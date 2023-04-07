Александр Жулин: «Риппону член мешал докручивать прыжки. Если бы он сделал операцию, назвался бы Евой Риппон, то гораздо лучше бы катался»
Александр Жулин отреагировал на критику со стороны американского фигуриста Адама Риппона
Ранее Риппон и призер Сочи-2014 Эшли Вагнер обсуждали отстранение россиян от международных стартов в подкасте The Runthrough.
Риппон заявил: «Жулин вечно делает провокационные и крайне неумные заявления, складывается ощущение, что он вообще не думает о том, что говорит. Сразу после первых утечек по допинговому скандалу в Пекине он сказал что-то вроде «да это может быть кто угодно». Какой-то просто апофеоз глупости».
«Нашли у кого спросить мнение о нас. Эта Ева Риппон – это мальчик, которому член мешал докручивать прыжки, поэтому он никогда их не докручивал и ничего не добился.
Если бы он сделал вовремя операцию, назвался бы Евой Риппон, то гораздо лучше бы катался в женском одиночном катании.
Вторая девочка Эшли Вагнер тоже обижена богом. Здорово каталась, но прыгать не умела, не докручивала. Естественно, они ненавидят русских, докручивающих спортсменов.
Эти два человека – не самые сливки общества, чтобы иметь право что‑то судить про фигурное катание и про нашу великую страну. Поэтому мне на их мнение глубоко насрать», – сказал Жулин.
«Сочувствуем российским спортсменам, но не хотим видеть их». Фигуристы из США напали на Валиеву, Тутберидзе и наш спорт
74 комментария