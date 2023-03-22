Марина Зуева: «Карьера Такахаси в танцах сложилась бы блестяще, начни он сразу после завершения карьеры в одиночном виде»

высказалась о перспективах дуэта – .

– Такахаси – очень необычный пример в фигурном катании: одиночник спустя годы возвращается на лед в новом качестве, с партнершей.

– Конечно, это феномен – так перезапустить карьеру в 35 лет, полностью сменить профиль, еще и после большого перерыва в спорте. Среди известных фигуристов такое впервые!

А хронология событий такова. Я работала с Каной Мурамото с сезона-2014/15. Она пришла ко мне как раз после Олимпиады в Сочи. Ее партнер, увы, завершил карьеру, но я видела, что Кана – очень талантливая танцорка. Рекомендовала ей пойти учиться в балетную школу в Лос-Анджелесе.

Она там работала, потом уехала в Японию и каталась в местном шоу. Там они выступали с Дайсуке и он предложил Кане вместе вернуться в спорт. Вообще я давно слышала от нескольких своих учеников, которые пересекались с Дайсуке в шоу, что он изъявлял желание попробоваться в танцах. Он говорил это даже на пике своей карьеры одиночника.

Кана мне позвонила и сказала, что нашла потрясающего партнера и хочет кататься с ним в моей школе. Конечно, я не могла отказать ученице. А узнав, что новый партнер – сам Такахаси, была безмерно счастлива! Я ведь помню все его выступления – еще с детских лет наблюдала этапы его карьеры и потом бронзу на Олимпиаде в Ванкувере, которая и для меня стала символичной. Сомнений в успехе не было – просто радость, что опять повезло с учениками.

– Какими вы видите перспективы этого дуэта?

– Конечно, карьера Дайсуке в танцах сложилась бы блестяще, начни он сразу после завершения карьеры в одиночном виде. Они с Каной вместе третий сезон, и этого маловато для скатывания. Время, множество ресурсов... Когда они исполняют программы частями, дух захватывает! Но все вместе пока сложно. Надеюсь, сейчас мы успешно выступим на чемпионате мира. Мы готовились и едем с хорошими чувствами на эти соревнования. Что дальше – поглядим. Мы ведь привыкли жить от сезона к сезону.

Дайсуке недавно исполнилось 37 лет, но вообще я вам скажу: возраст – не критерий. Вспомните, как китайский парник Хунбо Чжао в 36 лет стал олимпийским чемпионом, а Тара Липински – в 15!

Возвращение Дайсуке очень эмоционально для всей Японии. Не случайно я выбрала «Призрак» темой их программы. Это как вторая глава – даже книга – о карьере Дайсуке. Ведь он уже фантом наяву. Если в одиночном катании он был одним призраком, то, приобретя Кану, он сделал из нее диву. Да, она всегда была талантливой танцоркой, но с Дайсуке засверкала еще ярче. Их история очень соответствует концепции фантома. Здесь глубокий смысл: звезда повторяет свой образ на льду в обновленном виде, – сказала тренер.