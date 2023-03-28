Команда Тутберидзе поздравила Щербакову с днем рождения: «Здоровья, успехов и гладкого льда!»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Фигурное катание

Команда Этери Тутберидзе поздравила с днем рождения Анну Щербакову

Сегодня олимпийской чемпионке исполнилось 19 лет. 

«Пусть солнышко радости в жизни сияет!

Пусть будет весна в твоем сердце всегда!

Сегодня мы, Аня, тебя поздравляем!

Здоровья, успехов и гладкого льда!» – говорится в поздравлении. 

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lukaz
А извинения от "команды" за то что прокинули с командником на Олимпиаде, будут?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexnew
Ответ floret
Поздравления Анюте и возвращения в спорт.
Присоединяюсь, а то опять с флипа упала недавно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lanapiano
Пусть тренерский штаб подарит Анютке новые классные программы) Здоровья, любви и добра!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
Не просили не называть ее олимпийской чемпионкой?
Тшт готовил чудесную девочку Валиеву к двукратности, Щерби им была уже как падчерица. И тут такое. Приходится лицемерить.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Агалаков
С днём рождения чемпионку и красавицу Аню! Желаю успехов, удачи и везения во всём! И, конечно, счастья, позитива и добра!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexander bakulin
Ответ Sportsfan
Вы посмотрите, с какими прыжками выигрывают чемпионаты мира мужчины. Посмотрите, какой преротейшн у половины, если не у 90%, девушек на прошедшем ЧМ на тройных и даже на двойных прыжках, сколько отталкиваний полным лезвием вместо зубца - и это все на недокрученных тройных и (слава богу докрученных) двойных. Единицы имеют идеальную технику, так что отстаньте от Ани. Менее выдающейся фигуристкой она не станет, как бы вы ни старались.
гоговича грассля смотрели намедни. щербургером данный господин владеет отменно, такой же "лутцевый" "прыгун".
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бедоносец
Ответ Даша Юдкина
Так команда Хрустального поздравляет всех своих спортсменов
Не надо ля-ля, эти строки пропитаны особенной теплотой и гордостью.☝️
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexander bakulin
Ответ Сергей Южин
Неуч, тулуп и лутц прыгаются с разных ног. И до перелома левой ноги в Хрустальном первой тулуп освоила именно Аня, а Трусова всегда, с детских лет, лишь шла по ее пятам. И только последствия этого страшного перелома, после которого обычно со спортом завязывают, не позволили Ане прыгать квады, где толчковая нога правая и пришлось сосредоточиться на лутце и флипе.
Комментарий скрыт
+1
-15
-14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даша Юдкина
Ответ Бедоносец
Классное поздравление. Так команда Хрустального поздравляет только самых лучших воспитанников Женю Медведеву и Аню Щербакову. 👍
Так команда Хрустального поздравляет всех своих спортсменов
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexander bakulin
Ответ Lara_Croft
Аня прыгала тулуп до травмы, это известно всем.
Комментарий скрыт
+3
-15
-12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sportsfan
Ответ alexander bakulin
никогда щербакова не прыгала "квады". лишь галимые щербургеры. техника была настолько читерской, что не могла прыгнуть банальный четверной тулуп (когда человек не может тулуп, но может "лутц" и "флип", это крайне смешно)
Вы посмотрите, с какими прыжками выигрывают чемпионаты мира мужчины. Посмотрите, какой преротейшн у половины, если не у 90%, девушек на прошедшем ЧМ на тройных и даже на двойных прыжках, сколько отталкиваний полным лезвием вместо зубца - и это все на недокрученных тройных и (слава богу докрученных) двойных. Единицы имеют идеальную технику, так что отстаньте от Ани. Менее выдающейся фигуристкой она не станет, как бы вы ни старались.
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Южин
Ответ alexander bakulin
никогда щербакова не прыгала "квады". лишь галимые щербургеры. техника была настолько читерской, что не могла прыгнуть банальный четверной тулуп (когда человек не может тулуп, но может "лутц" и "флип", это крайне смешно)
Неуч, тулуп и лутц прыгаются с разных ног. И до перелома левой ноги в Хрустальном первой тулуп освоила именно Аня, а Трусова всегда, с детских лет, лишь шла по ее пятам.
И только последствия этого страшного перелома, после которого обычно со спортом завязывают, не позволили Ане прыгать квады, где толчковая нога правая и пришлось сосредоточиться на лутце и флипе.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sedibus Perito
Ответ alexander bakulin
никогда щербакова не прыгала "квады". лишь галимые щербургеры. техника была настолько читерской, что не могла прыгнуть банальный четверной тулуп (когда человек не может тулуп, но может "лутц" и "флип", это крайне смешно)
Т.е. вам смешно, что она ногу сломала? Ну, тогда не удивляйтесь, когда другим будет смешно.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Den3Lo
С днем рождения Чемпионка !
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Новых программ Анне с днем рождения 🎁
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lara_Croft
Ответ alexander bakulin
никогда щербакова не прыгала "квады". лишь галимые щербургеры. техника была настолько читерской, что не могла прыгнуть банальный четверной тулуп (когда человек не может тулуп, но может "лутц" и "флип", это крайне смешно)
Аня прыгала тулуп до травмы, это известно всем.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ева Майская
Присоединяемся! ))
Здоровья и успехов любимой Чемпионке!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oleg
4L, 4F и ждем в новом сезоне на соревнованиях. С днем рождения Чемпионка!!!
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бедоносец
Классное поздравление. Так команда Хрустального поздравляет только самых лучших воспитанников Женю Медведеву и Аню Щербакову. 👍
+7
-8
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
floret
Поздравления Анюте и возвращения в спорт.
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lesana
прекрасного Вам, Анюта, нового будущего! Вы были великолепны на льду. Уверена, будете столь же успешны вне его.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexander bakulin
Ответ Kovka Gnutik
Аня получила все титулы. И, между прочим, начала прыгать квады одновременно с Сашей, но сломала левую ногу и пропустила год. Из-за этой левой ноги она так и не освоила младшие квады и триксель. С днём рождения! Эта часть жизни успешно пройдена, можно начинать новую.
Комментарий скрыт
+11
-35
-24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
Комментарий скрыт
+5
-18
-13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kovka Gnutik
Аня получила все титулы.
И, между прочим, начала прыгать квады одновременно с Сашей, но сломала левую ногу и пропустила год. Из-за этой левой ноги она так и не освоила младшие квады и триксель.
С днём рождения! Эта часть жизни успешно пройдена, можно начинать новую.
+25
-15
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexander bakulin
Комментарий скрыт
+7
-21
-14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий