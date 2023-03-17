Татьяна Мишина: «Тарасова всегда была в первых рядах на Первом канале, столько лет комментировала, и ее будет не хватать. Ее всегда интересно слушать»

Теги Татьяна Тарасова Первый канал Татьяна Мишина Фигурное катание

Татьяна Мишина заявила, что ей будет не хватать Татьяны Тарасовой как комментатора.

Ранее Тарасова сообщила, что не будет комментировать турнир по шоу-программам, так как Первый канал ее не пригласил.

«Тарасова всегда была в первых рядах на Первом канале, комментировала еще «Ледниковый Период», но здесь есть другие нюансы, которые мы не знаем.

Трудно сказать, насколько это правомерно, столько лет она комментировала, и ее будет не хватать. Ее всегда очень интересно слушать, без нее трудно представляется все это.

Я думаю, это решение поменяется. Все считались с мнением Татьяны Анатольевны, если она что-то говорила, могло кому-то что-то не понравиться, но она такой человек, что может высказать свое мнение.

Резкого ничего я не замечала, но ведь всех тоже не будешь хвалить. Если всех похвалишь, то неинтересно будет слушать. Комментарии идут по каждому спортсмену, ее всегда интересно было слушать!» – сказала Мишина. 

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14 комментариев

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ncher
Все слышали , как ТАТ комментировала последний турнир, и насколько тяжело ей было чисто физически произносить слова . Возможно, какие то лекарства мешают, без которых нельзя обойтись. Но факт остается фактом- комментировать ТАТ тяжело. И в таком варианте и слушать ее тяжело. Полагаю, что именно по этой причине такое решение, а не придуманное наказание за позицию в спорных моментах.
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Lennuci
Ответ Kareglazaya
Журналисты не угомонятся никак - прозванивают всех подряд. А тренеры, даже если и терпеть не могли комментарии Тарасовой либо просто их не слышали, из уважения скажут, что им очень жаль и всё такое.
ТАТ и сама не прочь помусолить эту тему. Ее в дверь, она в окно.
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Manukello
Ответ Валерий Петров
Ну да, была ТАТ когда-то долго комментатором ФК, причем неоднозначным. Могла ляпнуть про фигуру девушки, мол, жирная/худеть надо, и ее терпели. А на ОИ 18 вообще лютый кринж случился, уже тогда Эрнсту надо было гнать старушку с Первого. Сейчас же вообще не помнит что говорила вчера и начало своей фразы забывает, и не может продолжить без помощи Гришина, завершающего ее неясную мысль. Что поделать, возраст, можно понять и простить, но держать на комментаторстве в качестве истукана из-за прежних заслуг - ну такое себе...
И я о том же
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Додик Аксель
ТАТа ньюсмейкер №1 уже который день на спортсе. Уже явный перебор, а тем более с её комментариями по любому поводу. Не комментирует ФК пусть Матч ТВ пригласит комментировать футбол, она же и по футболу не раз прошлась.
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Валерий Петров
Ну да, была ТАТ когда-то долго комментатором ФК, причем неоднозначным. Могла ляпнуть про фигуру девушки, мол, жирная/худеть надо, и ее терпели. А на ОИ 18 вообще лютый кринж случился, уже тогда Эрнсту надо было гнать старушку с Первого. Сейчас же вообще не помнит что говорила вчера и начало своей фразы забывает, и не может продолжить без помощи Гришина, завершающего ее неясную мысль.
Что поделать, возраст, можно понять и простить, но держать на комментаторстве в качестве истукана из-за прежних заслуг - ну такое себе...
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Kareglazaya
Ответ Утренняя Аврора
До сих пор не могу понять, кому из 1 канала ТАТ перешла дорогу?
Так она уже года 4 ничего не комментировала. Потому что болела постоянно. То операция на глазах, то со спиной что-то. Потом вообще стала передвигаться в инвалидной коляске. А комментаторская будка нередко расположена на высоте, туда на коляске попросту не доберешься.
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Kareglazaya
Ответ Большое Путешествие Рузика
Как надоела эта тема. Интересно, кто её раскручивает. Про ПРАВОМЕРНОСТЬ вообще смешно. Нарушили все права, Трудовой кодекс и выгнали ТАТ на улицу?) Она с трудом комментировала одно-единственное соревнование в этом сезоне, в начале вообще язык не ворочался, но потом как-то разговорилась. Но выставляют так, будто ТАТ в качестве комментатора не пропустила ни одного соревнования, блестяще работала в эфире и тут бац её и убрали.
Журналисты не угомонятся никак - прозванивают всех подряд. А тренеры, даже если и терпеть не могли комментарии Тарасовой либо просто их не слышали, из уважения скажут, что им очень жаль и всё такое.
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Алексей Токарев
Как жить то теперь...
Предлагаю начать пересматривать старты с комментариями ТАТ. Можно начать с ОИ 2018.
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Большое Путешествие Рузика
Как надоела эта тема. Интересно, кто её раскручивает. Про ПРАВОМЕРНОСТЬ вообще смешно. Нарушили все права, Трудовой кодекс и выгнали ТАТ на улицу?)
Она с трудом комментировала одно-единственное соревнование в этом сезоне, в начале вообще язык не ворочался, но потом как-то разговорилась. Но выставляют так, будто ТАТ в качестве комментатора не пропустила ни одного соревнования, блестяще работала в эфире и тут бац её и убрали.
+7
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+7
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Manukello
Ответ Утренняя Аврора
До сих пор не могу понять, кому из 1 канала ТАТ перешла дорогу?
А то что она уже языком ворочать не может от старости, в этом тоже первый канал виноват?
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Manukello
Ответ Manukello
Да, а еще в ссср самый вкусный пломбир был. Как же уже надоели эти люди, живущие прошлым. Лет 10 назад она еще могла предложения в рассказ связать, а теперь уже слушать невозможно. Отстаньте от рожилой женщины, живите настоящим.
*пожилой
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Manukello
Да, а еще в ссср самый вкусный пломбир был. Как же уже надоели эти люди, живущие прошлым. Лет 10 назад она еще могла предложения в рассказ связать, а теперь уже слушать невозможно. Отстаньте от рожилой женщины, живите настоящим.
+3
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Утренняя Аврора
До сих пор не могу понять, кому из 1 канала ТАТ перешла дорогу?
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Алексей Токарев
Как жить то теперь...
+3
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