Марина Зуева: «Карьера Такахаси в танцах сложилась бы блестяще, начни он сразу после завершения карьеры в одиночном виде»

Теги танцы на льду Дайсуке Такахаси Марина Зуева сборная Японии Кана Мурамото Фигурное катание

Марина Зуева высказалась о перспективах дуэта Кана МурамотоДайсуке Такахаси.

– Такахаси – очень необычный пример в фигурном катании: одиночник спустя годы возвращается на лед в новом качестве, с партнершей.

– Конечно, это феномен – так перезапустить карьеру в 35 лет, полностью сменить профиль, еще и после большого перерыва в спорте. Среди известных фигуристов такое впервые!

А хронология событий такова. Я работала с Каной Мурамото с сезона-2014/15. Она пришла ко мне как раз после Олимпиады в Сочи. Ее партнер, увы, завершил карьеру, но я видела, что Кана – очень талантливая танцорка. Рекомендовала ей пойти учиться в балетную школу в Лос-Анджелесе.

Она там работала, потом уехала в Японию и каталась в местном шоу. Там они выступали с Дайсуке и он предложил Кане вместе вернуться в спорт. Вообще я давно слышала от нескольких своих учеников, которые пересекались с Дайсуке в шоу, что он изъявлял желание попробоваться в танцах. Он говорил это даже на пике своей карьеры одиночника.

Кана мне позвонила и сказала, что нашла потрясающего партнера и хочет кататься с ним в моей школе. Конечно, я не могла отказать ученице. А узнав, что новый партнер – сам Такахаси, была безмерно счастлива! Я ведь помню все его выступления – еще с детских лет наблюдала этапы его карьеры и потом бронзу на Олимпиаде в Ванкувере, которая и для меня стала символичной. Сомнений в успехе не было – просто радость, что опять повезло с учениками.

– Какими вы видите перспективы этого дуэта?

– Конечно, карьера Дайсуке в танцах сложилась бы блестяще, начни он сразу после завершения карьеры в одиночном виде. Они с Каной вместе третий сезон, и этого маловато для скатывания. Время, множество ресурсов... Когда они исполняют программы частями, дух захватывает! Но все вместе пока сложно. Надеюсь, сейчас мы успешно выступим на чемпионате мира. Мы готовились и едем с хорошими чувствами на эти соревнования. Что дальше – поглядим. Мы ведь привыкли жить от сезона к сезону.

Дайсуке недавно исполнилось 37 лет, но вообще я вам скажу: возраст – не критерий. Вспомните, как китайский парник Хунбо Чжао в 36 лет стал олимпийским чемпионом, а Тара Липински – в 15!

Возвращение Дайсуке очень эмоционально для всей Японии. Не случайно я выбрала «Призрак» темой их программы. Это как вторая глава – даже книга – о карьере Дайсуке. Ведь он уже фантом наяву. Если в одиночном катании он был одним призраком, то, приобретя Кану, он сделал из нее диву. Да, она всегда была талантливой танцоркой, но с Дайсуке засверкала еще ярче. Их история очень соответствует концепции фантома. Здесь глубокий смысл: звезда повторяет свой образ на льду в обновленном виде, – сказала тренер.

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2 комментария

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Adeline
У него карьера сложилась бы ещё лучше, если б Зуева умела адаптировать программы под спортсменов, а не требовать от них невозможного
В случае с этой парой, это слишком сложные поддержки и мини-поддержки... СК кстати она тоже слишком требовательные поддержки давала, Тесса 3 недели после операции полностью выкатывала слишком требовательный контент, который можно было упростить без потери уровней, даже ТМ у неё вообще развалились и ошибались на том, на чем раньше не ошибались
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Блинчик
Как вся Япония обожает Дайса можно было видеть (да и сейчас можно посмотреть в ютубе) на предпандемийном чемпионате Японии. Зал больше пяти минут стоял на ушах, и это при неудачных прокатах. Все аплодировали, кричали и плакали от счастья снова видеть Дайса на льду. Самый лучший и самый любимый японский одиночник на данный момент.
(Правда, кое-кто не смог порадоваться за своего земляка и с горя завалил всю свою программу).
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-1
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