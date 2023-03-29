Илья Авербух: «Чемпионат мира должен собирать лучших. Когда ты уже не победитель среди лучших из лучших – твоя медаль девальвирована»

Теги Илья Авербух чемпионат мира по фигурному катанию сборная России танцы на льду сборная США Эван Бейтс Фигурное катание

Илья Авербух объяснил, почему не смотрел ЧМ без участия российских фигуристов.

– Чемпионат мира по фигурному катанию вы правда не смотрели?

– Мне неинтересно смотреть чемпионат мира без сильнейших фигуристов. Я не понимаю и считаю совершенно несправедливым отлучение наших ребят от турниров.

Уж если быть абсолютно последовательными, то выдающийся хоккеист Александр Овечкин продолжает играть, потому что им за океаном это выгодно. Теннисисты продолжают играть, а выдающимся российским фигуристам нельзя. Я не понимаю этого.

Мы сейчас видели чемпионат мира по боксу, в котором наши участвовали, и мир не перевернулся. Происходящее несправедливо и даже жестоко по отношению к карьере спортсмена. Поэтому я не хочу смотреть чемпионаты, где не катаются наши ребята.

– Эван Бейтс, когда его спросили про отсутствие россиян на чемпионате мира, сказал, что с фигурным катанием все хорошо. И похоже, что это выражает мнение многих спортсменов. Лукавят?

– Конечно, отсутствие высокой конкуренции их всех устраивает. Но объективно победители всегда будут говорить и иметь в виду, что это был тот сезон, когда русские не выступали. Это нездоровая ситуация.

У каждого будет свое мнение, но чемпионат мира должен собирать лучших. Когда на чемпионате мира лучшие не собираются, ты уже не победитель среди лучших из лучших, твоя медаль девальвирована.

Да, это обоюдная история, но соревнования без одной из сильнейших команд, России, которая на каждой Олимпиаде как минимум входила в тройку по медалям, – это уже не то, – сказал Авербух.

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11 комментариев

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ретроградный меркурий
Ответ Iuasamotu
А если лучший заболел или забалдел, теперь что, на чемпионаты мира из-за него не ехать?
Ладно если бы речь шла об одном заболевшем. А когда к соревнованиям не допускают сразу 3 лучших, которые с высокой вероятностью заняли бы весь пьедестал? В парах и женской одиночке именно такая ситуация уже второй год подряд. Чемпионы в этих видах - это недочемпионы. Представьте, что в хоккее на ЧМ не допустят одновременно Канаду, Россию и Швецию. Такой чемпионат, во-первых, и смотреть не захочется, а во-вторых, чемпион будет так себе, со "звездочкой" в титуле - лучший среди худших.
Ничего не имею против Сакамото, но её титул двукратной чемпионки мира выглядит дичайшим фарсом
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Princess23
ну понятно, золотая медаль СК тоже девальвирована - ПС же не было
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Doctor of Philosophy
Ответ Иван Иванов
А вот интересно чемпионы ОИ-80 и 84 чувствуют себя какими то неполноценными? ведь главных конкурентов не было.
Не думаю. Но это даже не главное - я вот никогда не слышал в адрес чемпионов Игр в Москве, что они какие-то никакие. Их титулы вполне котируются в том числе отечественными СМИ.
+3
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B.Jones
Ответ Iuasamotu
А если лучший заболел или забалдел, теперь что, на чемпионаты мира из-за него не ехать?
Да отличный чемпионат. Чё он уси....ся? Ну да, без наших пар, и Туктамышевой. Что теперь из за этого прям всё не считается? Я прям отдохнул, как в отеле без наших.😁✌️
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ретроградный меркурий
Ответ tancha.20
Лучшая в женском одиночном Лена Костылева, именно она набрала больше 300 баллов, Никто рядом не стоял. То что новисы катают элементы не отговорка, новисы катают укороченные программы, в дополнительное время они могут набрать те же баллы. Только позорная дискриминация по возрасту и прочие ограничения лишили Лену громких титулов и званий. Я, даже не заглядывая в документы, могу смело сказать что Лена до сих пор перворазрядница, куда уж ей до звания заслуженного мастера спорта. Дискриминация по возрасту это рептильный рудимент, родственный расизму и шовинизму!!! :))
Чушь не пишите. Единственное отличие программы Костылевой от взрослых - отсутствие дорожки шагов в ПП. Добавьте 5 баллов в ПП, вычтите 70 за элементы и получите 235. Неплохо, конечно, но гораздо меньше Акатьевой и Петросян.
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Иван Иванов
Ответ Doctor of Philosophy
А давайте на это дело с другой стороны посмотрим. Вот у нас в стране за год примерно ушли с рынка множество иностранных компаний. Кто-то добровольно, кто-то под давлением, кто-то вследствие наложенных санкций. Экономические прогнозы были какими-то апокалиптическими. Однако они не оправдались - кризис есть, но он вялотекущий. Почему? Одна из причин тому – живучесть российского бизнеса, который сразу включился в замещение освободившихся сегментов рынка. Издержки, конечно, всё равно очень большие: и импортозамещаем мы далеко не всё, и переплачитваем за что-то, и не везде качество удерживаем, но благодаря активности российских предпринимателей, адаптированных к работе в отвратительном бизнес-климате, у нашей экономики есть потенциал для приспособления к новым реалиям. И те, кто успешно участвуют в импортозамещении, на этом смогли и ещё смогут заработать. А теперь представьте, что вы этим заработавшим предпринимателям, которые нашу экономику спасли и продолжают поддерживать как-то, говорите: ребят, а вы понимаете, что вы нажились совершенно несправедливо? Вы же свой бизнес построили в условиях сниженной конкуренции и в отсутствии сильнейших игроков вашего сегмента рынка. Значит, что бы вы ни делали и как бы хорошо ни импортозамещали, всё это нечестно, я ваши достижения не признаю. Абсурд? Конечно. Ведь мы живём в условиях санкций, ограничений и торговых барьеров, теперь это на какое-то время – наша реальность, к которой придётся адаптироваться, это понимают практически все. Вот только почему-то когда речь идёт о таком сегменте экономики, как спорт, абсурдность таких аргументов мало кто видит. Хотя аналогия, казалось бы, вполне прозрачна.
А вот интересно чемпионы ОИ-80 и 84 чувствуют себя какими то неполноценными? ведь главных конкурентов не было.
+4
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asusp527
Ответ tancha.20
Лучшая в женском одиночном Лена Костылева, именно она набрала больше 300 баллов, Никто рядом не стоял. То что новисы катают элементы не отговорка, новисы катают укороченные программы, в дополнительное время они могут набрать те же баллы. Только позорная дискриминация по возрасту и прочие ограничения лишили Лену громких титулов и званий. Я, даже не заглядывая в документы, могу смело сказать что Лена до сих пор перворазрядница, куда уж ей до звания заслуженного мастера спорта. Дискриминация по возрасту это рептильный рудимент, родственный расизму и шовинизму!!! :))
Костылева- детский цирк, во взрослом фк ей пока делать нечего. И нечего сравнивать детей и взрослых.
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Doctor of Philosophy
А давайте на это дело с другой стороны посмотрим. Вот у нас в стране за год примерно ушли с рынка множество иностранных компаний. Кто-то добровольно, кто-то под давлением, кто-то вследствие наложенных санкций. Экономические прогнозы были какими-то апокалиптическими. Однако они не оправдались - кризис есть, но он вялотекущий. Почему? Одна из причин тому – живучесть российского бизнеса, который сразу включился в замещение освободившихся сегментов рынка.

