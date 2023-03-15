Медведева о турнире шоу-программ: «У нас когнитивный диссонанс, что мы катаем шоу, но при этом соревнуемся. Как-то не сходится»

сравнила турнир по шоу-программам с обычными соревнованиями.

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» пройдет 18 марта в Москве.

«Мы, конечно, знаем, что будем катать, турнир уже через 3 дня. 16 марта у нас официальная жеребьевка – будет известен порядок выступлений.

Не сказать, что нам запрещено рассказывать (о программах), просто так повелось, что мы даже намеков друг другу не даем.

Наверное, многие к этому относятся как к турниру, но это турнир по шоу-программам. Здесь самая главная задача – произвести впечатление не суперэлементами, этим мы занимались на Олимпийских играх и чемпионатах мира. А здесь задача больше развлекательная: показать свое мастерство катания, красоту катания и свои сильные стороны, не считая прыжков.

По правилам этого турнира можно вообще не прыгать, но мы все прыгаем. Это не влияет на оценки, поэтому и участвуют такие фигуристы, как Леша Ягудин, который в далеких 2000-х уже завершил карьеру и все это время катался в шоу, Таня Тотьмянина с Максом Марининым. Ну и мы, это поколение.

У спортсменов есть четкое разделение: шоу и турнир настоящий, соревнования. У нас самих немножко когнитивный диссонанс, что тут мы катаем шоу, но при этом соревнуемся. Как-то не сходится. У нас больше ощущение, наверное, что это все-таки шоу, спектакль – и о соревнованиях в последнюю очередь думаешь. Лично у меня так», – сказала двукратная чемпионка мира в эфире Первого канала.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?