Татьяна Тарасова: «Не согласна с мнением Вяльбе. Считаю, что можно ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом»

Теги Татьяна Тарасова МОК Елена Вяльбе Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает допустимым выступление россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась резко против возможного участия в Играх под нейтральным флагом.

«Я не согласна с мнением Вяльбе. Считаю, что можно ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом.

Потому что проходят годы, а спортивная жизнь у атлетов ограничена. И они могут не дожить до следующих Олимпийских игр.

Тем, кто готовы и чувствуют в себе силы побеждать, нужно ехать», – сказала Тарасова

Елена Вяльбе: «Нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги. Если сейчас поехать на ОИ под нейтральным флагом, то мы вызовем ненависть наших болельщиков»

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14 комментариев

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askarik1992
Ехать то можно но это полное унижение такой сверхдержавы страны как Россия... В СССР просто представить такое невозможно чтобы ехали но под белой тряпкой.. Либо бойкот либо выступление с флагом и гимном.. А тут просто позор(((
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Щеглот
Вот что нужно, скажем, Большунову, чтобы поехать, опять валтузить норгов?

Прикинем.

1) Согласие на выступление под нейтральным флагом.

Тут вообще никакой проблемы - два раза на олимпиаде так выступал - и ничего.

2) Уволиться из росгвардии.

Зарплата капитана росгвардии на уровне 40 тысяч в месяц, не больше. Это пятьсот долларов. Победа на кубке мира - это 5000 долларов вроде. Даже одной победы достаточно чтобы отбить зарплату капитана за год. Поэтому можно смело увольняться.
Кстати я тоже уволился с официальной работы. И место жительства поменял. Даже объяснять лень зачем.

3) Осудить СВО.

Ну тут вообще все просто. Не понимаю как можно не осуждать сво? Не осуждать убийство мирных украинцев, разрушение городов. А идти на поводу некоего мутного старикана, который сам себе там чего-то напридумывал в бункере. У него причины и цели меняются как перчатки. Какая, кстати, у него текущая версия почему кровь из носу надо было нападать? Вначале что-то про фашистов с наркоманами было. Потом про нато. Вон финны уже в нато. Значит нато уже не катит.

Ну то есть вестись на болтовню деда, который петляет как заяц и путается в показаниях - это натуральный зашквар. Конечно можно осуждать. И не можно, а нужно.
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maripous
Многие из тех, которые пошли на фронт воевать , в том числе за российский флаг , уже не дожили.
Так что спортсменам со своими хотелками поехать на заграничный турнир сейчас лучше помолчать.
Российская сборная представляет страну, а не себя лично. Поэтому у нее должен быть российский флаг.
Если нынешним спортсменам не удастся попасть на эти турниры -ничего страшного. Значит поедут следующие поколения спортсменов когда настанут другие времена и можно будет нести российский флаг.
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Olga Tchistyakov
Ответ Алексей Токарев
Каждый третий кто поехал в Пекин, вернулся с медалью.
И что,кому то от этого стало легче?
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sob4kin.s@yandex.ru
Объясните кто-нибудь бабке, что не будет никакого флага, даже белого. Спортсменов будут допускать индивидуально, самих от себя, ну может запишут в сборную беженцев, а за любую связь с Россией дисквалифицировать
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Ir_rish
Ответ sasha0872
правильно Тарасова говорит. Уже несколько олимпиад без флага прошли, и все нормально, спортсмены не жалуются
Ладно ТАТ- ее мнение сейчас стоит не больше, чем мнение любой соседской кумушки.
Интересно, может ли Вяльбе, будучи главой федерации, не выпустить "своих" спортсменов на соревнования?
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Вошь энтропийная
Ну, как минимум эту позицию и мнение ТАТ никогда не меняет.
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Алексей Токарев
Ответ Andrew Petrov
атлетов в стране 5-6-8 тыщ...стоит ли оно того стране🤫так прогнуться ради белого флажка и статуса "ты РФ ты все стерпишь" хз
Каждый третий кто поехал в Пекин, вернулся с медалью.
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Amneris
А где у неё там недвига, я забыла? В штатах? Ну конечно, можно не только под нейтральным флагом ехать, но и многое другое. ТАТ у нас же как флюгер: то злые западенцы девочку обижают, то под белым флагом можно даже и поехать! Хотя у психиаторов менее лестное обозначение для таких товарищей имеется.
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Алексей Токарев
Там не только с флагом проблемы, есть пункты и по жёстче.
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Competition Score
Пусть дома сидят и, заодно, поизучают антидопинговые правила.
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Andrew Petrov
атлетов в стране 5-6-8 тыщ...стоит ли оно того стране🤫так прогнуться ради белого флажка и статуса "ты РФ ты все стерпишь" хз
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Klara65
Кто -нибудь еще считает ТАТ умной женщиной?
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sasha0872
правильно Тарасова говорит. Уже несколько олимпиад без флага прошли, и все нормально, спортсмены не жалуются
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