Издержки, конечно, всё равно очень большие: и импортозамещаем мы далеко не всё, и переплачитваем за что-то, и не везде качество удерживаем, но благодаря активности российских предпринимателей, адаптированных к работе в отвратительном бизнес-климате, у нашей экономики есть потенциал для приспособления к новым реалиям. И те, кто успешно участвуют в импортозамещении, на этом смогли и ещё смогут заработать.

А теперь представьте, что вы этим заработавшим предпринимателям, которые нашу экономику спасли и продолжают поддерживать как-то, говорите: ребят, а вы понимаете, что вы нажились совершенно несправедливо? Вы же свой бизнес построили в условиях сниженной конкуренции и в отсутствии сильнейших игроков вашего сегмента рынка. Значит, что бы вы ни делали и как бы хорошо ни импортозамещали, всё это нечестно, я ваши достижения не признаю.

Абсурд? Конечно. Ведь мы живём в условиях санкций, ограничений и торговых барьеров, теперь это на какое-то время – наша реальность, к которой придётся адаптироваться, это понимают практически все. Вот только почему-то когда речь идёт о таком сегменте экономики, как спорт, абсурдность таких аргументов мало кто видит. Хотя аналогия, казалось бы, вполне прозрачна.
+5
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tancha.20
Лучшая в женском одиночном Лена Костылева, именно она набрала больше 300 баллов, Никто рядом не стоял. То что новисы катают элементы не отговорка, новисы катают укороченные программы, в дополнительное время они могут набрать те же баллы.
Только позорная дискриминация по возрасту и прочие ограничения лишили Лену громких титулов и званий. Я, даже не заглядывая в документы, могу смело сказать что Лена до сих пор перворазрядница, куда уж ей до звания заслуженного мастера спорта.
Дискриминация по возрасту это рептильный рудимент, родственный расизму и шовинизму!!! :))
+1
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asusp527
Детский сад.
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Iuasamotu
А если лучший заболел или забалдел, теперь что, на чемпионаты мира из-за него не ехать?
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