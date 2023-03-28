Команда Тутберидзе поздравила Щербакову с днем рождения: «Здоровья, успехов и гладкого льда!»

Команда Этери Тутберидзе поздравила с днем рождения .

Сегодня олимпийской чемпионке исполнилось 19 лет.

«Пусть солнышко радости в жизни сияет!

Пусть будет весна в твоем сердце всегда!

Сегодня мы, Аня, тебя поздравляем!

Здоровья, успехов и гладкого льда!» – говорится в поздравлении.