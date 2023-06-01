Алина Горбачева: «Мне нравится характер Ани Щербаковой. Она умеет собираться в нужное время, в нужный момент, в нужном месте»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Алина Горбачева Фигурное катание

Алина Горбачева рассказала, чем ей импонирует олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

– Кто из фигуристов вызывает у тебя особенный интерес и уважение?

– Мне нравится характер Ани Щербаковой.

– А какой у нее характер?

– Она умеет собираться в нужное время, в нужный момент, в нужном месте. Выходить и показывать свой максимум.

Я считаю, это очень хорошее качество для спортсмена, для фигуриста, – ответила 15-летняя чемпионка России среди юниоров.

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24 комментария

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Syndycate
На самом дела Алина хотела сказать, что ей нравятся завышенные баллы Щербаковой, и себе она хотела бы такие же баллы) а характер и умение собираться в нужном месте сильно переоценены, не пойму даже почему все это приводят в пример. Возьмем ОИ сезон, Щербакова весь сезон отвалялась, чудом отобралась (точнее опять же благодаря блату и завышенным баллам) на ОИ и ЧЕ, где опять сорвала КП, а на ОИ ей опять же крупно повезло, не будь того, чего случилось, ей бы не помогли умение собираться, ее характер и что у нее еще там есть? А, преодоление, как же без него, история про сломанные коньки и вот это вот все🤣
На ЧМ ей опять крупно повезло, все попадали, да и она сама. И где тут было ее умение собираться в нужный момент? На ЧМ она в первый раз в сезоне упала с квада) А выиграла просто потому, что другие тоже упали. Единственный старт где она выиграла показав свой максимум и показав пресловутое умение собираться - это ЧР 22, и всё)
+27
-15
+12
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Gfdyuu D.
Ответ Беглый*
Почему у неё получилось стремительно ворваться в элиту нашего ФК, тогда как другим, из года в год, не помогают ни тренерская чехарда, ни пиар, ни "современные" методики? А потому что у Алины и её тренера правильные ориентиры
А она разве в элите нашего ФК??
Большая у на элита тогда, огромная:)
+10
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+8
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Александр Шульгин
Это у Щербаковой не отнять. Показать максимум свой когда это необходимо.
+21
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+5
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Светлана Менова
Очень правильный ориентир у Алины. Желаю ей таких же достижений, как у Ани. ❤️
+21
-17
+4
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Александр Шульгин
Ответ Rush
Как правильно : показать свой максимум. А соперник показывает свое упрямство, вопреки.
Естественно свой максимум. А то что делает соперник это его дело и если он совершает глупости то это тоже его проблемы.
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Ezhevika33
Ответ Toba Door
Когда не можешь показать максимум, надо устранить камилу
Очередной миф. То есть на ЧР мы видели максимум Щ без единого квада и с кучей недокрутов. Или там показывать максимум не надо было, и так знала, что на ОИ поедет? Однако....
+5
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Беглый*
Ответ Jessi
Смотря что в вашем понятие «элитная». Если грибы, то может быть, а вот талант, путь через тернии, наличие фанатов-этого намного больше у Ники и Сони
У них нет фанатов, если только у Жилиной пара десяток наберётся. Максимум, есть те, кто симпатизирует. Как только они покинут Рудковских, все эти якобы фанаты от них отвернутся.
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inspire162
Ответ Ezhevika33
Что ж вы так самокритичны.))) Я не знаю что у вас там из чего " выходит", но в этой новости Горбачёва говорит только лишь о Щербаковой и я в комментарии тоже. Читать учитесь.
А Вы - думать. Максимум у каждого в разные моменты - разный. Как пример для особо непонятливых - Ками на ОИ.
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EmperorNazer
Да, это качество Ани - показывать максимум в нужный момент, но при этом не пытаться прыгнуть выше головы и не идти на неоправданные риски - и есть главная составляющая ее выдающихся достижений. Алина на первенстве России продемонстрировала тот же рациональный и взвешенный подход - и не прогадала. Желаю Алине, чтобы та победа стала лишь отправной точкой ее спортивных успехов.
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Ezhevika33
Ответ Александр Шульгин
Это у Щербаковой не отнять. Показать максимум свой когда это необходимо.
На ЧР тоже был максимум или необходимости не было, просветите.
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Jessi
Ответ Беглый*
Во всяком случае, поэлитнее Жилиной и Муравьёвой. После Акатьевой - самая сильная юниорка
Смотря что в вашем понятие «элитная». Если грибы, то может быть, а вот талант, путь через тернии, наличие фанатов-этого намного больше у Ники и Сони
+2
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Гаммаглобулин
Ответ Syndycate
На самом дела Алина хотела сказать, что ей нравятся завышенные баллы Щербаковой, и себе она хотела бы такие же баллы) а характер и умение собираться в нужном месте сильно переоценены, не пойму даже почему все это приводят в пример. Возьмем ОИ сезон, Щербакова весь сезон отвалялась, чудом отобралась (точнее опять же благодаря блату и завышенным баллам) на ОИ и ЧЕ, где опять сорвала КП, а на ОИ ей опять же крупно повезло, не будь того, чего случилось, ей бы не помогли умение собираться, ее характер и что у нее еще там есть? А, преодоление, как же без него, история про сломанные коньки и вот это вот все🤣 На ЧМ ей опять крупно повезло, все попадали, да и она сама. И где тут было ее умение собираться в нужный момент? На ЧМ она в первый раз в сезоне упала с квада) А выиграла просто потому, что другие тоже упали. Единственный старт где она выиграла показав свой максимум и показав пресловутое умение собираться - это ЧР 22, и всё)
Какой блат? У ней же две сестлы ))
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inspire162
Ответ Ezhevika33
Очередной миф. То есть на ЧР мы видели максимум Щ без единого квада и с кучей недокрутов. Или там показывать максимум не надо было, и так знала, что на ОИ поедет? Однако....
Очередная тупость. Выходит, мы на ОИ видели максимум Ками с кучей падений и недокрутов?
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