Илья Авербух: «Чемпионат мира должен собирать лучших. Когда ты уже не победитель среди лучших из лучших – твоя медаль девальвирована»
Илья Авербух объяснил, почему не смотрел ЧМ без участия российских фигуристов.
– Чемпионат мира по фигурному катанию вы правда не смотрели?
– Мне неинтересно смотреть чемпионат мира без сильнейших фигуристов. Я не понимаю и считаю совершенно несправедливым отлучение наших ребят от турниров.
Уж если быть абсолютно последовательными, то выдающийся хоккеист Александр Овечкин продолжает играть, потому что им за океаном это выгодно. Теннисисты продолжают играть, а выдающимся российским фигуристам нельзя. Я не понимаю этого.
Мы сейчас видели чемпионат мира по боксу, в котором наши участвовали, и мир не перевернулся. Происходящее несправедливо и даже жестоко по отношению к карьере спортсмена. Поэтому я не хочу смотреть чемпионаты, где не катаются наши ребята.
– Эван Бейтс, когда его спросили про отсутствие россиян на чемпионате мира, сказал, что с фигурным катанием все хорошо. И похоже, что это выражает мнение многих спортсменов. Лукавят?
– Конечно, отсутствие высокой конкуренции их всех устраивает. Но объективно победители всегда будут говорить и иметь в виду, что это был тот сезон, когда русские не выступали. Это нездоровая ситуация.
У каждого будет свое мнение, но чемпионат мира должен собирать лучших. Когда на чемпионате мира лучшие не собираются, ты уже не победитель среди лучших из лучших, твоя медаль девальвирована.
Да, это обоюдная история, но соревнования без одной из сильнейших команд, России, которая на каждой Олимпиаде как минимум входила в тройку по медалям, – это уже не то, – сказал Авербух.
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Издержки, конечно, всё равно очень большие: и импортозамещаем мы далеко не всё, и переплачитваем за что-то, и не везде качество удерживаем, но благодаря активности российских предпринимателей, адаптированных к работе в отвратительном бизнес-климате, у нашей экономики есть потенциал для приспособления к новым реалиям. И те, кто успешно участвуют в импортозамещении, на этом смогли и ещё смогут заработать.
А теперь представьте, что вы этим заработавшим предпринимателям, которые нашу экономику спасли и продолжают поддерживать как-то, говорите: ребят, а вы понимаете, что вы нажились совершенно несправедливо? Вы же свой бизнес построили в условиях сниженной конкуренции и в отсутствии сильнейших игроков вашего сегмента рынка. Значит, что бы вы ни делали и как бы хорошо ни импортозамещали, всё это нечестно, я ваши достижения не признаю.
Абсурд? Конечно. Ведь мы живём в условиях санкций, ограничений и торговых барьеров, теперь это на какое-то время – наша реальность, к которой придётся адаптироваться, это понимают практически все. Вот только почему-то когда речь идёт о таком сегменте экономики, как спорт, абсурдность таких аргументов мало кто видит. Хотя аналогия, казалось бы, вполне прозрачна.
Только позорная дискриминация по возрасту и прочие ограничения лишили Лену громких титулов и званий. Я, даже не заглядывая в документы, могу смело сказать что Лена до сих пор перворазрядница, куда уж ей до звания заслуженного мастера спорта.
Дискриминация по возрасту это рептильный рудимент, родственный расизму и шовинизму!!! :))