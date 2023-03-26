Тутберидзе о намерении WADA дисквалифицировать Валиеву на 4 года: «Это был бы конец ее карьеры»
Этери Тутберидзе считает, что Камила Валиева закончит карьеру, если ее отстранят на 4 года.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено дисквалифицировать Валиеву на четыре года за положительную допинг-пробу на триметазидин.
Дело Валиевой рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS).
«Это был бы конец ее карьеры», – сказала Тутберидзе.
«Мои фигуристы всегда были чистыми. Обвинения оскорбительны». Тутберидзе прервала молчание
Предлагаешь ей стать второй Юлией Степановой? То есть свидетельствовать против тренерского штаба? После чего такие как ты будут первые клеймить ее предателем и ей придётся как минимум покинуть страну?
Или ты в мире розовых пони живешь?
госбабло будет пилить
Политика поведения ОБЕИХ сторон не самой приглядной ситуации (и Камиллы с семьёй и компетентных органов), ну недвусмысленно намекает на то, что есть определённые договорённости насчёт соблюдения принципа "не нужно выносить сор из избы".
я менее оптимистичен
с учетом длительных процедур и затягивания дела русадой камиле дадут все 4 года