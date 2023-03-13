Аделина Сотникова: «Сейчас я хочу создать свое шоу «Никогда не сдавайся». Этот девиз мне хочется как-то перенести на народ»

Фигуристка Аделина Сотникова хочет создать шоу под названием «Никогда не сдавайся».

«Сейчас я хочу создать свое шоу. Это шоу «Никогда не сдавайся». Всю мою жизнь у меня был этот слоган – тренер, мама, все мои родные всегда говорили: никогда не сдавайся. Этот девиз мне хочется как-то перенести на народ.

Я понимаю, что я первая олимпийская чемпионка в истории страны (в женском одиночном катании – Sports.ru). Поэтому я должна иметь свое шоу. Пусть оно будет пока что небольшим, но я хочу тоже сделать свое шоу. Пока все только начинается.

Я сказала об этом, чтобы у меня был стимул: я сказала, что у меня есть свое шоу – уже дороги назад нет. Если ты боишься и не идешь, то зачем тогда все это? Если ты боишься и идешь – значит, все получится», – рассказала олимпийская чемпионка Сочи-2014.

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