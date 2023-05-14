Сакамото и Михара работают с хореографами Баттлом и Уилсоном
Японские фигуристки Каори Сакамото и Маи Михара работают с хореографами Джеффри Баттлом и Дэвидом Уилсоном.
«Всегда приятно быть в отличной компании!» – написал Баттл.
В прошедшем сезоне Михара выиграла финал Гран-при, Сакамото во второй раз стала чемпионкой мира.
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