Александра Степанова стала мамой

Теги сборная России фото Александра Степанова Фигурное катание

Фигуристка Александра Степанова стала мамой. 

Фото с ребенком она опубликовала в своем телеграм-канале. 

Степановой 27 лет, она выступает в танцах на льду с Иваном Букиным

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
acasancra
Очень радостно от таких светлых новостей)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Вспомнились интервью про лечение спины) Спина болела-болела, а через 9 месяцев перестала)
А если серьезно, то отличная новость. Сашу и ее мужа с прибавлением!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анастасия Платонова
Какая прелесть!🤩🤩🤩👶👶👶
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Ответ Екатерина Ивановская
Вот у вас она спросить забыла, что и как ей делать.
Ну конечно про травму спины нужно было говорить, реально какая-то дурь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Whiskey cat
Счастья родителям и здоровья малышу!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllaS
Поздравления Саше и всей семье с прибавлением. Крепчайшего здоровья маме и малышу.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Irinka-kartinka
Ответ MockingBird
И что в этом такого? Могли вообще не расписываться. Счастья и здоровья их семье! 🙌
Ничего такого…Просто констатация факта🤷‍♀️. Порядочный мужчина
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MockingBird
Ответ Irinka-kartinka
Получается, уже в положении была, когда будущий супруг делал предложение😜
И что в этом такого?
Могли вообще не расписываться.
Счастья и здоровья их семье! 🙌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вета)
Ответ Утренняя Аврора
Вспоминаю Жулинское Саша приболела. Смешно немного. Как это событие Жулин осветил.
Так про «приболела» с августа-сентября все говорят…;)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анастасия Лукьянова
Саша с мужем просто снайперы так ювелирно за сезон управиться, я лишь поэтому до последнего не верила :)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elena Savanuk
Ответ gift...!
О! У Вани- сын, у Саши - дочка... Навая пара танцевальная лет через пять может образоваться.
Да, прям, как по заказу ! Столько событий произошло у Саши с Ваней, пусть переход в новый тренерский штаб пойдет их дальнейшему развитию в танцах ! А новоиспеченная мамочка и ее первенец будут здоровы ! Очень рада за Сашеньку !
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Ответ Александр Шульгин
Зачем было скрывать столько времени совершено непонятно
Вот у вас она спросить забыла, что и как ей делать.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
floret
Поздравления! Всё во время. Ждём продолжения спортивной карьеры.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девочка с севера
Дак вот почему они взяли перерыв! Но если вернутся, это будет очень достойно, Навка вернулась и выиграла ОИ.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Поздравления моей любимой спортсменке в танцах на льду❤ Пусть доченька растет на радость родителям🥰
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Призрачный триксель
Поздравляю!!!крепкого здоровья маме и малышу!!!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Вспоминаю Жулинское Саша приболела. Смешно немного. Как это событие Жулин осветил.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милиана
Поздравления Александре!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elmih16
Чтооо?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Irinka-kartinka
Получается, уже в положении была, когда будущий супруг делал предложение😜
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
К следующему сезону ребенок подрастет. Надеюсь, увижу своих любимчиков на льду. А пока, здоровья, тишины, счастья молодой семье.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блОК
Хоть это уже давно и не новость, но все равно очень радостно за Сашу. Здоровья малышу!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nadin Soman
Ответ Александр Шульгин
Зачем было скрывать столько времени совершено непонятно
Некоторым так спокойнее, все таки это их личное дело. Ну и возможно чтобы лишний раз не беспокоили какими-то вопросами 🤷‍♀️
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gift...!
О!
У Вани- сын, у Саши - дочка...
Навая пара танцевальная лет через пять может образоваться.
+47
-2
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
поздравляем!)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий