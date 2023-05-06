Гербольдт о переходе Бойковой и Козловского: «Может, ребята решили, что будут более стабильными. У Тутберидзе активно развивается парное катание»

Теги Катарина Гербольдт Тамара Москвина сборная России пары Этери Тутберидзе переходы Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Гербольдт считает, что Бойкова и Козловский могли уйти из группы Москвиной еще в 2022 году.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – чемпионы Европы-2020 в парном катании и чемпионы России нынешнего сезона. Сегодня стало известно, что они перешли из группы Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.

«Честно говоря, мне еще в прошлом году казалось, что эта пара перейдет из группы Тамары Москвиной. Я не знала куда, но почему-то такое впечатление сложилось. Случилось это чуть позже, но все же случилось.

Многие спортсмены предпочитают группу Этери Георгиевны, раньше у них не было парного катания, сейчас оно там активно развивается.

Может быть, ребята для себя решили, что будут в новой группе более стабильными. В целом, спортсмены Этери Георгиевны всегда стабильны, может быть, им там с этим помогут», – заявила бывшая фигуристка Катарина Гербольдт.

Гербольдт также отметила, что об оправданности этого перехода можно будет говорить позже.

«Каждый спортсмен, когда решается на переход, руководствуется тем, чтобы прогрессировать, быть лучше. Получить то, чего, на его взгляд, ему недодали предыдущие тренеры.

Результаты сами скажут за себя, насколько оправдан этот переход. Все будут работать. Я не думаю, что кто-то будет отставать от своих мест. Все же у нас не такая большая скамейка запасных в парах, по сравнению, например, с одиночницами», – сказала она. 

Мегатрансфер в нашей фигурке: лучшая пара ушла к Тутберидзе 😱

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина С
В каком смысле развивается? До сего времени у Тутберидзе была единственная пара, доставшаяся ей взрослой, титулованной, да ещё и с собственным тренером. Сейчас появилась вторая - такая же взрослая, титулованная и выращенная не ею. Что из этого Гербольдт считает развитием?
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MockingBird
Говорить о том, что в группе ЭТ активно развивается парное катание, рановато. Тот факт, что к ним два года назад пришли ТМ, и сейчас БК - не означает развитие парного катания. Это две готовые топовые пары взрослых обученных спортсменов.
Однако возможно, что позже, в том числе благодаря этим двум переходам, парное действительно начнет развиваться в Хрустальном - возможно, появятся и специалисты, готовые и способные скатывать с нуля молодые пары (как в Перми и Санкт-Петербурге), и необходимый опыт.
Буду искренне рада, если у нас будет еще одна по-настоящему сильная школа парного катания 🙌
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Этот переход не значит, что Москвина плохой тренер или БК плохие спортсмены, это значит, что Сашке с Димой надоел спарринг с МГ. Имеют право, кстати говоря. Пусть теперь себя покажут у Тутберидзе, если смогут, то молодцы.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rygeek
"раньше у них не было парного катания, сейчас оно там активно развивается."
Я что-то пропустил?)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Идеальный шторм
Почему у нее постоянно просят все прокомментировать?? Есть гораздо более известные и компетентные фигуристы
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unknownman
Ответ Ирина С
В каком смысле развивается? До сего времени у Тутберидзе была единственная пара, доставшаяся ей взрослой, титулованной, да ещё и с собственным тренером. Сейчас появилась вторая - такая же взрослая, титулованная и выращенная не ею. Что из этого Гербольдт считает развитием?
Растет число тренеров за бортиком
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezhevika33
Развивается?)) В чем и в ком?
Никаких усложнений в программах ТМ, пришедших к ней сложившейся титулованной парой, ни в чем не произошло, и где тут развитие да ещё активное.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lotte Fischbach
Ответ Инна Плотникова
Во всяком случае наблюдать за соперничеством ребят будет интереснее. Интригует
Небудет. МГ теперь просто на всех стартах будут запихивать под БК. Это принесёт МГ популярности за них все будут болеть а бк презирать и ненавидить. Но медали эти бкашки у МГ отбирать будут.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lotte Fischbach
Ответ Ezhevika33
Развивается?)) В чем и в ком? Никаких усложнений в программах ТМ, пришедших к ней сложившейся титулованной парой, ни в чем не произошло, и где тут развитие да ещё активное.
Да за грибами они побежали неужели это комуто неочевидно. Не порядочны до мозгов костей оба. Немогут честно с МГ боротся решили вот так.🤮
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инна1945
Активно развивается?)) Бомонд, жги ещё
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амброзия
Ответ unknownman
Растет число тренеров за бортиком
И у каждого своя роль...особенно важая у Тихонова - он чехлы от коньков держит!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OlgaCh
В любом случае, нужно пожелать ребятам удачи. Пусть все получится!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezhevika33
Ответ Lotte Fischbach
Да за грибами они побежали неужели это комуто неочевидно. Не порядочны до мозгов костей оба. Немогут честно с МГ боротся решили вот так.🤮
100%. Туда только за этим и идут. Тем более к тренеру, которая в парном полный ноль , только и намастырилась, что топовые пары прибирать к рукам.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий