Тарасова о работе Когана в ФФКР: «На нем очень многое держится. Этот человек может ответить на все вопросы, которые ты ему задаешь»

Татьяна Тарасова оценила работу Александра Когана в Федерации фигурного катания России.

Коган – генеральный директор ФФКР, в декабре 2022 года он также был назначен временно исполняющим обязанности президента организации. Но накануне стало известно, что теперь исполнять полномочия главы ФФКР будет Антон Сихарулидзе.

«Саша Коган потрясающий работник. На нем очень многое держится. Этот человек может ответить на все вопросы, которые ты ему задаешь», – сказала заслуженный тренер СССР.