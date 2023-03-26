Тутберидзе о намерении WADA дисквалифицировать Валиеву на 4 года: «Это был бы конец ее карьеры»

считает, что закончит карьеру, если ее отстранят на 4 года.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено дисквалифицировать Валиеву на четыре года за положительную допинг-пробу на триметазидин.

Дело Валиевой рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Это был бы конец ее карьеры», – сказала Тутберидзе.

«Мои фигуристы всегда были чистыми. Обвинения оскорбительны». Тутберидзе прервала молчание