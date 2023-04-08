Елизавета Туктамышева: «Я перестала следить за критериями МОК. Пока нужно какое-то время жить здесь и сейчас. Но это не потеря надежды»

Елизавета Туктамышева объяснила, почему не следит за позицией МОК в отношении россиян

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям вернуть россиян на соревнования – при соблюдении строгих критериев.

«Я вообще перестала следить за критериями МОК. Пока нужно просто кататься в шоу и какое-то время жить здесь и сейчас. Но это не потеря надежды.

Я довольна организацией и количеством стартов, которые у нас были. Смогли ли заменить международные – не знаю, но было интересно, были классные, хорошие эмоции.

Я давно поняла, что мы не поедем на главные старты, приняла это и держу фокус на том, на что я могу повлиять.

Главный итог сезона – тройка на чемпионате России, я очень рада, что смогла наконец в нее попасть. Это для меня важное событие», – сказала чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию.

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