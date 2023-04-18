Тарасова о работе Когана в ФФКР: «На нем очень многое держится. Этот человек может ответить на все вопросы, которые ты ему задаешь»

Теги Татьяна Тарасова ФФКР Александр Коган Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила работу Александра Когана в Федерации фигурного катания России.

Коган – генеральный директор ФФКР, в декабре 2022 года он также был назначен временно исполняющим обязанности президента организации. Но накануне стало известно, что теперь исполнять полномочия главы ФФКР будет Антон Сихарулидзе.

«Саша Коган потрясающий работник. На нем очень многое держится. Этот человек может ответить на все вопросы, которые ты ему задаешь», – сказала заслуженный тренер СССР.

4 комментария

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Іра Блоцкая-Вараксіна
Хорошая шутка.
+2
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Bashibuzuck
Чёто маловато в последнее время Татьяны Анатольевны, надо больше😁
+1
0
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tancha.20
Настоящему ньюсмэйкеру фигурного катания России этой недели 11 лет.
https://www.youtube.com/shorts/vYnAv81ylrM
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Верю-не верю
Кто бы спорил, у него на все вопросы всегда один ответ - мне об этом ничего не известно)
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