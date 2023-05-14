Сакамото и Михара работают с хореографами Баттлом и Уилсоном

Теги Джеффри Баттл фото сборная Японии женское катание Дэвид Уилсон Каори Сакамото Маи Михара Фигурное катание

Японские фигуристки Каори Сакамото и Маи Михара работают с хореографами Джеффри Баттлом и Дэвидом Уилсоном.

«Всегда приятно быть в отличной компании!» – написал Баттл.

В прошедшем сезоне Михара выиграла финал Гран-при, Сакамото во второй раз стала чемпионкой мира.

Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ

Камбэк года в фигурном катании: она идет к золоту ЧМ, борется с неизлечимой болезнью и отдает волосы на благотворительность

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