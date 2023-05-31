Евгения Тарасова: «Не могу сказать, что для нас сезон после Олимпиады был испытанием. Нам хотелось дальше кататься и идти вперед»

Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о мотивации продолжать карьеру после Игр-2022.

— После Олимпиады многие ваши коллеги по сборной приостановили карьеру. Не было ли у вас подобной мысли, чтобы восстановить силы?

: На самом деле, нет, на такой ноте не хотелось останавливаться.

: Не было, нам хотелось кататься дальше, а те, кто приостановил карьеру, имели на то свои причины. Так часто бывает после Олимпийских игр.

— Многие фигуристы говорят, что сезон после успешной Олимпиады — это то еще испытание. Вы на себе это прочувствовали?

Тарасова: Не могу сказать, что для нас это было испытание. Нам хотелось дальше кататься, совершенствоваться и идти вперед.

— На постолимпийский сезон наложилось еще и отстранение российских спортсменов от соревнований. Как вам удалось сохранить мотивацию?

Морозов: Все может измениться в любое мгновение. Тот же запрет может отмениться. Так что надо продолжать участвовать в соревнованиях и двигаться дальше.

— Понравилось ли вам то, как был организован внутрироссийский сезон? Или, может, стоит что-то исправить, добавить?

Тарасова: Понравилось. Уровень российских соревнований ничуть не уступает международным. А по поводу исправлять или добавлять что-то, пусть решают компетентные в этом вопросе люди.