Косторная о тренировках в детстве: «Я была отвратительным ребенком, отвратительным спортсменом. Спорила, ленилась, не делала, что мне говорят»

Теги сборная России женское катание детский спорт Алена Косторная Питание Фигурное катание

Алена Косторная рассказала, что была «отвратительным ребенком».

Фигуристка высказалась о контроле веса и насилии в спорте.

«Контроль веса был у меня всю жизнь. Меня утром мама взвешивала, днем меня взвешивали тренеры, вечером меня взвешивала мама. Мама сильно следила, она очень была погружена в процесс моего фигурного катания. Ну и вес – это травмы. Даже в детском возрасте скачки веса – это нагрузка на колени, спину. Это значит, что в более старшем возрасте даже без таких скачков они уже будет на тоненького. Поэтому меня контролили, очень сильно всегда.

Но я не скажу, что меня избивали, такого никогда не было. Какие-то моменты были не очень приятные – где-то подзатыльник можно было схватить. Но, извините меня, это родная мать. Это мама. Если реально накосячил и реально виноват, реально открыл рот там, где не надо, на тебя уже вот так (строго) посмотрели, то тут как бы нормальный ребенок замолчит и все. А я не тот человек, я эти взгляды не понимала и говорила то, что не нужно. Поэтому я частенько получала, но это было не просто так.

Конечно, все можно было решать словами, но в тот момент это относилось не ко мне. Я уже давно сказала, что если бы мне сейчас попался такой ребенок, каким я была в детстве, я бы не выдержала. Я бы отказалась от него, не будь я матерью, а тренером. Как все остальные меня терпели – я не знаю. Знаю, что все танцоры, с которыми я занималась на подкатках, отказывались от меня в течение двух занятий. От меня постоянно отказывались, я была отвратительным ребенком, отвратительным спортсменом.

Я отвечала, спорила, ленилась. Ну как ленилась – просто не делала, что мне говорят. У меня ножки устали, я устала и думала: ах, ты меня еще и заставляешь – я вставала и ничего не делала. Меня нельзя было заставлять. Если я сама не хотела, то фиг кто меня заставит. Мне кажется, так до сих пор: если я сама не хочу, меня никто не заставит это делать.

Мотивацию я сама найду, мне просто можно подкидывать идеи: а прикинь, если бы вот так. И я такая: а-а-а, точно, и поперла и меня не остановить. Если я что-то для себя решила, шансов на то, что меня кто-то остановит – ноль. Думаю, это передалось от мамы, когда я была в детском возрасте и она пыталась меня воспитывать. Кстати, у нее получилось в принципе неплохо», – сказала Косторная.

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38 комментариев

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Agura
Каким ты был, таким ты и остался...
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Любитель_ФК
Ну хоть в этом заголовке Косторная сказала истинную правду про себя, что она была отвратительным ребенком, только надо добавить, выросла таким же отвратительным человеком и продолжаю им быть.
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MockingBird
Горшочек, не вари!
Там интервью почти на час... 🤦‍♀️
+18
-2
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Джефф Лебовски
Алёна, следующую программу делай под "Ту-лу-ла" - будет полная органика 👌"В голове моей надуло, аааа-аааа" 🤪
+16
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Olga Tchistyakov
Да ты и сейчас такая,ничего не изменилось.
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Allbee
Это ж надо быть настолько непроходимой ...
Прям очень.
Пока она молчала казалось, что просто незрелая, но нет, тут прям край
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ЮИ
С тренерами все понятно, Алена взялась за маму... Ну что, молодец! Приехали.
+14
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Olga.t
Ты и сейчас не подарок, Алёна.
Это ж надо столько наговорить, язык твой - враг твой, жизнь совсем не учит.
Не уважаешь никого, переступишь через любого.
Такой талант тебе природа дала, тренеры душу вложили, болельщики обожали... Всё спустила сама....
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Галина Александрова
Не намного изменилась Алёна)
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Marya Y
Язык впереди мыслей.
Алёна, остановись! Остановите девушку, горшочек - не вари!
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Додик Аксель
Смеркалось, но интервью всё продолжалось...
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Lina T.
Вечер окончательно перестал быть томным))
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несахар
алёнка похоже вообще не поняла, что спорт это не игры играть на детской площадке
отвратительная спортсменка она, а виновата тутберидзе
+8
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несахар
Если я сама не хотела, то фиг кто меня заставит.
Если я что-то для себя решила, шансов на то, что меня кто-то остановит – ноль.

обычно так говорят те, кто вечно ищет оправдания для своего бездействия и лени ))
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Artemon1302
Обычно о таких качествах умалчивают и тихо стараются работать над собой. Эта же походу красуется «ах посмотрите какая я бунтарка». Какая же пустота…
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несахар
вот, алёна, и ответ на вопрос, почему ты так бездарно слила свою карьеру
потому что ты отвратительная спортсменка
тренеров ты никогда не слушала, себя не перебарывала
нужной в спорте дисциплины у тебя никогда и не было
у тебя всегда другие виноваты были, но не ты сама
вот аня совсем другой тип спортсменки, поэтому и спортивные результаты у неё, как говорится, на зависть
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люблю тутберят
а что изменилось с тех пор?
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Ad notam
Все как в киноцитате - "и этот маленький розовый поросеночек рос и рос, рос и рос, и выросла ..."
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Allbee
Ну допустим Тутберидзе она дот большой любви к деньгам поливает, а матери то за что достаётся?
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Оле-Лукойе
Мне кажется, эти слова нужно распечатать и дать всем защитникам Алёны
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Syndycate
Почему "была"?)
+6
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+5
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N-fox
Да, не сильно все изменилось с детства)))
+4
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russalka
Ну и жаль. Потеряла годы, не самореализовалась. Будет в будущем сожалеть.
+3
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Alla Belova
Ответ Olga Tchistyakov
Да ты и сейчас такая,ничего не изменилось.
Как раз очень плохо получилось у мамы... К сожалению...
+2
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МИХАЛЫЧ
Всё вернулось на круги своя
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