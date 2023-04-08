Петр Гуменник: «Для меня это был прорывной сезон. Наконец-то на взрослом уровне добился успеха»

Теги чемпионат России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник объяснил, почему нынешний сезон стал для него прорывом

– Какие планы дальше? Отдых на пляже, полежать на диване, учиться?

– Иногда лежу на диване, да. Но приходится учиться по восемь часов в день доделывать что-то. Конечно, учиться – второй семестр закрывать. И кататься.

– Как сезон опишешь?

– Для меня это был прорывной сезон. Наконец-то на взрослом уровне добился успеха. Очень удачно.

–  Какой момент можно назвать самым сложным в сезоне?

– Наверное, начало. Начало всегда тяжелое. Потом я разгоняюсь, и становится легче.

– Главный итог, событие в фигурном катании в этом сезоне?

– Банально будет сказать про одинаковые баллы [с Евгением Семененко] на чемпионате России?

– Если бы в России вручался ледовый «Оскар», кого бы назвал MVP сезона?

– Не знаю, надо придумать рейтинг, как оценивать. Я не следил особо. Давайте назову Лизу Туктамышеву, – сказал Гуменник.

В этом сезоне фигурист стал победителем финала Гран-при России и завоевал серебро чемпионата страны.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-fox
Петр катал в шоу Тутберидзе под "Рамштайн". Очень классный номер и неожиданный образ. И этот сезон однозначно удался, у него появилось много новых поклонников
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий