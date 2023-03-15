Евгения Медведева о платье для новой программы: «Искусственный интеллект выдал эскиз – и я такая: вот оно! Такого наряда у меня еще не было»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Платье для новой программы Евгении Медведевой создано по эскизу искусственного интеллекта.

18 марта Медведева выступит на открытом турнире по шоу-программам «Русский вызов».

«Без чего номер не номер? Без красивого платья. Платье у меня очень красивое, такого у меня еще не было.

В этот раз интересная история. Я ехала из Череповца на автобусе в другой город – очень долго, длительно и мучительно. И думала над костюмом. Ничего мне не приходило в голову.

В итоге я зашла в приложение с искусственным интеллектом, забила много-много слов, которые хоть как-то могут относиться к образу. И этот искусственный интеллект выдал мне эскиз платья – и я такая: вот оно! И на основе платья, которое создал искусственный интеллект, мы создали мое платье», – сказала Медведева в эфире Первого канала.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

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13 комментариев

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Ni Ki
Ответ Yurij Zhemchuzhnikov
Искусственный интеллект хорош тем , что он независимый.
ну да, независимый искусственный интеллект, работающий по алгоритмам, которые ему прописал человек
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Olenyuksi
Может как фигуристка она и огонь, но как девушка она не красивая. Не понимаю тех кто считает ее красавицей, вы слепые или правда красивых девушек не видели?
+2
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Лека-Лека
То есть собственный интеллект полностью у МЖ отсутствует?
Ничего не скажешь - творческая личность.
+3
-3
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Scrumhalf
Женечка чудо как похорошела! Стала такая интересная девушка)
+1
-3
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Мария Курникова
Ответ Alex Rhea
Жаль, что судьи и Тумберидзе украли у неё победу на ОИ, отдав её невыразительной Алиночке
Вау, как я рада видеть здесь таких умных людей!
+2
-4
-2
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Alex Rhea
Жаль, что судьи и Тумберидзе украли у неё победу на ОИ, отдав её невыразительной Алиночке
+5
-12
-7
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Залина Малина
Прикольно
+2
0
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Streetbor
Рысь, Лариса, пулемёт, перец, жижа, вертолёт,
Пол девятого, фломастер, амперметр, нож, сапог,
Две Марины, муж и мюсли, поле кукурузово –
Вот такие мысли в голове у Бузовой! ©
+12
-6
+6
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Sat397
"Искусственный интеллект выдал эскиз"
Все что нужно знать, о творческих изысканиях Жени, любительнице обвинять всех в плагиате.
+7
-9
-2
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breeze1989
Ответ Yurij Zhemchuzhnikov
Искусственный интеллект хорош тем , что он независимый.
Какой же наивный товарищ.
+11
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Сергей Михайличенко
интересно посмотреть
+11
-1
+10
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hh88_88
Своего нет?
+9
-8
+1
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Yurij Zhemchuzhnikov
Искусственный интеллект хорош тем , что он независимый.
+2
-5
-3
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