Дмитриев-старший о переходе Бойковой и Козловского: «Очень редко случается, когда 2-3 конкурирующие пары сохраняют способность вместе тренироваться»
Артур Дмитриев-старший высказался о причинах перехода Бойковой и Козловского к Тутберидзе.
Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, покинули группу Тамары Москвиной.
«На таком высоком уровне, как тот, которого достигли ребята, очень редко случается, когда две или три конкурирующие пары сохраняют способность вместе тренироваться (в группу Москвиной также входят чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов – Sports.ru).
Это очень сложно, особенно когда и одни, и другие способны занимать первые места. Это, знаете, такое чисто лидерское ощущение: только я должен быть первым.
Я, конечно, не знаю всех тонкостей работы ребят с Москвиной, рассуждаю только о том, что бросается в глаза со стороны, но то, что наблюдаю уже не первый год, – амбициозность по отношению к целям, к соперникам, ко всему своему окружению, – укладывается именно в такую картину», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱
И собственно так и было, но почему то спортс сделал постоянной добавку старший.
Но когда у Москвиной тренировались 2 пары
Валова-Васильев и Селезнева-Макаров то драки были. Макаров Васильеву челюсть сломал и его дисквалифицировали на год из сборной.
Пару Селезнева- Макаров забрал тренировать себе Москвин после этого.
Дммтриев был уже в ранге ОЧ, когда в группу Бкрежная-Сихарелидзе пришли.
Это были пары разных возрастов и циклов.
Роднина ушла от Жука, когда Черкасова-Шахрай появились.