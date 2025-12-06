Лоранс Фурнье-Бодри зацепилась коньком за юбку и упала в произвольном танце в финале Гран-при
Фурнье-Бодри упала в финале Гран-при, зацепившись коньком за юбку.
Французская фигуристка Лоранс Фурнье-Бодри, выступающая в танцах на льду с Гийомом Сизероном, упала в произвольном танце в финале Гран-при, зацепившись коньком за юбку.
Она разбила колено и порвала костюм.
За падение Фурнье-Бодри и Сизерон получили балл штрафа, еще один балл вычли за передержанную по времени поддержку.
Победу в финале Гран-при одержали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Фурнье-Бодри и Сизерон заняли второе место.
