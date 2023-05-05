«Приходишь в обменник с шестью купюрами, а уходить с шестьюдесятью». Мишина и Галлямов рассказали о впечатлениях от Монголии

Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о впечатлениях от визита в Монголию.

Галлямов: Если говорить о языке: где-то какие-то объявления, информации на стендах и прочее – все не на латинице, а кириллице. И вроде вот твои буквы, все знаешь, но что-то не то, ха-ха. Довольно двоякое ощущение. Но это что-то новенькое и интересное.

: Меня поразило, что здесь очень любят спорт. Особенно баскетбол. И на главной площади играют в баскетбол. Причем и утром, и вечером, и ночью.

: Похоже, 24 на 7 там реально играют.

Мишина: Так как я люблю ходить, куда глаза глядят, побывала в нескольких дворах жилых домов. И там тоже играют в баскетбол. Рано утром, поздно вечером, всегда.

– Здесь интересная валюта. Миллион тугриков – это около 22 тысяч рублей. Успели ли как-то на эту тему пошутить?

Мишина: Это реально похоже на игру «Кто хочет стать миллионером».

Галлямов: Тут курс чуть-чуть отличается, даже от нашей страны. Мы успели пошутить, какие мы миллионеры и все такое.

Мишина: Приходишь в обменник с шестью купюрами, а уходить с шестьюдесятью.

Галлямов: Это реально забавная тема. Есть повод пошутить.

– Как долетели?

Галлямов: Нормально, без всяких проблем. Долетели сначала до Красноярска, чуть передохнули и полетели сюда. И, конечно, в полете никуда без фильмов или книг. Есть чем заняться.

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