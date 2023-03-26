Тутберидзе рассказала, что у Щербаковой и Валиевой отдельные раздевалки в «Хрустальном»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Камила Валиева Фигурное катание

Этери Тутберидзе рассказала, что у Анны Щербаковой и Камилы Валиевой отдельные раздевалки в «Хрустальном».

Журналисты французского издания L’Equipe побывали на тренировках в «Хрустальном», там они увидели Щербакову и Валиеву.

«У каждой из них собственная раздевалка», – сказала Тутберидзе.

«Мои фигуристы всегда были чистыми. Обвинения оскорбительны». Тутберидзе прервала молчание

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31 комментарий

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Лакс
А вот в Новогорске два года жили в одной комнате.
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Лакс
Ответ SALMON
Я помню как тут все возмущались из-за Сашиной отдельной раздевалки
она освободила, ну и кто-то должен был занять пустующую.
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nina1212
Ответ Veronika spuria
А как же равные условия для всех? Или это красивый миф?!
да. Даешь всем по раздевалке! Сколько там человек тренируется в Хрустальном? 100-200?? Всем по отдельной раздевалке выделить!
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nadenki
Ответ Gilonjon862
О ней всё замалчивают, новостные порталы на коротком поводке папы Стаса, ни один громкий скандал с её участием не засветился, а их было не мало
Вы вчера папу Стаса всемогущего хоть с днюхой поздравили?
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Аля Иванова
А что случилось? ЭТ что-то знает или догадывается?
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nina1212
Ответ Gilonjon862
А полоскали в своё время за это только Сашу, ведь только о ней можно беспрепятственно сливать всю грязь в СМИ, у остальных образ святош
информация про отдельную раздевалку - это грязь? Вы трусоботы мастера устроить драму на пустом месте.
И когда СМИ вообще об этом писали?
В прошлом сезоне СМИ грязь лили на Щербакову, что сломалась, несите другую, что ей не нельзя ехать на ОИ и т.д.
Вашу Трусову никто не трогал
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Las Vegas
Ответ alexander bakulin
загитову лишили раздевалки. отправили к челяди, в прихожую. поделом.
много говоришь,чесотка.Обратка прилетит на родственников,жди.
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Gemma157
Ответ Мария Курникова
Уже даже Тутбериха не уважает Алиначку! Как я счастлива вас тут видеть, Геммуля!
✌😘
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Gemma157
Ответ alexander bakulin
звёздам - положено. загитовым - нет. "когда снимаешь парик, ты становишься никем" (с)гогиевна
+100!)
😂😂😂
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Е...С
Бедная Саша, а как ее Хрустаботы за это ругали.
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Зиля Бадриева
Ответ Veronika spuria
А как же равные условия для всех? Или это красивый миф?!
Вот так. В олисезон лидером сборной считалась Камила, а персональной раздевалки не удостоилась.
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Gilonjon862
Ответ Зиля Бадриева
Меня удивляет факт замалчивания отдельной раздевалки у Ани. Про Сашину только ленивый не высказался.
О ней всё замалчивают, новостные порталы на коротком поводке папы Стаса, ни один громкий скандал с её участием не засветился, а их было не мало
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SALMON
Я помню как тут все возмущались из-за Сашиной отдельной раздевалки
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Мария Курникова
Ответ Gemma157
ну правильно: элитным фигуристкам нужно иметь собственные раздевалки. а загитову отправили в общую раздевалку вместе с юниорками 😆
Уже даже Тутбериха не уважает Алиначку! Как я счастлива вас тут видеть, Геммуля!
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Зиля Бадриева
Меня удивляет факт замалчивания отдельной раздевалки у Ани. Про Сашину только ленивый не высказался.
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Gilonjon862
А полоскали в своё время за это только Сашу, ведь только о ней можно беспрепятственно сливать всю грязь в СМИ, у остальных образ святош
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Veronika spuria
А как же равные условия для всех? Или это красивый миф?!
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Нурсултан Хамзаев
а вот какая теперь разница? одна уже закончила вторая еще действующая в принципе думаю нормальная ситуация.
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alexander bakulin
Ответ Gemma157
ну правильно: элитным фигуристкам нужно иметь собственные раздевалки. а загитову отправили в общую раздевалку вместе с юниорками 😆
звёздам - положено. загитовым - нет. "когда снимаешь парик, ты становишься никем" (с)гогиевна
+4
-9
-5
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Зиля Бадриева
Ответ Ольга Долгова
Это сейчас, а раньше до ОИ 2022 как было?
До ОИ отдельная раздевалка была у Щербаковой и Трусовой. Саша потом отдала свою Камиле. В период контролируемого тестирования это очень своевременно, опасность не отступила, не зря мама ходит со своей водой.
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Veronika spuria
Так и видно же, что у девочек нет контакта между собой!
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Девочка с севера
Ха! И всё же почему? Что случилось?
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Gemma157
ну правильно: элитным фигуристкам нужно иметь собственные раздевалки. а загитову отправили в общую раздевалку вместе с юниорками 😆
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Black square
А зазвездилась конечно же Загитова, которая как была со всеми в одной, так и остается) вот уж корона у Алиночки)
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Ольга Долгова
Это сейчас, а раньше до ОИ 2022 как было?
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