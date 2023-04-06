Максим Траньков: «Физическое воздействие — устаревший метод, дети нынче совсем другие и тренеры должны расти и развиваться параллельно с ними»
Максим Траньков высказался о тренерах, использующих в работе жестокие методы
— Детский тренер никогда не должен грубо обращаться со своими учениками. Естественно, воспитывать и учить — это нормально, но тренер всегда должен знать, как и по каким моментам контактировать с ребенком. Нынешнее поколение эволюционирует, поэтому и тренерские методы тоже должны эволюционировать.
Физическое воздействие — устаревший метод, дети нынче совсем другие и тренеры должны расти и развиваться параллельно с ними.
— Должны ли за ситуациями с грубым обращением с детьми более пристально следить, например, в федерациях?
— Люди должны следить сами за собой в первую очередь, тем более у нас фигурным катанием занимается огромное количество детей, — сказал Траньков.
"Больше всего меня удивляет, кто эту тему поднял"
Какая разница, кто эту тему поднял? По моему тут важнее сама тема, а не кто её поднял. Или выложенные ею факты не являются для вас убедительными?
А вот кого надо от детей оградить это хореографа Хрустального Алексея Железнякова, который публично защищал отца Лебедевой