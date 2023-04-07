Александр Жулин: «Риппону член мешал докручивать прыжки. Если бы он сделал операцию, назвался бы Евой Риппон, то гораздо лучше бы катался»

Теги Александр Жулин Адам Риппон сборная США Эшли Вагнер Фигурное катание

Александр Жулин отреагировал на критику со стороны американского фигуриста Адама Риппона

Ранее Риппон и призер Сочи-2014 Эшли Вагнер обсуждали отстранение россиян от международных стартов в подкасте The Runthrough. 

Риппон заявил: «Жулин вечно делает провокационные и крайне неумные заявления, складывается ощущение, что он вообще не думает о том, что говорит. Сразу после первых утечек по допинговому скандалу в Пекине он сказал что-то вроде «да это может быть кто угодно». Какой-то просто апофеоз глупости». 

«Нашли у кого спросить мнение о нас. Эта Ева Риппон – это мальчик, которому член мешал докручивать прыжки, поэтому он никогда их не докручивал и ничего не добился.

Если бы он сделал вовремя операцию, назвался бы Евой Риппон, то гораздо лучше бы катался в женском одиночном катании.

Вторая девочка Эшли Вагнер тоже обижена богом. Здорово каталась, но прыгать не умела, не докручивала. Естественно, они ненавидят русских, докручивающих спортсменов.

Эти два человека – не самые сливки общества, чтобы иметь право что‑то судить про фигурное катание и про нашу великую страну. Поэтому мне на их мнение глубоко насрать», – сказал Жулин.

«Сочувствуем российским спортсменам, но не хотим видеть их». Фигуристы из США напали на Валиеву, Тутберидзе и наш спорт

Материалы по теме

74 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IrbIS
Ответ ekaterina_)))
Какой же он неумный.
зато искренний, лучше говорить "что мы не против российских фигуристов" но их всех надо отстранить. что те, что этот лишь 2 стороны одной монеты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
keyb0ard_warrior
"Член", "насрать"- сразу видно великодуховного скрепного патриота, который Za мир и Za наших. Для полноты картины не хватает только темы homocekcуальных сношений:)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor_Smr
Ответ Olga.t
Жулин совсем берега потерял??? Как можно говорить такие мерзости?
К Риппону и Вагнер вопросов нет, верно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Ответ Competition Score
Комиссия по этике чем вообще занимается? Всякие персонажи несут что попало и им за это ничего не бывает.
Это то вы про Рипона и Вагнер?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калачев
Какие же все таки в фигурном катание воспитанные и интеллектуальные люди
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor_Smr
Ответ gift...!
Запредельное хамство...
С обеих сторон... И не Жулин начал.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Ответ Olga.t
Жулин совсем берега потерял??? Как можно говорить такие мерзости?
Это Рипон с Вагнер потеряли берега, а Жулин все правильно сказал
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IrbIS
Ответ Olga.t
Кстати, а недавно рождённая комиссия по этике как-то отреагирует на это безумие?
в свободной стране живем, какие проблемы? он же не "Слава Украине" говорит...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luisita
Ответ Melnikov1968
Нормальный человек Жулина читать и слушать не будет. У человека тяжёлое психическое заболевание.
Это заболевание называется алкоголизм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gelios77
А вот это было действительно смешно)))) А ведь правда, не докручивал))))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Молодец Жулин в точку прямо.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verysia
Ответ Виктор Войнов
С членом разобрались. Что с яйцами будем делать?
Яичницу, можно всмятку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бильм@н
Жулин как всегда, жжот 🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Демаков
Ответ G6u
Никогда не испытывала стыд за то, что живу с человеком в одной стране. Этот момент настал.
так уезжай, никто не заплачет, хоть кто то напрямую сказал, а вы типа все из министерства культуры
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luisita
Ответ Кошка Матраскина
Ну какой же ч-удак этот Жулин!
Он не чудак, он алкаш. Опять не опохмелился что ли. Надеюсь никогда больше эту пропитую морду на международных соревнованиях не видеть.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Красин
Вот это по-нашему, по-бразильски)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Иванова
Плохому танцору яйца мешают, а АЖ - язык/воспитание/абстиненция/погода (нужное подчеркнуть)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Ахаха, Жулин красава)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Competition Score
Комиссия по этике чем вообще занимается? Всякие персонажи несут что попало и им за это ничего не бывает.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ Лакс
Для риппонов даже когда Роулинг заметила, что женщин надо называть женщинами это уже провокация. Наехать на Жулина, как на маму Поттера, они не смогут - будут у себя в своих сетях/СМИ изгаляться .
Маме Ро давно уже пофиг на их мнение, не получилось её "отменить".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Дрягилева
Ответ Екатерина Ивановская
Так вот почему Жулин с косолаповым стали танцорами!
стебукин уже присоединился к честной компании!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lilia Sadykova
Испанский стыд... сначала мы засераем всех, а потом кричим, что все вокруг русофобы
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Соболев
Сейчас в тренде "базар не фильтровать"..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grom55
Ответ ДудьСдулся
Это под воздействием от речей Лаврова(Калантаряна), Симоньянши, Кургиняна и пр. Такая же подворотня.
Высер не засчитан, придумай что нибудь поумней.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grom55
Не в курсе, к чему это и зачем сказано. Но в рыло за такие высказывания надо давать, можно сапогом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий