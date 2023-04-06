Максим Траньков высказался о тренерах, использующих в работе жестокие методы

— Детский тренер никогда не должен грубо обращаться со своими учениками. Естественно, воспитывать и учить — это нормально, но тренер всегда должен знать, как и по каким моментам контактировать с ребенком. Нынешнее поколение эволюционирует, поэтому и тренерские методы тоже должны эволюционировать.

Физическое воздействие — устаревший метод, дети нынче совсем другие и тренеры должны расти и развиваться параллельно с ними.

— Должны ли за ситуациями с грубым обращением с детьми более пристально следить, например, в федерациях?

— Люди должны следить сами за собой в первую очередь, тем более у нас фигурным катанием занимается огромное количество детей, — сказал Траньков.