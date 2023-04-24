Ирина Роднина: «Когда мы снова будем на международной арене, мы должны будем брать и побеждать. В профессиональном спорте нет периодов адаптации»
Ирина Роднина заявила, что российские спортсмены должны быть готовы к международным стартам.
«Российский спорт прошел сложный путь после ограничений в участии в международных соревнований.
Насколько мы справились, надо спрашивать у самих спортсменов. Насколько им было тяжело, непривычно или наоборот, удобно. Мне кажется, что в России спорт не стал хуже, он приобрел новые черты.
И когда придет время, когда мы будем снова выступать на международной спортивной арене, мы должны будем брать и побеждать. В профессиональном спорте нет периодов адаптации. Если не умеешь, то иди и адаптируйся, а профессионалы побеждают.
Сейчас спортсмены в России тоже не адаптировались к новым условиям, а просто делают свое дело», – сказала Роднина.
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