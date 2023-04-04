Ученица Тутберидзе Дарья Садкова исполнила на тренировке тройной аксель

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Дарья Садкова Фигурное катание

14-летняя фигуристка Дарья Садкова исполнила на тренировке тройной аксель

Садкова тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Видео прыжка Садковой опубликовано в группе Team Tutberidze в соцсети.

Ученица Тутберидзе впервые с 2014-го не выиграла первенство России по юниорам: как это получилось?

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19 комментариев

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Allbee
Это всё также садкова, которую тут после травмы списывали?
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Додик Аксель
На следующий сезон прыжковый контент у Даши будет очень приличный. Она заметно прибавила в концовке сезона. Только бы травмы прошли стороной.
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Den3Lo
Молодец. Я уже думал не получится у нее, а она вон как выстрелила. Ждем следующий сезон
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garovatat
Ответ olvl
Я ещё от тулупов четверных не отошла). Ну и Даша, ну и молодец, так к концу сезона прибавить в целом, и впридачу ультрасями бабахнуть. Это бомба, товарищи, я в шоке. Только бы со здоровьем всё хорошо было. Удачи и успеха Даше.
и не говорите! Я тоже))) и от тулупов не отошла и вообще под впечатлением от отличного проката в Саранске! Такого мощного, сильного и уверенного! А тут бац - триксель сделала! "Сделала, но как!" (с) - легко, прям играючи, высокий, докрученный в воздухе, красивый 3А. На Камилин похож)
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Любитель_ФК
Ответ Лакс
а ведь немало было уже и списавших Дашу
Я сам списал ее в середине сезона, извиняюсь перед Дашей и каюсь в недальновидности. Но если честно, думаю мало кто верил в ее такой быстрый, я бы сказал невероятный камбек, как сейчас любят говорить. После всех падений и нелепых ошибок, так собраться на два последние старта, это все-таки большая заслуга тренерского состава и я предполагаю, прежде всего Дудакова. Видим он поставил ей прыжки на должный стабильный уровень, а хореография и артистизм у Даши от природы. Могу предположить, что в следующем году Садкова будет выступать по взрослым и наведет там серьезного шороху. Ей собственно и не хватало только трикселя для полного комплекта. А если останется в юниорах, то будет одним из лидеров. Все будет зависеть от решения ИСУ по допуску наших к международным стартам.
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Mira Val
До травмы еще дупель таким пролетным был, что ждала. Даша умничка!
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Лакс
а ведь немало было уже и списавших Дашу
Да её не списывали, просто боялись, что отправят домой из-за нестабильности и отсутствия ультра си.
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AreYou
Даша умница какая. Симпатичная девочка. Очень красиво катает. А теперь еще четверные и 3А. Переживала за неё в начале сезона. Рада за неё
+7
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Большое Путешествие Рузика
Ну вот, а многие здесь и я в том числе боялись, что Дашу из Хрустального попросят на выход. Но они молодцы, все, и ТШТ и Даша, работают и результат есть. С нетерпением буду ждать следующего сезона.
+12
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olvl
Смотрим и смотрим - такой красивый триксель у Даши получился.
+10
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Япростозритель
Вау, кажется таким лёгким. Удачи, Дашунь, в следующем сезоне!
+9
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Lennuci
Оказывается, у них с Жилиной 1 месяц разницы в возрасте, не знала. Жду с нетерпением след сезон.
+6
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olvl
Я ещё от тулупов четверных не отошла). Ну и Даша, ну и молодец, так к концу сезона прибавить в целом, и впридачу ультрасями бабахнуть. Это бомба, товарищи, я в шоке. Только бы со здоровьем всё хорошо было. Удачи и успеха Даше.
+23
0
+23
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MockingBird
Отличная новость! 👍
Пока топы в турне, Дудаков всерьёз взялся за молодежь)))
+16
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Храбрая виолончелистка
Вот и молодечик, солидный задел на следующий сезон.
+9
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Anna Leonova
👏🏻
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Беглый*
Умница! Ждём на юниорских соревнованиях суперпротивостояние против Двоеглазовой. Эти две девочки должны доминировать
+6
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Лакс
а ведь немало было уже и списавших Дашу
+16
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Жизненная
Ну Дарья, ну красотка!!!!Умничка!!!
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