаги и т.д.
+5
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Kovka Gnutik
Как ни крути, Туктамышева под юниорский возраст не проходит.
Все остальные - запросто проходят и могут выйти и выступить в финале ГП))
+2
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Katerina Sunny
Ответ Anna Stefan
Оттянут наших лучших юниоров на свои водокачки. Впрочем, может быть, и неплохо - наши юниорские этапы, которые у девочек были иногда интереснее взрослых, как-то очень небрежно были организованы - практически совсем без зрителей.
Юниорские этапы начинаются намного раньше этапов ГП. Они закончатся раньше, чем стартует ГП. А ФФКР этапы делает под расписание ГП, а не ЮГП.
+2
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Katerina Sunny
Ответ Kareglazaya
Даже если и допустят, есть много других сложностей. Могут не дать визы, могут заставлять подписать какие-то бумаги и т.д.
Особенно, если вспомнить какие проблемы были с карантином во время пандемии. Но тогда пошли навстречу и дали заявиться на более поздние этапы свыше квот.
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Katerina Sunny
А несовершеннолетним к ГП можно не готовиться, потому что их уже в списках этапов не будет? А ИСУ не думает, что по юниорам, может кроме парных видов, могут поехать все, кому возраст позволяет?
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Anna Stefan
Оттянут наших лучших юниоров на свои водокачки. Впрочем, может быть, и неплохо - наши юниорские этапы, которые у девочек были иногда интереснее взрослых, как-то очень небрежно были организованы - практически совсем без зрителей.
+2
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Anna Stefan
Ответ Katerina Sunny
Юниорские этапы начинаются намного раньше этапов ГП. Они закончатся раньше, чем стартует ГП. А ФФКР этапы делает под расписание ГП, а не ЮГП.
Лучше бы сделали расписание как ГП ИСУ. А то свалили всё в кучу - сначала пусто, потом слишком густо, невозможно всё посмотреть, хоть и хочется))
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