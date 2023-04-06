Агата Петрова: «Софья Самодурова – требовательный, хороший тренер. Может немножко отругать, если что-то не делаешь»

Теги сборная России женское катание Софья Самодурова Агата Петрова Фигурное катание

Агата Петрова рассказала о работе с тренером Софьей Самодуровой

– С Софьей Вячеславовной ты работаешь почти год, вы уже успели друг друга узнать в работе. Можно ли сказать, что она строгий тренер?

– Мы с ней очень хорошо общаемся, она требовательный, хороший тренер. Может немножко отругать, если что-то не делаешь.

– Она недавно отмечала, что за бортиком волнуется гораздо больше, чем когда каталась сама. Это не передается спортсмену?

– Это сложнее, да. Когда катаешься, ты что-то можешь сделать, исправить, перестроить каскад. А стоять за бортиком и ждать, что сделает спортсмен… Думаю, это сложнее, чем просто кататься.

Софья Вячеславовна не показывает это. Может поговорить с кем-то, обсудить, но тебе не покажет, что нервничает. Наоборот, хорошо настроит, – сказала Петрова

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2 комментария

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Андоррский почтальон
Имя красивое и с фамилией хорошо сочетается. Это я так, для количества просто.)
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Андоррский почтальон
Чудо какое-то необыкновенное! Полчаса прошло, а на ветке по фигурке ни одного комментария. Я бы сам написал, но не знаю, кто такая Агата Петрова.
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