Сакамото и Михара работают с хореографами Баттлом и Уилсоном

Японские фигуристки и работают с хореографами и .

«Всегда приятно быть в отличной компании!» – написал Баттл.

В прошедшем сезоне Михара выиграла финал Гран-при, Сакамото во второй раз стала чемпионкой мира.

Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ

Камбэк года в фигурном катании: она идет к золоту ЧМ, борется с неизлечимой болезнью и отдает волосы на благотворительность