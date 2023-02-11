Чемпионат четырех континентов. Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Соренсен, Лажуа и Лага, Каррейра и Пономаренко покажут произвольные танцы

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12 февраля на чемпионате четырех континентов будут разыграны медали в танцах на льду. После первого дня соревнований лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. 

Чемпионат четырех континентов

Колорадо-Спрингс, США

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 23.15 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатре ОККО. 

Первая разминка

1. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан)

2. Индия Нетте – Эрон Уэствуд (Австралия) 

3. Шарлотта Лафон-Фурнье – Ричард Кан Ин Кам (Новая Зеландия)

4. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

Вторая разминка

5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

6. Кана Мурамото – Дайсукэ Такахаси (Япония) 

7. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)

8. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)

Третья разминка

9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) 

10. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

11. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) 

12. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

После ритм-танца

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 87,67

2. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 86,28

3. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 79,04

4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 76,97

5. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 69,99

6. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 66,72

7. Кана Мурамото – Дайсукэ Такахаси (Япония) – 64,59

8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 62,03

9. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 60,71

10. Шарлотта Лафон-Фурнье – Ричард Кан Ин Кам (Новая Зеландия) – 53,79

11. Индия Нетте – Эрон Уэствуд (Австралия) – 45,89

12. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан) – 43,84

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