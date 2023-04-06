Максим Траньков: «Физическое воздействие — устаревший метод, дети нынче совсем другие и тренеры должны расти и развиваться параллельно с ними»

Теги Максим Траньков сборная России Матч ТВ Фигурное катание

Максим Траньков высказался о тренерах, использующих в работе жестокие методы

— Детский тренер никогда не должен грубо обращаться со своими учениками. Естественно, воспитывать и учить — это нормально, но тренер всегда должен знать, как и по каким моментам контактировать с ребенком. Нынешнее поколение эволюционирует, поэтому и тренерские методы тоже должны эволюционировать.

Физическое воздействие — устаревший метод, дети нынче совсем другие и тренеры должны расти и развиваться параллельно с ними.

— Должны ли за ситуациями с грубым обращением с детьми более пристально следить, например, в федерациях?

— Люди должны следить сами за собой в первую очередь, тем более у нас фигурным катанием занимается огромное количество детей, — сказал Траньков.

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7 комментариев

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Tata777
Ответ Tata777
Мы не из фк...мы из ла...не обладаем какими то сверх возможностями....никогда далее ЧР не отбирались НО.... все говорят о физических...но главное моральные...под какое давление попадают дети и они идут и верят....Я просто счастлива, что в наш " колхоз" заехала Мария Ласицкене и дочь нашего тренера...которая объяснила ребенку, что у неё нет данных на достижения , но уже есть больная спина..... огромное спасибо им....Тренер для нас сделал много и казалось, кмс , ...ещё год и мастера бы нам устроил.....дети верят, дети готовы работать, НО......если нет определеннвх талантов и возможностей надо уходить....я рада, что Мария вовремя пообщалась с ребенком...а тренеры что? это их амбиции и зарплата
Дополню..в какой то момент..тренер становится "царь и бог...."...... еще раз сппсибо Мариии
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Tata777
Мы не из фк...мы из ла...не обладаем какими то сверх возможностями....никогда далее ЧР не отбирались НО.... все говорят о физических...но главное моральные...под какое давление попадают дети и они идут и верят....Я просто счастлива, что в наш " колхоз" заехала Мария Ласицкене и дочь нашего тренера...которая объяснила ребенку, что у неё нет данных на достижения , но уже есть больная спина..... огромное спасибо им....Тренер для нас сделал много и казалось, кмс , ...ещё год и мастера бы нам устроил.....дети верят, дети готовы работать, НО......если нет определеннвх талантов и возможностей надо уходить....я рада, что Мария вовремя пообщалась с ребенком...а тренеры что? это их амбиции и зарплата
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+2
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MyCA
Ответ Lala M
Мы тоже волим ребёнка и в Хрустальный и в МИЦ в ТиНАО на подкатки, не бьют и не орут тренеры, а вот родители могут крикнуть. Уводят детей от мягких тренеров к более требовательным. Больше всего меня удивляет, кто эту тему поднял? Не очень нормальная женщина, которая предлагала 15 летней "раскроить табло"? Та, которая булит детей и подростков? Да от неё первой надо защитить не только детей, но и все остальное общество. Она оскорбляет и натравливает своих подпевал на всех, кто ей не угоден. И ничего, как с гуся вода.
ЕРО просто хайпится на этом. Про табло же, она там в своей телеге его каждому первому кроит.
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k4rmazin2007
Ответ Lala M (которая трусливо ограничила ответы на свои комментарии)
"Больше всего меня удивляет, кто эту тему поднял"
Какая разница, кто эту тему поднял? По моему тут важнее сама тема, а не кто её поднял. Или выложенные ею факты не являются для вас убедительными?
А вот кого надо от детей оградить это хореографа Хрустального Алексея Железнякова, который публично защищал отца Лебедевой
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Когда дети стали непокорными, а тренеры стали мудрыми 💡👨‍🏫
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Lala M
Ответ Ритт
Сама занималась и хожу часто на массовые, а там много подкаток и групповых занятий малыми группами дополнительно с тренером. Ни разу не видела, чтоб тренеры били детей спортсменов. Но разговаривают таким менторским тоном, таким стальным голосом, что дети глаза боятся поднять. Но не бьют! И не видела чтоб родители били, наорать могут, но не бьют. Часто дети плачут от того, что не получается, но потом уже после тренировки обнимаются с тренером и смеются. Тренеры многие вне льда доброжелательные и улыбчивые с детьми, а на льду жесткие. Иногда родители спрашивают ревущего ребенка, может не пойдем больше? Дети ревут, но отвечают ПОЙДЕМ!
Мы тоже волим ребёнка и в Хрустальный и в МИЦ в ТиНАО на подкатки, не бьют и не орут тренеры, а вот родители могут крикнуть. Уводят детей от мягких тренеров к более требовательным. Больше всего меня удивляет, кто эту тему поднял? Не очень нормальная женщина, которая предлагала 15 летней "раскроить табло"? Та, которая булит детей и подростков? Да от неё первой надо защитить не только детей, но и все остальное общество. Она оскорбляет и натравливает своих подпевал на всех, кто ей не угоден. И ничего, как с гуся вода.
+11
-4
+7
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Ритт
Сама занималась и хожу часто на массовые, а там много подкаток и групповых занятий малыми группами дополнительно с тренером. Ни разу не видела, чтоб тренеры били детей спортсменов. Но разговаривают таким менторским тоном, таким стальным голосом, что дети глаза боятся поднять. Но не бьют! И не видела чтоб родители били, наорать могут, но не бьют. Часто дети плачут от того, что не получается, но потом уже после тренировки обнимаются с тренером и смеются. Тренеры многие вне льда доброжелательные и улыбчивые с детьми, а на льду жесткие. Иногда родители спрашивают ревущего ребенка, может не пойдем больше? Дети ревут, но отвечают ПОЙДЕМ!
+17
-4
+13
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