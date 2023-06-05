Андрей Мозалев: «Я очень рад, что вновь попал в сборную, все‑таки 6-е место на чемпионате России не гарантирует этого»

Фигурист Андрей Мозалев поделился эмоциями после попадания в состав сборной России.

Ранее спортсмен вошел в список кандидатов в национальную команду на новый сезон.

«Я очень рад, что вновь попал в сборную, все‑таки шестое место на чемпионате России не гарантирует попадание в основную сборную, поэтому отреагировал очень позитивно.

Подготовка к новому сезону проходит очень плодотворно, в данный момент нахожусь на сборах в Сочи, уже сейчас начинаю работать в полную силу, чтобы к началу сезону быть готовым на сто процентов» – сказал Мозалев.

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