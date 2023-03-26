Тутберидзе о намерении WADA дисквалифицировать Валиеву на 4 года: «Это был бы конец ее карьеры»

Теги сборная России допинг WADA женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Этери Тутберидзе считает, что Камила Валиева закончит карьеру, если ее отстранят на 4 года.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено дисквалифицировать Валиеву на четыре года за положительную допинг-пробу на триметазидин.

Дело Валиевой рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Это был бы конец ее карьеры», – сказала Тутберидзе.

«Мои фигуристы всегда были чистыми. Обвинения оскорбительны». Тутберидзе прервала молчание

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68 комментариев

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YOKODZUMA
А у какой из одноразовых девочек тутберидзе карьера больше года?
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pont77
Ответ Montenegro Serbian
Ну как жаль? Если это случайность, то да. А если она знала что ей дают какие-то препараты неофициально, то не жаль. У неё есть рот и она им бы могла рассказать правду. Либо не сама, но через родителей. А так если знала и вместе с семьёй выбрала политику замалчивания, то никакой жалости тут быть не может, увы.
Лол, ты клоун, конечно.
Предлагаешь ей стать второй Юлией Степановой? То есть свидетельствовать против тренерского штаба? После чего такие как ты будут первые клеймить ее предателем и ей придётся как минимум покинуть страну?
Или ты в мире розовых пони живешь?
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Misson
Ответ несахар
у меня другой прогноз я менее оптимистичен с учетом длительных процедур и затягивания дела русадой камиле дадут все 4 года
Существенный фактор - ей было 15 лет. Защищенное лицо. К тому же процедуры и регламент во время ОИ были нарушены не по вине спортсменки. Поэтому МОК, ИСУ и ВАДА оказались в очень запутанной и щекотливой ситуации. И дать 4 года ребенку - это будет ударом и по МОК, и по ИСУ. Так что есть основания ожидать более компромиссного решения.
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Lala M
Ответ Олег Кузнецов
Жду когда же наконец Валиева и Тутберидзе принесут извинения членам командной сборной на Олимпиаде, которые могут остаться без звания олимпийских чемпионов, но наверное не дождусь...
За что? За то что на свет родились?
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Валерий Петров
Ответ Viks
Для наибольшего скандала золотые медали за командник следует вручить россиянам... После чего я бы ожидал подключения к делу прокуратуры США в соответствии с законом Родченкова...
Будешь рад, или очень-очень рад?
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justbored
Ответ Пользователь Гугла
проблема где она будет тренироваться и с кем, там же запрещено тренироваться и тренировать тренерам входящих в федру
О как. Ну это совсем чего-то жёстко.
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76yjgh98tr675dyt45
Ответ Viks
Для наибольшего скандала золотые медали за командник следует вручить россиянам... После чего я бы ожидал подключения к делу прокуратуры США в соответствии с законом Родченкова...
Собственно почему это должно кого-то волновать? США это лишь одна страна в мире. Их прокуратура может у себя что угодно делать, остальным до этого какое дело?
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Пользователь Гугла
Ответ justbored
По-моему напротив должно стать стимулом. Те же янкис обожают истории преодоления against all odds. Через четыре года на руках носить будут, если докатается.
проблема где она будет тренироваться и с кем, там же запрещено тренироваться и тренировать тренерам входящих в федру
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Валерий Петров
Ответ lepestok
в какие списки? украинские, что ли? кому они интересны?))))
Человек на ходу придумывает фековые списки, понимать надо))
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несахар
Ответ Viks
Карьера уже закончилась, судя по всему...
зато больше времени на шоу навки останется
госбабло будет пилить
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Arty K.
"Конец карьеры"? А она продолжается?
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Montenegro Serbian
Ответ Digger86
Чтобы разобраться в этом, компетентные органы должны были завести уголовное дело. Но всё тихо - никто не возбудился
Так о чём и речь.
