Ирина Роднина: «Когда мы снова будем на международной арене, мы должны будем брать и побеждать. В профессиональном спорте нет периодов адаптации»

Ирина Роднина заявила, что российские спортсмены должны быть готовы к международным стартам.

«Российский спорт прошел сложный путь после ограничений в участии в международных соревнований.

Насколько мы справились, надо спрашивать у самих спортсменов. Насколько им было тяжело, непривычно или наоборот, удобно. Мне кажется, что в России спорт не стал хуже, он приобрел новые черты.

И когда придет время, когда мы будем снова выступать на международной спортивной арене, мы должны будем брать и побеждать. В профессиональном спорте нет периодов адаптации. Если не умеешь, то иди и адаптируйся, а профессионалы побеждают.

Сейчас спортсмены в России тоже не адаптировались к новым условиям, а просто делают свое дело», – сказала .