Гербольдт о переходе Бойковой и Козловского: «Может, ребята решили, что будут более стабильными. У Тутберидзе активно развивается парное катание»

Гербольдт считает, что Бойкова и Козловский могли уйти из группы Москвиной еще в 2022 году.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – чемпионы Европы-2020 в парном катании и чемпионы России нынешнего сезона. Сегодня стало известно, что они перешли из группы Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.

«Честно говоря, мне еще в прошлом году казалось, что эта пара перейдет из группы Тамары Москвиной. Я не знала куда, но почему-то такое впечатление сложилось. Случилось это чуть позже, но все же случилось.

Многие спортсмены предпочитают группу Этери Георгиевны, раньше у них не было парного катания, сейчас оно там активно развивается.

Может быть, ребята для себя решили, что будут в новой группе более стабильными. В целом, спортсмены Этери Георгиевны всегда стабильны, может быть, им там с этим помогут», – заявила бывшая фигуристка Катарина Гербольдт.

Гербольдт также отметила, что об оправданности этого перехода можно будет говорить позже.

«Каждый спортсмен, когда решается на переход, руководствуется тем, чтобы прогрессировать, быть лучше. Получить то, чего, на его взгляд, ему недодали предыдущие тренеры.

Результаты сами скажут за себя, насколько оправдан этот переход. Все будут работать. Я не думаю, что кто-то будет отставать от своих мест. Все же у нас не такая большая скамейка запасных в парах, по сравнению, например, с одиночницами», – сказала она.

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