Татьяна Мишина: «Тарасова всегда была в первых рядах на Первом канале, столько лет комментировала, и ее будет не хватать. Ее всегда интересно слушать»
Татьяна Мишина заявила, что ей будет не хватать Татьяны Тарасовой как комментатора.
Ранее Тарасова сообщила, что не будет комментировать турнир по шоу-программам, так как Первый канал ее не пригласил.
«Тарасова всегда была в первых рядах на Первом канале, комментировала еще «Ледниковый Период», но здесь есть другие нюансы, которые мы не знаем.
Трудно сказать, насколько это правомерно, столько лет она комментировала, и ее будет не хватать. Ее всегда очень интересно слушать, без нее трудно представляется все это.
Я думаю, это решение поменяется. Все считались с мнением Татьяны Анатольевны, если она что-то говорила, могло кому-то что-то не понравиться, но она такой человек, что может высказать свое мнение.
Резкого ничего я не замечала, но ведь всех тоже не будешь хвалить. Если всех похвалишь, то неинтересно будет слушать. Комментарии идут по каждому спортсмену, ее всегда интересно было слушать!» – сказала Мишина.
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Что поделать, возраст, можно понять и простить, но держать на комментаторстве в качестве истукана из-за прежних заслуг - ну такое себе...
Она с трудом комментировала одно-единственное соревнование в этом сезоне, в начале вообще язык не ворочался, но потом как-то разговорилась. Но выставляют так, будто ТАТ в качестве комментатора не пропустила ни одного соревнования, блестяще работала в эфире и тут бац её и убрали.