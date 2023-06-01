Алина Горбачева: «Мне нравится характер Ани Щербаковой. Она умеет собираться в нужное время, в нужный момент, в нужном месте»

Алина Горбачева рассказала, чем ей импонирует олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

– Кто из фигуристов вызывает у тебя особенный интерес и уважение?

– Мне нравится характер Ани Щербаковой.

– А какой у нее характер?

– Она умеет собираться в нужное время, в нужный момент, в нужном месте. Выходить и показывать свой максимум.

Я считаю, это очень хорошее качество для спортсмена, для фигуриста, – ответила 15-летняя чемпионка России среди юниоров.