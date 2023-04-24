Ирина Роднина: «Когда мы снова будем на международной арене, мы должны будем брать и побеждать. В профессиональном спорте нет периодов адаптации»

Теги сборная России Ирина Роднина Фигурное катание

Ирина Роднина заявила, что российские спортсмены должны быть готовы к международным стартам.

«Российский спорт прошел сложный путь после ограничений в участии в международных соревнований.

Насколько мы справились, надо спрашивать у самих спортсменов. Насколько им было тяжело, непривычно или наоборот, удобно. Мне кажется, что в России спорт не стал хуже, он приобрел новые черты.

И когда придет время, когда мы будем снова выступать на международной спортивной арене, мы должны будем брать и побеждать. В профессиональном спорте нет периодов адаптации. Если не умеешь, то иди и адаптируйся, а профессионалы побеждают.

Сейчас спортсмены в России тоже не адаптировались к новым условиям, а просто делают свое дело», – сказала Роднина.

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1 комментарий

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Yulia333
Ой какая молодец! Все за всех решила !
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