Дмитриев-старший о переходе Бойковой и Козловского: «Очень редко случается, когда 2-3 конкурирующие пары сохраняют способность вместе тренироваться»

Артур Дмитриев-старший высказался о причинах перехода Бойковой и Козловского к Тутберидзе.

Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, покинули группу Тамары Москвиной.

«На таком высоком уровне, как тот, которого достигли ребята, очень редко случается, когда две или три конкурирующие пары сохраняют способность вместе тренироваться (в группу Москвиной также входят чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов – Sports.ru).

Это очень сложно, особенно когда и одни, и другие способны занимать первые места. Это, знаете, такое чисто лидерское ощущение: только я должен быть первым.

Я, конечно, не знаю всех тонкостей работы ребят с Москвиной, рассуждаю только о том, что бросается в глаза со стороны, но то, что наблюдаю уже не первый год, – амбициозность по отношению к целям, к соперникам, ко всему своему окружению, – укладывается именно в такую картину», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