Аделина Сотникова: «Сейчас я хочу создать свое шоу «Никогда не сдавайся». Этот девиз мне хочется как-то перенести на народ»

Теги сборная России Аделина Сотникова женское катание ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова хочет создать шоу под названием «Никогда не сдавайся».

«Сейчас я хочу создать свое шоу. Это шоу «Никогда не сдавайся». Всю мою жизнь у меня был этот слоган – тренер, мама, все мои родные всегда говорили: никогда не сдавайся. Этот девиз мне хочется как-то перенести на народ.

Я понимаю, что я первая олимпийская чемпионка в истории страны (в женском одиночном катании – Sports.ru). Поэтому я должна иметь свое шоу. Пусть оно будет пока что небольшим, но я хочу тоже сделать свое шоу. Пока все только начинается.

Я сказала об этом, чтобы у меня был стимул: я сказала, что у меня есть свое шоу – уже дороги назад нет. Если ты боишься и не идешь, то зачем тогда все это? Если ты боишься и идешь – значит, все получится», – рассказала олимпийская чемпионка Сочи-2014.

Аделина Сотникова представит ледовое шоу по мотивам сказки «Три богатыря»

15 комментариев

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Игорь Ерин
Да уж ... Эта мадам слышала , что в стране год назад началась СВО ? Похоже , что нет ... Вот стране щас очень и очень необходимо именно новое ледовое шоу ... Не танки- пушки - беспилотники , а вот шоу Сотниковой - самое то ... Без него русскому народу сейчас как-то не по себе ...
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Onion
Девочки, маленькие, не надо бы вам ничего переносить на народ...
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Галина Александрова
Никогда не сдавайся сказала Аделина, которая сдалась сразу же после ОИ, металась с переходами, в спорт больше не вернулась, ищет себя и не находит.
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tim55555
Очередная за грантами. Денег нет в бюджете. Даже Плющенко и Авербуху отказали. Если так дела будут идти дальше, то и Навке денег в следующем сезоне не дадут.
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Пахра
Если найдутся спонсоры, можно и шоу своё иметь, но уж больно дорогое это мероприятие, можно и прогореть
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DNT
Своё шоу?
Тогда фамилия Димы должна быть Песков.
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Галина Александрова
Аделина, твой поезд уже ушёл.
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Alexey Belskiy
Раньше нравилась в другие времена,ну а сейчас чужая
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MAKSIMKA
В очередь на гранты.
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Lennuci
Простите, но это какая-то послеродовая горячка. Отсроченная.
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EmperorNazer
Вспомнилось «никогда не сдавайся, позорься до конца».
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Nataly1991
Я первая ОЧ, поэтому должна иметь свое шоу. Хорошо, если мне его преподнесут на блюдечке, просто должны. Дайте финансирование, придумайте идею, поставьте. Я должнаааа иметь свое шооооу!
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+17
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expertmer2020
Никогда не говори никогда
+2
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Nataly1991
Какая Аделина косноязычная(
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Oksana-tg
"Поэтому я должна иметь свое шоу"...
Ну теперь понятно, почему сегодня так много Аделины на сайте)))
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