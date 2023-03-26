Тутберидзе рассказала, что у Щербаковой и Валиевой отдельные раздевалки в «Хрустальном»
Этери Тутберидзе рассказала, что у Анны Щербаковой и Камилы Валиевой отдельные раздевалки в «Хрустальном».
Журналисты французского издания L’Equipe побывали на тренировках в «Хрустальном», там они увидели Щербакову и Валиеву.
«У каждой из них собственная раздевалка», – сказала Тутберидзе.
«Мои фигуристы всегда были чистыми. Обвинения оскорбительны». Тутберидзе прервала молчание
И когда СМИ вообще об этом писали?
В прошлом сезоне СМИ грязь лили на Щербакову, что сломалась, несите другую, что ей не нельзя ехать на ОИ и т.д.
Вашу Трусову никто не трогал
😂😂😂