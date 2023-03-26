Александра Степанова стала мамой
Фигуристка Александра Степанова стала мамой.
Фото с ребенком она опубликовала в своем телеграм-канале.
Степановой 27 лет, она выступает в танцах на льду с Иваном Букиным.
Фигуристка Александра Степанова стала мамой.
Фото с ребенком она опубликовала в своем телеграм-канале.
Степановой 27 лет, она выступает в танцах на льду с Иваном Букиным.
А если серьезно, то отличная новость. Сашу и ее мужа с прибавлением!
Могли вообще не расписываться.
Счастья и здоровья их семье! 🙌
У Вани- сын, у Саши - дочка...
Навая пара танцевальная лет через пять может образоваться.