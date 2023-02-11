Чемпионат четырех континентов. Чок и Бейтс, Фурнье-Бодри и Соренсен, Лажуа и Лага, Каррейра и Пономаренко покажут произвольные танцы
12 февраля на чемпионате четырех континентов будут разыграны медали в танцах на льду. После первого дня соревнований лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
Чемпионат четырех континентов
Колорадо-Спрингс, США
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 23.15 по московскому времени. Прямая трансляция – в онлайн-кинотеатре ОККО.
Первая разминка
1. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан)
2. Индия Нетте – Эрон Уэствуд (Австралия)
3. Шарлотта Лафон-Фурнье – Ричард Кан Ин Кам (Новая Зеландия)
4. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
Вторая разминка
5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
6. Кана Мурамото – Дайсукэ Такахаси (Япония)
7. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония)
8. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)
Третья разминка
9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
10. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
11. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
12. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
После ритм-танца
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 87,67
2. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 86,28
3. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 79,04
4. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 76,97
5. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 69,99
6. Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 66,72
7. Кана Мурамото – Дайсукэ Такахаси (Япония) – 64,59
8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 62,03
9. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 60,71
10. Шарлотта Лафон-Фурнье – Ричард Кан Ин Кам (Новая Зеландия) – 53,79
11. Индия Нетте – Эрон Уэствуд (Австралия) – 45,89
12. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан) – 43,84
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