Лоранс Фурнье-Бодри зацепилась коньком за юбку и упала в произвольном танце в финале Гран-при

Фурнье-Бодри упала в финале Гран-при, зацепившись коньком за юбку.

Французская фигуристка Лоранс Фурнье-Бодри, выступающая в танцах на льду с Гийомом Сизероном, упала в произвольном танце в финале Гран-при, зацепившись коньком за юбку.

Она разбила колено и порвала костюм.

За падение Фурнье-Бодри и Сизерон получили балл штрафа, еще один балл вычли за передержанную по времени поддержку.

Победу в финале Гран-при одержали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Фурнье-Бодри и Сизерон заняли второе место.