Нина Мозер: «В прошлом году у меня было ощущение потери профессии. Будто я преподавала в крупном международном университете, а сейчас должна в сельской школе»

Нина Мозер высказалась о ситуации с недопуском россиян к соревнованиям.

– Люди, прошедшие пьедесталы, по‑другому воспринимают жизнь. Среди олимпийских чемпионов нет людей несчастливых. Они все счастливые, хотя прошли сложный путь и достигли своего апофеоза. И очень жаль, что современное поколение на какое‑то время лишено возможности побеждать на международной арене. Надо находить пути возвращения.

– Кстати об этом. Много лет вы сотрудничали с ISU (Международным союзом конькобежцев) и проводили крупные семинары. Сейчас все на стопе?

– В целом да, но некоторые западные контакты у меня продолжаются. Есть человеческие отношения. И мне сложно.

Я очень волновалась, когда летела в феврале в Швейцарию на шоу Art on Ice. Меня пригласили ребята, которых я консультировала до Олимпийских игр. Пригласили, потому что считают, что в их победах есть и моя заслуга.

Там были все: и канадцы, и французы. Я думала: как же они будут меня принимать? На удивление все было хорошо. Даже мой постоянный соперник Эрик Рэдфорд, с которым мы всегда соревновались и не здоровались, вдруг сказал мне: «Ой, привет Нина». Я обалдела.

Это вообще очень сложная тема. Я прекрасно понимаю, что спорт – это совсем другая история. Когда все эти события начали происходить, я задумалась, а что еще я умею делать, чем я могу еще заняться, чтобы продолжать достойно жить.

В весенне‑летний период прошлого года у меня было ощущение потери профессии, ориентира. Как будто бы я преподавала в крупном международном университете, а сейчас должна учить физике в сельской школе. Мне очень сложно было перестроиться.

Но зато во многом именно поэтому в августе я пришла в Федерацию [фигурного катания] Москвы (Мозер стала гендиректором организации – Sports.ru). Я нашла для себя дело, которым сейчас занята целыми днями, – рассказала заслуженный тренер по фигурному катанию.