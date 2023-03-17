Татьяна Мишина: «Тарасова всегда была в первых рядах на Первом канале, столько лет комментировала, и ее будет не хватать. Ее всегда интересно слушать»

заявила, что ей будет не хватать как комментатора.

Ранее Тарасова сообщила, что не будет комментировать турнир по шоу-программам, так как Первый канал ее не пригласил.

«Тарасова всегда была в первых рядах на канале, комментировала еще «Ледниковый Период», но здесь есть другие нюансы, которые мы не знаем.

Трудно сказать, насколько это правомерно, столько лет она комментировала, и ее будет не хватать. Ее всегда очень интересно слушать, без нее трудно представляется все это.

Я думаю, это решение поменяется. Все считались с мнением Татьяны Анатольевны, если она что-то говорила, могло кому-то что-то не понравиться, но она такой человек, что может высказать свое мнение.

Резкого ничего я не замечала, но ведь всех тоже не будешь хвалить. Если всех похвалишь, то неинтересно будет слушать. Комментарии идут по каждому спортсмену, ее всегда интересно было слушать!» – сказала Мишина.

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