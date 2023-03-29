Миронова о ритм-танце под музыку 80-х: «Оттуда появилось и диско, и поп, и регги. Я воодушевлена, это огромное поле для выбора»
Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали, как относятся к музыке для ритм-танца нового сезона.
— Один из функционеров ISU недавно сказал, что рассматривают на следующий сезон тему с музыкой 80-х. Как вам такой возможный выбор?
Миронова: Мы про это читали и уже это обсуждали. Это огромный пласт музыкальных композиций. Оттуда появилось и диско, и поп, и регги. Я очень воодушевлена, что такая возможность есть, потому что это огромное поле для выбора музыки. Пока неразбериха, будет ли паттерн, будем следить, читать.
Устенко: Это так интересно будет. Если будет тема «стиль 80-х» — это же столько можно придумать! Это же круто — выйти станцевать диско какое-нибудь.
Миронова: Как в том интервью сказали — хотят, чтобы зрители хлопали, радовались.
Устенко: Мне кажется, это шикарная возможность.
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