Татьяна Тарасова: «Степанова стала мамой еще месяц назад. Знаю, что уже возвратилась на лед»

заявила, что стала мамой месяц назад.

Накануне фигуристка опубликовала в соцсети фотографии с ребенком.

«Александра стала мамой еще месяц назад. Видимо, газеты вы не читаете. Об этом написано уже десять раз.

Я поздравить еще не успела. Знаю, что уже возвратилась на лед», – сказала Тарасова.

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