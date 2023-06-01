Алина Горбачева: «Мне нравится характер Ани Щербаковой. Она умеет собираться в нужное время, в нужный момент, в нужном месте»
Алина Горбачева рассказала, чем ей импонирует олимпийская чемпионка Анна Щербакова.
– Кто из фигуристов вызывает у тебя особенный интерес и уважение?
– Мне нравится характер Ани Щербаковой.
– А какой у нее характер?
– Она умеет собираться в нужное время, в нужный момент, в нужном месте. Выходить и показывать свой максимум.
Я считаю, это очень хорошее качество для спортсмена, для фигуриста, – ответила 15-летняя чемпионка России среди юниоров.
На ЧМ ей опять крупно повезло, все попадали, да и она сама. И где тут было ее умение собираться в нужный момент? На ЧМ она в первый раз в сезоне упала с квада) А выиграла просто потому, что другие тоже упали. Единственный старт где она выиграла показав свой максимум и показав пресловутое умение собираться - это ЧР 22, и всё)
Большая у на элита тогда, огромная:)