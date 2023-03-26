Тутберидзе рассказала, что у Щербаковой и Валиевой отдельные раздевалки в «Хрустальном»

рассказала, что у и отдельные раздевалки в «Хрустальном».

Журналисты французского издания L’Equipe побывали на тренировках в «Хрустальном», там они увидели Щербакову и Валиеву.

«У каждой из них собственная раздевалка», – сказала Тутберидзе.

«Мои фигуристы всегда были чистыми. Обвинения оскорбительны». Тутберидзе прервала молчание