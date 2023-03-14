Максим Траньков: «Я против Fan ID. Для чего все это нужно на футболе – я не понимаю»

Теги Зенит Максим Траньков РФС Александр Алаев РПЛ Fan ID Фигурное катание

Максим Траньков выступил против Fan ID на футбольных матчах.

«Я против системы Fan ID. Я редко попадаю на матчи своего любимого «Зенита», потому что живу в другому городе, но однажды я попытался оформить паспорт болельщика через приложение «Госуслуги».

Следующим пунктом было явиться в МФЦ и подтвердить свою личность. Так как я живу за городом, мне было категорически неудобно. Поэтому я так и не доделал Fan ID, и на футбол теперь, к сожалению, я вообще не хожу.

Не понимаю, для чего нужен этот паспорт болельщика! Сейчас Fan ID, а что дальше? Биометрия, отпечаток пальца и сетчатка глаза? Сейчас система распознания лиц и так хорошо работает. Для чего все это нужно на футболе – я не понимаю, ведь на соревнованиях по другим видам спорта этой системы вообще нет. На нашем фигурном катании мы собираем многотысячные арены. Для меня это странно.

Думаю, что клубы должны выступить с единым заявлением и обратиться к людям, которые приняли этот закон. Слежу за новостями: РФС и Алаев говорят, что исполняют этот закон, но не создавали его. Видимо, люди тоже не очень довольны.

Можно выступить с инициативой, собрать все клубы Премьер-лиги или команды, которые имеют постоянную прописку в РПЛ, и выступить. Может, есть и те, кто поддерживает Fan ID, но лично я их не слышал», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.

«Пускай фанат тебя материт, смеется, но без этого нет футбола». Большинство капитанов РПЛ критикуют Fan ID

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12 комментариев

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Роман Волков
Fan id это всего лишь продажа билета по номеру паспорта, как в Англии, и у в Англии на стадионах стало спокойно, народу полно.
Один раз зарегистрируйся и ходи куда хочешь и сколько хочешь!
Я не пойму если власть прогнётся и отменит Fan id.
До начала следующего сезона зарегистрируется все кто хочет пойти на стадион!
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-= Masteryuga =-
"Я против системы..." Опасно начал)
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Любовь Мелехова
Уже нужна биометрия, загранпаспорт со стажем 10 лет и навороченный смартфон, чтобы оформить дистанционно. Упростили, называется. Нееет, буду смотреть с дивана.
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Максим Пантелеев
Для мигрантов с беспокойных стран проходной двор. 95% уличной преступности за ними. А оцифровать и не давать больше 3-х собираться надо русских.
П.С.
Но русофобия на Западе. Смотрите не перепутайте.
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Sirius26
Ну выбери день и оформи..Детский сад какой то... Один раз сделай и все...
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Kyancey
Ответ Deca
Друг, ты можешь быть каким угодно патриотом. Но последняя фраза просто убила )
Как фан уйди связан с патриотизмом?😅😅
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Kyancey
Ответ Антон Фалафель
Я как истинный патриот оформил фан ид и вам рекомендую! Я думаю, Должны сажать за неоформление.
Да на электрический стул, чего мелочиться
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Deca
Ответ ers49@yandex.ru
Надо сказать инфошум насчет фанайди в последнее время дает надежду на возможную отмену этого идиотского закона
А когда в последний раз, те кто выдумывает законы для граждан, шли на встречу тем же гражданам?
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ers49@yandex.ru
Ответ Deca
Ничего инициатива не решит, пока не решат верха свои потребности.
Надо сказать инфошум насчет фанайди в последнее время дает надежду на возможную отмену этого идиотского закона
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Deca
Ответ Антон Фалафель
Я как истинный патриот оформил фан ид и вам рекомендую! Я думаю, Должны сажать за неоформление.
Друг, ты можешь быть каким угодно патриотом. Но последняя фраза просто убила )
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Антон Фалафель
Я как истинный патриот оформил фан ид и вам рекомендую! Я думаю, Должны сажать за неоформление.
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Deca
Ничего инициатива не решит, пока не решат верха свои потребности.
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