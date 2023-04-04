Татьяна Тарасова: «Не согласна с мнением Вяльбе. Считаю, что можно ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом»
Татьяна Тарасова считает допустимым выступление россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась резко против возможного участия в Играх под нейтральным флагом.
«Я не согласна с мнением Вяльбе. Считаю, что можно ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом.
Потому что проходят годы, а спортивная жизнь у атлетов ограничена. И они могут не дожить до следующих Олимпийских игр.
Тем, кто готовы и чувствуют в себе силы побеждать, нужно ехать», – сказала Тарасова.
Елена Вяльбе: «Нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги. Если сейчас поехать на ОИ под нейтральным флагом, то мы вызовем ненависть наших болельщиков»
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Прикинем.
1) Согласие на выступление под нейтральным флагом.
Тут вообще никакой проблемы - два раза на олимпиаде так выступал - и ничего.
2) Уволиться из росгвардии.
Зарплата капитана росгвардии на уровне 40 тысяч в месяц, не больше. Это пятьсот долларов. Победа на кубке мира - это 5000 долларов вроде. Даже одной победы достаточно чтобы отбить зарплату капитана за год. Поэтому можно смело увольняться.
Кстати я тоже уволился с официальной работы. И место жительства поменял. Даже объяснять лень зачем.
3) Осудить СВО.
Ну тут вообще все просто. Не понимаю как можно не осуждать сво? Не осуждать убийство мирных украинцев, разрушение городов. А идти на поводу некоего мутного старикана, который сам себе там чего-то напридумывал в бункере. У него причины и цели меняются как перчатки. Какая, кстати, у него текущая версия почему кровь из носу надо было нападать? Вначале что-то про фашистов с наркоманами было. Потом про нато. Вон финны уже в нато. Значит нато уже не катит.
Ну то есть вестись на болтовню деда, который петляет как заяц и путается в показаниях - это натуральный зашквар. Конечно можно осуждать. И не можно, а нужно.
Так что спортсменам со своими хотелками поехать на заграничный турнир сейчас лучше помолчать.
Российская сборная представляет страну, а не себя лично. Поэтому у нее должен быть российский флаг.
Если нынешним спортсменам не удастся попасть на эти турниры -ничего страшного. Значит поедут следующие поколения спортсменов когда настанут другие времена и можно будет нести российский флаг.
Интересно, может ли Вяльбе, будучи главой федерации, не выпустить "своих" спортсменов на соревнования?