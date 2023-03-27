Татьяна Тарасова: «Степанова стала мамой еще месяц назад. Знаю, что уже возвратилась на лед»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду женское катание Александра Степанова Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что Александра Степанова стала мамой месяц назад.

Накануне фигуристка опубликовала в соцсети фотографии с ребенком. 

«Александра стала мамой еще месяц назад. Видимо, газеты вы не читаете. Об этом написано уже десять раз.

Я поздравить еще не успела. Знаю, что уже возвратилась на лед», – сказала Тарасова. 

🎧 Шоу «Чистый хвост»: 8 квадов Малинина – а чемпион не он: как так? Итоги ЧМ-2023 по фигурному катанию – с включением из Японии

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kerandella
Ответ udod
так откуда инфа, если вчера была только первая официальная новость, и то, только чб фото, на которых ничего не понятно
Посмотрите свежее сторис Саши, там фотография ребенка в розовом слипе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
Ответ Kerandella
Дочь
так откуда инфа, если вчера была только первая официальная новость, и то, только чб фото, на которых ничего не понятно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kerandella
Ответ udod
а кто родился то? нигде не написано
Дочь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
а кто родился то? нигде не написано
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инна Плотникова
Ответ Katerina Sunny
Тарасовой проще узнать в ЦСКА, где работает Соколовская.
Так она к остальным обращается, мол все уже должны быть в курсе из неких газет, а Саша вот она, уже на льду. А то, что Жулин ещё не видел, это нормально. У нас всегда так.
Проявляет заботу. Ребятам очень хочется успехов, но тренеров прежних жалко, столько лет вместе прошли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайга86
Столько раздражения на вопрос) а за месяц поздравить даже времени не нашлось….Здесь 90% не знало, а как только узнало, завалило поздравлениями.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Инна Плотникова
Может она под газетами все информресурсы имеет ввиду, так то это проскакивало то тут, то там, больше как слухи.
Тарасовой проще узнать в ЦСКА, где работает Соколовская.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Инна Плотникова
Ответ Katerina Sunny
Какие газеты читает Тарасова, в которых об этом написано 10 раз? Саша не афишировала до вчерашнего дня.
Может она под газетами все информресурсы имеет ввиду, так то это проскакивало то тут, то там, больше как слухи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Субботина
Вот ТАТ и сдала всех, Саша не афишировала, только вчера она и Соколовская выложили фото, хотя здесь в комментариях утверждали, что Саша родила 28 февраля, как раз месяц назад
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ nina1212
ничего она не читает. Наверно звонят знакомые приносят сплетни, ТАТ считает что это из газет А вообще про 28 февраля тут на спортсе на самом деле писали некоторое время назад
Про 28 февраля писали в день, когда Саша написала пост про возвращение на лёд. Но даже спортс дождался поста Саши в инстаграме.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Вот пусть ТАТа позвонит и поздравит Сашу с рождением ребёнка, а заодно и узнает дату рождения. Ориентироваться на сообщения в наших газетах, всё равно, что ориентироваться по компасу с завязанными глазами...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nina1212
Ответ Katerina Sunny
Какие газеты читает Тарасова, в которых об этом написано 10 раз? Саша не афишировала до вчерашнего дня.
ничего она не читает. Наверно звонят знакомые приносят сплетни, ТАТ считает что это из газет
А вообще про 28 февраля тут на спортсе на самом деле писали некоторое время назад
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ответ melmi
Степанова вчера пост о рождении ребенка в Инстаграм выложила Сюр какой-то
Может ТАТ по срокам посчитала?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Тарасова говорит, что Саша уже вернулась на лед, при этом тренер Саши говорит, что еще ее не видел и ждет появления на льду. Кто тут газет не читает - большой вопрос))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Степанова вчера пост о рождении ребенка в Инстаграм выложила
Сюр какой-то
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Какие газеты читает Тарасова, в которых об этом написано 10 раз? Саша не афишировала до вчерашнего дня.
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девочка с севера
😳
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий