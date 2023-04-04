Татьяна Тарасова: «Не согласна с мнением Вяльбе. Считаю, что можно ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом»

Татьяна Тарасова считает допустимым выступление россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась резко против возможного участия в Играх под нейтральным флагом.

«Я не согласна с мнением Вяльбе. Считаю, что можно ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом.

Потому что проходят годы, а спортивная жизнь у атлетов ограничена. И они могут не дожить до следующих Олимпийских игр.

Тем, кто готовы и чувствуют в себе силы побеждать, нужно ехать», – сказала .

Елена Вяльбе: «Нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги. Если сейчас поехать на ОИ под нейтральным флагом, то мы вызовем ненависть наших болельщиков»

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