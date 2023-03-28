Команда Тутберидзе поздравила Щербакову с днем рождения: «Здоровья, успехов и гладкого льда!»
Команда Этери Тутберидзе поздравила с днем рождения Анну Щербакову.
Сегодня олимпийской чемпионке исполнилось 19 лет.
«Пусть солнышко радости в жизни сияет!
Пусть будет весна в твоем сердце всегда!
Сегодня мы, Аня, тебя поздравляем!
Здоровья, успехов и гладкого льда!» – говорится в поздравлении.
Тшт готовил чудесную девочку Валиеву к двукратности, Щерби им была уже как падчерица. И тут такое. Приходится лицемерить.
И только последствия этого страшного перелома, после которого обычно со спортом завязывают, не позволили Ане прыгать квады, где толчковая нога правая и пришлось сосредоточиться на лутце и флипе.
Здоровья и успехов любимой Чемпионке!
И, между прочим, начала прыгать квады одновременно с Сашей, но сломала левую ногу и пропустила год. Из-за этой левой ноги она так и не освоила младшие квады и триксель.
С днём рождения! Эта часть жизни успешно пройдена, можно начинать новую.