Петр Гуменник: «Для меня это был прорывной сезон. Наконец-то на взрослом уровне добился успеха»

Фигурист Петр Гуменник объяснил, почему нынешний сезон стал для него прорывом

– Какие планы дальше? Отдых на пляже, полежать на диване, учиться?

– Иногда лежу на диване, да. Но приходится учиться по восемь часов в день доделывать что-то. Конечно, учиться – второй семестр закрывать. И кататься.

– Как сезон опишешь?

– Для меня это был прорывной сезон. Наконец-то на взрослом уровне добился успеха. Очень удачно.

– Какой момент можно назвать самым сложным в сезоне?

– Наверное, начало. Начало всегда тяжелое. Потом я разгоняюсь, и становится легче.

– Главный итог, событие в фигурном катании в этом сезоне?

– Банально будет сказать про одинаковые баллы [с Евгением Семененко] на чемпионате России?

– Если бы в России вручался ледовый «Оскар», кого бы назвал MVP сезона?

– Не знаю, надо придумать рейтинг, как оценивать. Я не следил особо. Давайте назову Лизу Туктамышеву, – сказал Гуменник.

В этом сезоне фигурист стал победителем финала Гран-при России и завоевал серебро чемпионата страны.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?