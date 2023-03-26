Федченко о Горбачевой: «Нам нужно доучить триксель, остальные четверные. Очень хотим вставить тройной аксель в короткую программ»

рассказала об участии в ледовых шоу и планах на новый сезон.

— Расскажите про новый номер, и как вы оцениваете ее дебют в новой роли.

— Не совсем дебют, она уже выступала в ледовых шоу. Она выступала во Франции на шоу в Куршевеле после сборов. Там был ее дебют. Здесь она в первый раз поехала одна без тренеров, без родителей, поэтому, молодец, справилась. Смогла сама собраться и все сделать.

— У нее был четверной прыжок в программе.

— Мы договорились, когда она уезжала на шоу, что она будет там тренироваться, потому что это три дня, и сезон еще не закончился. Она обещала, что будет прыгать, и вот прыгает.

— Не страшно в темноте?

— Сказала, что непривычно, но ей уже в принципе в любых условиях нормально прыгать сальхов.

— Какие сейчас планы? Над чем будете работать до отпуска?

— У нас есть несколько проектов, вы, наверное, чуть позже их увидите. Пока нам нужно доучить триксель, остальные четверные и поставить новые программы.

— В каком состоянии триксель находится? Он на подходе?

— В работе.

— То есть на следующий сезоне уже планируете заходить?

— Мы, конечно, очень хотим вставить триксель в короткую программу, — сказала Федченко.