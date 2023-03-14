Максим Траньков: «Я против Fan ID. Для чего все это нужно на футболе – я не понимаю»
Максим Траньков выступил против Fan ID на футбольных матчах.
«Я против системы Fan ID. Я редко попадаю на матчи своего любимого «Зенита», потому что живу в другому городе, но однажды я попытался оформить паспорт болельщика через приложение «Госуслуги».
Следующим пунктом было явиться в МФЦ и подтвердить свою личность. Так как я живу за городом, мне было категорически неудобно. Поэтому я так и не доделал Fan ID, и на футбол теперь, к сожалению, я вообще не хожу.
Не понимаю, для чего нужен этот паспорт болельщика! Сейчас Fan ID, а что дальше? Биометрия, отпечаток пальца и сетчатка глаза? Сейчас система распознания лиц и так хорошо работает. Для чего все это нужно на футболе – я не понимаю, ведь на соревнованиях по другим видам спорта этой системы вообще нет. На нашем фигурном катании мы собираем многотысячные арены. Для меня это странно.
Думаю, что клубы должны выступить с единым заявлением и обратиться к людям, которые приняли этот закон. Слежу за новостями: РФС и Алаев говорят, что исполняют этот закон, но не создавали его. Видимо, люди тоже не очень довольны.
Можно выступить с инициативой, собрать все клубы Премьер-лиги или команды, которые имеют постоянную прописку в РПЛ, и выступить. Может, есть и те, кто поддерживает Fan ID, но лично я их не слышал», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.
«Пускай фанат тебя материт, смеется, но без этого нет футбола». Большинство капитанов РПЛ критикуют Fan ID
Один раз зарегистрируйся и ходи куда хочешь и сколько хочешь!
Я не пойму если власть прогнётся и отменит Fan id.
До начала следующего сезона зарегистрируется все кто хочет пойти на стадион!
П.С.
Но русофобия на Западе. Смотрите не перепутайте.