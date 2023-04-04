Ученица Тутберидзе Дарья Садкова исполнила на тренировке тройной аксель
14-летняя фигуристка Дарья Садкова исполнила на тренировке тройной аксель
Садкова тренируется в группе Этери Тутберидзе.
Видео прыжка Садковой опубликовано в группе Team Tutberidze в соцсети.
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