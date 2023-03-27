Татьяна Тарасова: «Степанова стала мамой еще месяц назад. Знаю, что уже возвратилась на лед»
Татьяна Тарасова заявила, что Александра Степанова стала мамой месяц назад.
Накануне фигуристка опубликовала в соцсети фотографии с ребенком.
«Александра стала мамой еще месяц назад. Видимо, газеты вы не читаете. Об этом написано уже десять раз.
Я поздравить еще не успела. Знаю, что уже возвратилась на лед», – сказала Тарасова.
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Проявляет заботу. Ребятам очень хочется успехов, но тренеров прежних жалко, столько лет вместе прошли.
А вообще про 28 февраля тут на спортсе на самом деле писали некоторое время назад
Сюр какой-то