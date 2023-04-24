Косторная о тренировках в детстве: «Я была отвратительным ребенком, отвратительным спортсменом. Спорила, ленилась, не делала, что мне говорят»

Алена Косторная рассказала, что была «отвратительным ребенком».

Фигуристка высказалась о контроле веса и насилии в спорте.

«Контроль веса был у меня всю жизнь. Меня утром мама взвешивала, днем меня взвешивали тренеры, вечером меня взвешивала мама. Мама сильно следила, она очень была погружена в процесс моего фигурного катания. Ну и вес – это травмы. Даже в детском возрасте скачки веса – это нагрузка на колени, спину. Это значит, что в более старшем возрасте даже без таких скачков они уже будет на тоненького. Поэтому меня контролили, очень сильно всегда.

Но я не скажу, что меня избивали, такого никогда не было. Какие-то моменты были не очень приятные – где-то подзатыльник можно было схватить. Но, извините меня, это родная мать. Это мама. Если реально накосячил и реально виноват, реально открыл рот там, где не надо, на тебя уже вот так (строго) посмотрели, то тут как бы нормальный ребенок замолчит и все. А я не тот человек, я эти взгляды не понимала и говорила то, что не нужно. Поэтому я частенько получала, но это было не просто так.

Конечно, все можно было решать словами, но в тот момент это относилось не ко мне. Я уже давно сказала, что если бы мне сейчас попался такой ребенок, каким я была в детстве, я бы не выдержала. Я бы отказалась от него, не будь я матерью, а тренером. Как все остальные меня терпели – я не знаю. Знаю, что все танцоры, с которыми я занималась на подкатках, отказывались от меня в течение двух занятий. От меня постоянно отказывались, я была отвратительным ребенком, отвратительным спортсменом.

Я отвечала, спорила, ленилась. Ну как ленилась – просто не делала, что мне говорят. У меня ножки устали, я устала и думала: ах, ты меня еще и заставляешь – я вставала и ничего не делала. Меня нельзя было заставлять. Если я сама не хотела, то фиг кто меня заставит. Мне кажется, так до сих пор: если я сама не хочу, меня никто не заставит это делать.

Мотивацию я сама найду, мне просто можно подкидывать идеи: а прикинь, если бы вот так. И я такая: а-а-а, точно, и поперла и меня не остановить. Если я что-то для себя решила, шансов на то, что меня кто-то остановит – ноль. Думаю, это передалось от мамы, когда я была в детском возрасте и она пыталась меня воспитывать. Кстати, у нее получилось в принципе неплохо», – сказала Косторная.