Политика поведения ОБЕИХ сторон не самой приглядной ситуации (и Камиллы с семьёй и компетентных органов), ну недвусмысленно намекает на то, что есть определённые договорённости насчёт соблюдения принципа "не нужно выносить сор из избы".
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Ёжик_в_тумане
Ответ lepestok
в какие списки? украинские, что ли? кому они интересны?))))
Международному спортивному сообществу они интересны, тому самому которое будет решать нейтрален спортсмен или нет. Минспорта не зря закрыл списки сборников, пытаются отделить спортсменов от государства, использовать любую возможность для допуска.
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Валерий Петров
Ответ Е...С
Жалко Камилу, конечно. Сейчас все свалят на нее, а те кто по настоящему в этом замешан, выйдут сухими из воды.
А кто по настоящему замешан?
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несахар
Ответ Misson
Мой прогноз. Дисквалификация на 2 года, но с учетом длительных процедур, статуса защищенного лица, нарушений допущенных самим ВАДА, 1 год зачтут как уже отбытый и оставят 1 год дисквалификации.
у меня другой прогноз
я менее оптимистичен
с учетом длительных процедур и затягивания дела русадой камиле дадут все 4 года
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Viks
Ответ Viks
Карьера уже закончилась, судя по всему...
2 х 2 = 4. Минусуйте. Констатацию фактов вы же любите минусовать.
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Misson
Ответ Viks
"1 год зачтут как уже отбытый" --- Это чушь полная. Потому что она не была отстранена, а участвовала в соревнованиях.
ВАДЕ и МОКу ведь надо будет замазать как-то свои косяки и откровенные нарушения, на которые указал спортивный арбитражный суд. Поэтому найдут какие-то формулировки. Поэтому оптимистичный прогноз - 1 год дисквы, пессимистичный - 2 года.
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Triabc
Ответ Realist2022
Я жду поведения по совести, а не по понятиям. Некоторым, которые с детства привыкли врать, юлить, замалчивать, не понять
Да Вы-то вообще тут при чем, я никак не пойму?
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Алена Иванова
Ответ Misson
Мой прогноз. Дисквалификация на 2 года, но с учетом длительных процедур, статуса защищенного лица, нарушений допущенных самим ВАДА, 1 год зачтут как уже отбытый и оставят 1 год дисквалификации.
Ну что то вы пря замахнулись. Худший вариант ну наверно +/- полгода, но минус командник на олимпиаде
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beltravel71
Давайте будет откровенны,Валиева каталась максимум год еще,потом перерыв в карьере ,травма и т.д..
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Realist2022
Ответ Viks
"1 год зачтут как уже отбытый" --- Это чушь полная. Потому что она не была отстранена, а участвовала в соревнованиях.
А я ещё припоминаю заявления ВАДы о том, что в детальной информации, предоставленной ДАК, сплошная вода и ничего конкретного и внятного. А с учётом этого, ставлю на 4 года
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justbored
По-моему напротив должно стать стимулом. Те же янкис обожают истории преодоления against all odds. Через четыре года на руках носить будут, если докатается.
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Misson
Ответ nina1212
пусть бы так, это терпимо А Камила только сильнее станет, пройдя все это. Скандал постепенно забудется. Даже на реддите после двух шикарных показалок Камилы, самые злобные хейтеры стали ей восхищаться снова
Тем более, что в её защиту работает то, что ей было всего 15 лет. Уж точно она не сознательный допингист. В этом возрасте допинг и не нужен. К тому же Камила в том сезона была в такой великолепной форме, что крушила одни рекорды за другими, соревновалась вплоть до олимпиады фактически сама с собой, ведь призеры этапов гран-при, финала гран-при, ЧР, ЧЕ уступали ей по 20-30 баллов, а среди них были сильнейшие фигуристки мира - Трусова, Щербакова, Туктамышева и др.!
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несахар
надежда умирает последней , но все 4 года скорее всего всё таки дадут
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Realist2022
Ответ Triabc
а ВЫ-то чего ждете? Перед Вами что-ли извиняться должны? Может, спортсмены сами решат, кто там в чем и перед кем виноват или не виноват
Я жду поведения по совести, а не по понятиям. Некоторым, которые с детства привыкли врать, юлить, замалчивать, не понять
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